Starcks: fa scambiare le monete digitali delle star del calcio e ha già raccolto un milione di euro

Salto in alto di Starcks, la startup italiana che rende possibile comprare e scambiare le monete digitali delle star del calcio: dopo che a febbraio di questo 2022 un gruppo di imprenditori del mondo dello Sport (guidato da Alessandro Moggi) ha fondato la società con il supporto del venture builder WDA di Roberto Macina e Mario Costanzo. ha già 1 milione di euro raccolti da angel investor e fondi early stage, somma investita già per lo sviluppo del progetto e la contrattualizzazione delle prime Star.

"Il primo a creare un filo diretto con i suoi fan - spiegano a Starcks - sarà il capitano della SS Lazio e capocannoniere della Serie A Ciro Immobile, portabandiera di questa iniziativa. Il nome di Immobile sarà associato a una moneta digitale, lo Star Player Token, a partire dal 30 Settembre. Seguiranno la discesa nel crypto-campo, pronti a lanciare i propri Token, altri talenti della Serie A fra cui Davide Frattesi, Gianluca Scamacca e Nico Gonzales".