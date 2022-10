Motorola Edge 30 Neo, la prova: oltre il colore (viola) c’è di più

Quando Motorola ha presentato 3 nuovi smartphone della famiglia Edge, chiamati Neo, Fusion e Ultra (qui elencati in ordine di caratteristiche tecniche e prezzo), abbiamo chiesto esplicitamente di provare il primo, quello più economico.

Non già perché è quello realizzato in collaborazione con Pantone, ma per altri due motivi: perché costa 399,90 euro, e dunque sta nella fascia più competitiva e interessante del mercato, quella dei telefoni che davvero le persone comprano; perché è (relativamente) facile fare un telefono da 1000 euro che funzioni bene ma tutt’altro discorso è riuscirci mantenendo un prezzo accessibile ai più.

Gli ultimi smartphone provati da Italian Tech

Asus Zenfone 9, la prova: come David in un mondo di Golia di Emanuele Capone 05 Agosto 2022 Tech Testdi Emanuele Capone

Confronto fra Google Pixel 6A e Nothing Phone 1: qual è il migliore? di Emanuele Capone 28 Luglio 2022 Provadi Emanuele Capone

Smartphone Honor Magic4 Pro, la prova di Icilio Bellanima 04 Giugno 2022 Tech Testdi Icilio Bellanima

Com’è fatto il Motorola Edge 30 Neo

L’esemplare che abbiamo avuto in prova per una ventina di giorni è viola (anzi, Very Peri), un colore che grazie al nuovo iPhone ha ricevuto un’impennata di popolarità. Sotto alla scocca c’è un processore Snapdragon 695 5G: è lo stesso del Poco X4 Pro 5G, ma qui ci è sembrato più performante, forse anche per merito degli 8 GB di RAM. Il peso è davvero contenuto (157 grammi rilevati in fase di test) e il display è un Oled da 6.28” con refresh sino a 120 Hz.

Le fotocamere posteriori sono due: il sensore di quella principale è da 64 MP e ha la stabilizzazione ottica, mentre il secondo è un ultragrandangolare da 13 MP. La batteria è da 4020 mAh, supporta la ricarica wireless e in confezione c’è un alimentatore rapido da 68W (oltre a un paio di auricolari).

La homepage di Italian Tech vista sullo schermo del Motorola Edge 30 Neo

Come va il Motorola Edge 30 Neo

Nell’uso di tutti i giorni, lo smartphone si comporta sempre bene: va raramente in difficoltà dal punto di vista delle prestazioni, lo schermo è ben leggibile e risoluto, con colori accesi ma non troppo sparati, e supporta anche lo split-screen per usare due app contemporaneamente. Le foto sono adeguate alla fascia di prezzo: molto buone nelle giuste condizioni di luce, buone negli altri casi, con la modalità Visione notturna che entra in funzione e fa il suo lavoro.

Degne di nota le performance della batteria: con un uso moderato, ma senza particolari accorgimenti, si coprono tranquillamente due giorni di stand-by (con oltre 4 ore di schermo acceso); soprattutto, la ricarica veloce è davvero veloce e permette di tornare al 100% in poche decine di minuti.

Del sistema operativo, che è Android 12 con una personalizzazione Motorola che è evidente ma non invadente, ci sono piaciute le tante funzioni raggruppate sotto il menù Moto (c’è un’app dedicata): la torcia da attivare con uno specifico movimento, la possibilità di personalizzare il doppio tocco sulla parte posteriore, di fare uno screenshot con 3 dita e così via. Interessante la gestione delle notifiche, che dalla schermata di blocco si possono visualizzare brevemente trascinandole verso l’alto: ci si deve fare un po’ l’abitudine, perché all’inizio si rischia di confondersi con il sensore delle impronte, però è utile. Belli anche i led che si accendono intorno alle fotocamere per avvisare dell'arrivo di un messaggio, i font e alcuni suoni di sistema, che dimostrano un’attenzione per il software che abbiamo apprezzato.

Fra le cose non ci sono piaciute, segnaliamo qualche glitch grafico, riscontrato quando si digita velocemente, con lo schermo che mostra per un istante quelli che sembrano spezzoni delle app sottostanti, e un po’ di debolezza del segnale telefonico, che fatica più di altri ad agganciarsi alla cella.

Il logo di Pantone sulla parte posteriore del Motorola Edge 30 Neo

Quante radiazioni emettono gli smartphone? La classifica dei migliori e peggiori di Dario D'Elia 27 Agosto 2022 Salutedi Dario D'Elia

Che cosa ci è piaciuto

Colorazione originale e azzeccata

Scarica lenta e ricarica veloce

Prezzo equilibrato

Che cosa non ci è piaciuto