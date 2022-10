Fifa 23, la prova: si chiude un’epoca per il calcio nei videogiochi

A un osservatore distratto, Fifa potrebbe sembrare sempre lo stesso gioco, anno dopo anno, esclusi i miglioramenti grafici. Ma esattamente come molti sport che dall’esterno sembrano proporre sempre le stesse dinamiche, ci sono dettagli che si apprezzano solo col tempo. L’inerzia dei giocatori, il loro movimento, la fisica del pallone, la reattività o meno dei portieri, la capacità di inserimento dei compagni gestiti dal computer.

Ogni anno questi fattori cambiano e vengono adattati per la ricerca di un punto di contatto tra le capacità di EA Sports di misurare e riportare una mole di dati gigantesca (che passa per l’uso del machine learning mescolato con la registrazione di ogni movimento di intere partite) e il bisogno di un prodotto accessibile e spettacolare.

Sotto questo punto di vista, Fifa 23 è il perfetto riassunto di questi anni in cui il gioco ha continuato a crescere senza, di fatto, alcuna concorrenza: un avanzamento tecnico sempre più elevato per quanto riguarda la resa globale accompagnata ai medesimi difetti e a un modello di business discutibile, che in alcuni Stati è persino vietato. La parabola di Fifa è stata per certi versi la parabola del calcio stesso, un gioco che pur cercando di conservare lo spirito di un gruppo di ragazzini che giocano per strada è inevitabilmente diventato sempre più business, sempre più veloce, fisico, muscolare e che oggi è ben rappresentato sia dalla sua copertina, che vede insieme Mbappé e Sam Kerr, giocatrice del Chelsea e prima donna a comparire su una confezione di Fifa, ma anche da quello che sarà probabilmente il calciatore più desiderato dei pacchetti FUT, cioè Haaland.

Procediamo con ordine: l’offerta generale è più o meno sempre la stessa, un po’ più bella, un po’ più curata. Da una parte c’è Volta Football, il coloratissimo e spettacolare calcetto da strada introdotto in Fifa 20 in cui è possibile esibirsi in finte e mosse assurde giocando online o da soli, e dall’altra ci sono tutte le declinazioni immaginabili del calcio classico: la possibilità di mettersi nei panni di un allenatore o un giocatore, amichevoli di ogni tipo, i Mondiali sia maschili sia femminili e il ProClub, in cui si gioca 11 contro 11, come nel calcio vero. Forse la modalità più affascinante, anche se da sempre un po’ lasciata ai margini. E poi c’è ovviamente FUT che rappresenta il cuore, soprattutto economico, di tutto. Un altro aspetto interessante è che se creiamo un calciatore virtuale per giocare in Volta Football online, poi potremmo usarlo in ProClub e i progressi in termini di oggetti sbloccati saranno condivisi tra le due carriere.

Una novità di quest’anno rappresenta la possibilità di giocare un campionato nei panni di Ted Lasso o di un giocatore del Richmond FC. Per chi proprio non sapesse di cosa stiamo parlando, Ted Lasso è una serie tv che nasce da una pubblicità e che racconta il calcio e le persone in maniera splendida. Una serie che ha fatto incetta di Emmy all’ultima cerimonia di premiazione e che consigliamo caldamente. Il suo ingresso in Fifa rappresenta una delle idee di marketing più azzeccate degli ultimi anni, una di quelle che potrebbe portarti a comprare il gioco anche se l’hai sempre guardato storto.

Nella traboccante offerta calcistica di Fifa 23 spiccano soprattutto le novità introdotte all’interno di FUT: la sigla sta per Fifa Ultimate Team, ed è una modalità in cui possiamo creare la nostra squadra perfetta per competere online e offline in una serie di tornei. Per farlo dovremo vincere o comprare pacchetti di giocatori casuali, sperando di ottenere quelli di maggior valore e più adatti al nostro modulo. Questa modalità, pur rimanendo totalmente incentrata sull’acquisto di pacchetti, ha col tempo allentato le maglie e oggi offre molte occasioni per procedere senza spendere soldi. In questa nuova edizione, per esempio, sono state introdotte brevi sfide, chiamate Momenti FUT, che permettono di collezionare stelle da scambiare con pacchetti e giocando è abbastanza facile ottenerne alcuni in regalo per i nostri progressi.

