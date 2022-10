Com’è fatto e come va il giradischi Ikea Obegränsad

All’ultima Design Week milanese, Ikea ha annunciato una nuova gamma di prodotti progettati in collaborazione con il supergruppo dance Swedish House Mafia. Della serie Obegränsad ("senza confini"), fa parte anche un giradischi, in vendita dal primo ottobre a 129 euro. Non è il primo realizzato dall0'azienda svedese, anche se da allora sono passati quasi 50 anni. Nel frattempo la musica è cambiata, il mercato discografico è crollato ed è risorto completamente diverso, sono arrivate le cassette, il compact disc ha preso il posto del vinile, c’è stato il fuoco fatuo dei minidisk, il boom del walkman, il flop del Superaudio CD, e quindi Napster, gli Mp3, l’iPod, il download lo streaming. Poi è tornato il vinile, come scriviamo da anni.

E, col vinile, sono tornati i giradischi: con classici, come il Technics SL 1200, nuovi protagonisti (Rega e Pro-Ject), nomi popolari come Sony e Yamaha. Altri, come Linn, non se ne sono mai andati. Ma Ikea gioca in un settore diverso, ovviamente, e non per niente l’Obegränsad si vende online e nei negozi di mobili, tra una libreria e un cuscino. In realtà della collezione disegnata in collaborazione con Swedish House Mafia fanno parte una scrivania, una poltrona, uno scaffale, un supporto per pc, una lampada led, una versione speciale della borsa Ikea in plastica per trasportare i dischi e - chissà perché - un paio di pantofole in pelo. Tutto nero, tutto molto hi-tech, tutto pensato per produrre e ascoltare musica.

Sul lato destro la presa Usb-C per l'alimentazione e le due uscite audio RCA

La prova

Ci vuole un minuto per aprire la scatola del giradischi, un altro minuto per farlo suonare. Non c’è niente da regolare, basta sfilare la protezione della testina e sganciare il braccio dalla sicura. Ma attenzione: il piatto Obegränsad non ha altoparlanti integrati, e anzi nella confezione non c’è nemmeno l’alimentatore; si può usare qualsiasi caricabatteria Usb C o acquistare quello Ikea per meno di 10 euro.

L’Obegränsad è dotato di pre-preamplificatore phono incorporato, quindi si può collegare con speaker dotati di ingresso aux (Ikea ne ha diversi in catalogo, ma attenzione che bisogna poter regolare il volume), e con ogni amplificatore e impianto stereo, anche senza ingresso phono dedicato. Nella confezione è incluso un cavo Rca-mini jack. Il livello di uscita è piuttosto alto, quindi verosimilmente non ci saranno problemi di compatibilità. Le uscite audio sono sul lato sinistro e non dietro: una scelta curiosa, ma perfettamente ragionevole, perché evita di aggiungere ingombri, e così il giradischi sta comodamente in uno scaffale Ikea, con i suoi 30 cm di profondità.

Frontalmente si trovano due interruttori: uno serve per cambiare la velocità, da 33 a 45 giri, l'altro per accendere e spegnere il giradischi

Com’è fatto

Sul pannello frontale ci sono due interruttori apparentemente piuttosto solidi, che servono rispettivamente ad accenderlo e spegnerlo e a cambiare velocità (33 e 45 giri). La trazione è a cinghia, il che consente di ridurre le fluttuazioni e assicura un certo isolamento del piatto dalle vibrazioni del motore, ma rende impossibile utilizzare il giradischi Ikea in ambiti professionali. Anche perché, nonostante l’apparenza massiccia, è molto leggero e non pare esattamente robusto; il braccio a forma di J, poi, è esile e il contrappeso pare in plastica.

Ma in casa fa la sua figura: non esiste un solo giradischi fatto in questo modo, con un blocco così alto e massiccio e il piatto che fuoriesce dalla base. Un design brutalista, potremmo dire: "Oggi si vedono molti giradischi sottili che cercano quasi di nascondersi, ma noi volevamo qualcosa di molto audace, che fosse una manifestazione fisica della musica", spiega Friso Wiersma, il designer che per IKEA ha progettato il giradischi.

Il suono

Non è certo il più pratico, né il migliore per l’audio, però a questa cifra la concorrenza è praticamente inesistente, e quello che deve esserci c’è, a partire dalla testina AudioTechnica AT3600L sostituibile, con punta di diamante e taglio conico. Il braccio è ammortizzato, quindi non si corre il rischio di rovinare il disco o la testina, ma manca il ritorno automatico a fine disco. Poco male, fa parte del rito del vinile: tre-quattro canzoni, poi una pausa, ci si alza, si cambia lato del disco e si ricomincia ad ascoltare.

E il suono, alla fine, non è male: piacevole, corretto, mai affaticante, insomma quello che in una parola si potrebbe definire analogico. Poi, certo, i bassi non sono precisissimi, come si nota ad esempio con i Daft Punk; sui pieni orchestrali di Mahler la testina un po’ si perde; c’è qualche confusione con i Radiohead, nei momenti più tirati di In Rainbows.

Il braccio a forma di J

Ci piace

Suona bene considerato il prezzo

Design originale

Testina sostituibile e pre phono incorporato

Non ci piace

Non c’è il bluetooth

Non c’è l'alimentatore

Manca l'adattatore per i 45 giri

In fine

Abbiamo testato il giradischi Ikea in un impianto decisamente al di sopra della sua classe, con amplificatore Naim Uniti Nova e diffusori JBL L100 Classic, e possiamo dire che nel complesso suona in maniera sorprendente, sia considerato il prezzo, sia confrontato con i modelli di prezzo analogo o anche superiore. L’Obegränsad è un apparecchio essenziale, non privo di difetti e limitazioni. Assolve pienamente alla funzione primaria di un giradischi, che è di riprodurre la musica, ma fa di più: grazie alla sua spiccata personalità, riesce a renderla divertente.