L’innovazione? Deve mettere al centro l’essere umano

Ridisegnare il concetto di innovazione. O meglio, provare a ripulire il termine dal mito e dargli una dimensione più concreta, che sappia rimettere al centro l'essere umano. Innanzitutto, l'innovazione per essere tale deve essere d'impatto, deve essere funzionale e deve migliorare la vita e le interazioni tra gli esseri umani.

È questo, in sintesi, il cuore di Intersection, conferenza organizzata da Hinto per parlare di nuove tendenze digitali dal punto di vista di designer e sviluppatori. Questa quarta edizione, andata in scena al Grattacielo Intesa San Paolo di Torino, è caratterizzata dall’hashtag #FastEvolvingTimes e si propone di riflettere sulle trasformazioni accelerate dalla pandemia. E da lì è partito Alastair Somerville di Acuity, cercando di definire il “qui” in cui ci troviamo oggi, in questo tempo post lockdown, ma non ancora post Covid: “Rispetto al 2020 ci troviamo in un futuro non necessariamente voluto, frutto di una serie di scelte necessarie”. Un futuro in cui digitale e tecnologia hanno avuto una notevole accelerazione, nella maggior parte dei casi per rispondere a situazioni di emergenza. “Ci ho messo almeno sei mesi a capire come avrei potuto lavorare nella situazione emergenziale e altri sei mesi a capire come usare al meglio i nuovi strumenti che avevo a disposizione. Abbiamo usato la tecnologia non perché lo volessimo, ma perché non avevamo alternative. All’inizio si è dovuto fare con quel che c’era, poi i diversi tools sono stati adattati, modificati per rispondere alle nuove esigenze che stavano emergendo”.

L’essere umano al centro

Superata la fase strettamente emergenziale è fondamentale distinguere tra ciò che di buono è emerso e continuare a utilizzarlo, da quello che non è necessario o che comunque non serve a migliorare le nostre attività e interazioni. In questo senso, un altro aspetto che ha subito una significativa accelerazione con la pandemia è stato il concetto di innovazione “human-centered”, in grado di mettere al centro l’essere umano. “Abbiamo capito che l’ingegneria da sola non è sufficiente, gli strumenti devono essere piacevoli da usare e devono migliorare la qualità della vita o del lavoro dell’utente finale”, conclude Somerville.

Intersection, mescolando tecnologia, sviluppo e design, si propone di offrire esempi concreti di innovazione e metodologie operative che partono delle necessità dell’essere umano. Il gioco in realtà mista, che unisce mondi digitali e virtuali, in una continua alternanza tra realtà e virtualità, diventa strumento utile per interagire con soggetti affetti da autismo, anche in giovane età, come ha raccontato Marc Biemer di Futuric. Dati e Intelligenza Artificiale giocano e giocheranno sempre più un ruolo centrale nel processo di innovazione e, verrebbe da aggiungere, di evoluzione dell’essere umano. Ma anche in questo caso, come ribadito da Jacopo Moretto e Marco Cavaliere di Triplesense Reply, mantenendo sempre l’uomo al centro, Non a caso sono partiti da una citazione del professor Yann LeCun della New York University: “La nostra intelligenza è ciò che ci rende umani e l’IA è un’estensione di quella qualità”. Nell’ambito del design e della creatività dunque l’AI diventa un sostegno, un acceleratore, non una minaccia. In questo senso si potrebbe parlare di “Intelligenza Aumentata”, che vede al centro e in cima alla catena creativa e decisionale l’intelligenza umana.

Pratiche aperte per trasformare la PA

Il percorso a tappe per favorire lo sviluppo di una cultura dell’innovazione è particolarmente importante per la Pubblica Amministrazione. Spinta dal basso e collaborazione progettuale sono alla base delle iniziative del Dipartimento per la trasformazione digitale e Agid, Designers Italia e Developers Italia, che si propongono di promuovere un cambiamento culturale verso tutti gli attori che contribuiscono alla trasformazione digitale del settore pubblico. Ad oggi sono oltre 21 mila le persone iscritte ai canali della community. La contaminazione tra le due realtà è un aspetto fondamentale del progetto: “Per realizzare un servizio digitale va capito il problema dell’utente, bisogna progettare una soluzione, realizzare prototipi di interfaccia, testarla e poi sviluppare la soluzione scelta – spiegano Claudia Cristina Pollina e Riccardo Iaconelli, del Dipartimento per la trasformazione digitale –. Un bravo designer non può prescindere, in questo percorso, dalla fattibilità tecnica di ogni piccola decisione progettuale, così come un bravo developer non inizia a sviluppare senza prima aver conosciuto la progettualità complessiva”.

La pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione della PA, come certificato dal DESI, l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società pubblicato dalla Commissione europea. Adesso è importante proseguire lungo il percorso segnato. Vanno in questa direzione le nuove Linee guida di design per i siti e i servizi digitali della PA, pubblicate da Agid, che contengono le indicazioni strategiche per progettare, sviluppare e manutenere siti e servizi digitali della PA. “Abbiamo pubblicato a supporto un Manuale operativo di design, che aiuta le PA ad orientare e migliorare la progettazione e realizzazione dei punti di contatto col cittadino – spiegano Pollina e Iaconelli –. Inoltre, siamo impegnati nell’aggiornamento del design system del Paese e stiamo aggiornando i modelli di siti web e servizi per Comuni e scuole affinché siano sempre più a misura di cittadino”. La strada è segnata, il percorso in progress, designer e developer possono contribuire a migliorare i servizi digitali del Paese, rispondendo alla chiamata del Dipartimento per la trasformazione Digitale.