Certo, partire con una buona base, come sempre in ogni contesto capitalista, aiuta a ottenere risultati migliori in minor tempo. Un grande e gradito cambiamento riguarda la famigerata Intesa, ovvero la chimica tra i giocatori in campo che permette loro di rendere meglio e che fino allo scorso capitolo era limitata ai giocatori che erano adiacenti. Adesso l’Intesa è un concetto che riguarda quanti giocatori della medesima nazionalità e squadra giocano assieme, offrendo quindi molta più libertà nella creazione della rosa. Tra tutte le novità, questa è probabilmente la più gradita da chi passa il tempo a rifinire il posizionamento dei giocatori per ottenere la squadra perfetta.

Ma una volta scesi in campo che succede? La bellezza di Fifa 23 non si discute sotto l’aspetto estetico, anche se il pubblico resta ancora fin troppo rigido ed è probabilmente l’ultima, vera sfida nella ricerca della verosimiglianza. La tecnologia Hypermotion regala momenti spettacolari per quanto riguarda le movenze di calciatori e calciatrici, con contrasti, spintoni, maglie tirate e rimpalli molto verosimili. In generale, si ha l’impressione che il gioco viaggi tra momenti di calma e palleggio particolarmente lenti e ragionati che possono essere improvvisamente spezzati da una accelerazione improvvisa o una palla scagliata in profondità nella metà campo avversaria. In particolare, il nuovo sistema di corsa, che divide i calciatori tra quelli con una buona progressione e gli scattisti, pare premiare soprattutto questi ultimi, in grado di superare in poche falcate e in maniera improvvisa una difesa non schierata perfettamente, ovviamente se si ha l’uomo giusto.

Salvo cambiamenti dell’ultim’ora, per quanto i movimenti del comparto difensivo siano precisi, in Fifa 23 attaccare sembra più semplice che difendere, una grande tradizione del gioco che il capitolo precedente pareva avere mitigato: il risultato è che, se da una parte tutto sembra molto vero, dall’altra le azioni a volte hanno una velocità e una reattività soprannaturale (si veda di nuovo alla voce Haaland) o ci si trova di fronte a svarioni impensabili se non si pressa al momento adatto.

Altra grande tradizione è la difficoltà ad avere un comportamento affidabile dei portieri, che da una parte sembrano chiudere perfettamente nell’uno contro uno e poi mettono le mani a caso su tiri da lontano molto prevedibili. In generale tutto è molto divertente e spettacolare, ma ogni tanto si vedono i limiti di un sistema che preferisce, prevedibilmente, darci la possibilità di segnare un gol in più dell’avversario piuttosto che farci difendere meglio. Problemi di cui ci si dimentica appena riesce un dribbling secco, che Hypermotion rende ancora più bello, e si supera la difesa.

Per quanto riguarda punizioni e palle ferme, il sistema è stato completamente rivisto e permette di decidere dove colpire il pallone, dando un’idea della traiettoria. Serve un po’ per prendere la mano, ma alla fine i risultati sono più interessanti e meno casuali rispetto al passato, soprattutto per i giocatori più precisi e in grado di restituire sempre il medesimo risultato.

Visto dagli spalti, Fifa 23 è una continuazione in positivo e in negativo dei capitoli precedenti: ne esalta tutti gli aspetti più spettacolari e i difetti storici, portando l’accuratezza a un livello maniacale ma conservando alcune velleità semplicistiche per amore dello spettacolo. Possiamo dire che Fifa 23, con i suoi eccessi, segue il calcio del futuro: sta a noi decidere se stargli dietro oppure no. Adesso sarà interessante capire cosa succederà dal prossimo anno, ma per ora meglio godersi questo ultimo giro.