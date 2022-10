Videogiochi: arriva Aftermath, un ambizioso survival italiano

“La nostra caratteristica principale è concentrare gli sforzi per i nuovi prodotti su meticolose ricerche di mercato, con l'obiettivo di individuare una o più nicchie di genere nelle quali sia ancora possibile un buon livello di innovazione e rappresentative di una elevata qualità della ricezione da parte del proprio bacino di utenza”. A parlare è David Gallo, CEO e Managing Director di Centounopercento e One-O-One Games.

Centounopercento è un hub di innovazione a livello nazionale che unisce professionisti multidisciplinari a tecnologie d’avanguardia per creare esperienze nel mondo virtuale.

L’ingresso nel mondo videoludico di questa interessante realtà è stata la fondazione del videogame label One-O-One Games nel 2015. Centounopercento si avvale di un team giovane e internazionale di oltre 60 persone, spiega David Gallo: “Curiosità, agilità, spirito di squadra sono gli ingredienti chiave che spianano la strada all'innovazione attraverso la competenza creativa e tecnologica”.

Dopo la pubblicazione dell’interessante e controverso The Suicide of Rachel Foster, One-O-One è impegnata nello sviluppo di Aftermath, un videogioco di genere survival dalle grandi ambizioni. “Al principio sapevamo di voler lavorare su un qualche genere di survival con elementi horror, ambientato in una città invasa da una forza aliena e, naturalmente, fortemente guidato dalla narrazione”.

Dopo aver definito alcuni elementi portanti come la protagonista e la sua tragedia personale, continua Gallo: “Abbiamo preparato un proof of concept video di 5 minuti che rappresentava il gioco nelle sue caratteristiche essenziali, soprattutto la componente survival e il contesto di ambientazione e narrativo. La reazione dei publisher è stata positiva e non è stato difficile arrivare alla firma con un budget di produzione e marketing adeguati all'obiettivo di progetto”.

Aftermath è un survival dalle tinte horror ambientato in una città Europea devastata dall'arrivo di una misteriosa piramide rovesciata che troneggia, immobile, nel cielo: l'Artefatto. Il giocatore deve prendersi cura sia del corpo che della mente di Charlie, la protagonista impegnata nella ricerca della figlia, ci dice David Gallo: “Soprattutto considerando la disabilità Charlie, causata dalla perdita dell'avambraccio sinistro a causa di un incidente aerospaziale e dalla Sindrome Post Traumatica da Stress che le ha devastato la vita e la carriera”.

Navigare l'ambiente spezzato e spostato in ogni direzione è importante quanto piegarlo tramite la tecnologia ai propri desideri. Così come lo è sfruttare le conoscenze di Charlie per ingannare il Cacciatore alieno che la perseguita e, al momento giusto, tentare di attaccarlo, continua Gallo: “Charlie non è una guerriera, ma nel tentativo di difendersi è in grado di utilizzare e modificare armi di varia natura, rendendole sempre più adatte ad affrontare i pericoli generati dall'arrivo dell'Artefatto, onnipresente e sempre in ascolto”.

Ad aiutare Charlie, in Aftermath, ci sarà un sistema di crafting duale per la creazione e la modifica di oggetti: “Da un lato ci sarà un crafting standard, che permette alla protagonista la costruzione di una serie di strumenti basici e dal basso profilo tecnologico. Dall'altro parliamo di engineering, che richiede idee di progetti che Charlie può trovare o immaginare, usando il suo background ingegneristico. Per realizzare questi progetti ha bisogno di Travis-01, un'unità di supporto per gli astronauti molto goffa nel muoversi a terra, ma dotata di varie attrezzature, tra le quali una stampante 3D ad altissima densità, che la rendono una workbench portatile”.

Partendo da un presupposto di estrema plausibilità, lo studio si è sforzato di giustificare ogni aspetto del gioco, compreso quello scientifico, continua Gallo: “Charlie sarà così in grado di comprendere la tecnologia aliena e sfruttarla, fino al punto di evolverla in qualcosa di nuovo che darà esiti inaspettati in termini di progettazione e strumenti da creare e utilizzare a proprio favore durante l'arco narrativo”.

La narrazione è la chiave approccio al videogioco di One-O-One, in Aftermath gli ha permesso di introdurre temi cari agli amanti della fantascienza sociologica, utilizzando la storia di una singola persona per raccontare la condizione umana di fronte a eventi distruttivi su scala universale. Ci dice David Gallo: “La narrazione è lineare in un contesto non-lineare. Il giocatore non ha missioni primarie o secondarie, ma obiettivi di Charlie e obiettivi propri, non necessariamente coincidenti, che emergono naturalmente durante l'esperienza di gioco. In Aftermath la religione, la precarietà umana e le tematiche esistenzialiste si fondono con l'orrore per l'incomprensibile sullo sfondo di una storia che alla base è quella di una mamma nel disperato tentativo di ritrovare una figlia che ha in qualche modo abbandonato”.

Per dare corpo alla trama ogni elemento è stato ponderato come allegoria di un contesto narrativo adatto sia a chi è più interessato ai temi sociologici, sia per chi vuole vivere un'avventura intensa, concentrandosi sul mondo e sulla progressione del personaggio, da particella inconsistente a variabile determinante del racconto.

Aftermath è un progetto impegnativo, sia in termini di budget che di sviluppo, ci dice Gallo: “Il gioco ha un budget in grado di sostenere le ambizioni, per quanto i limiti siano sempre un elemento con il quale bisogna necessariamente confrontarsi in termini produttivi. L'obiettivo rimane quello di mantenere la visione e la consistenza editoriale del prodotto, sapendo come impostare il progetto per renderlo capace di sopportare cambiamenti, tagli, espansioni e rilavorazioni senza incidere eccessivamente sui costi e tempi”. Conclude David Gallo: “In generale, sviluppare videogiochi significa risolvere problemi e accettare compromessi su base giornaliera”.

La produzione di Aftermath si è evoluta nel tempo, consentendo di strutturare proposte con l’entrata di vari investitori, ampliando la portata del progetto che non ha ancora una data d’uscita, ma si sa che sarà disponibile sia per PC che per console.