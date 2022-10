Il sito ufficiale di Luigi Di Maio è stato hackerato. Il portale, creato in occasione delle elezioni politiche, dove l’ex ministro degli esteri si è presentato con la lista Impegno civico, senza riuscire però a entrare in Parlamento, in queste ore è collegato al sito di un casinò online. Sia se si accede alla pagina, sia se si cerca il sito su Google, dove la descrizione riguarda oggi quella di un sito di scommesse.

Non si sa da quanto tempo il sito è stato bucato e modificato. Ma a scoprirlo in queste ore è stato l’informatico e esperto di sicurezza informatica Matteo Flora, che lo ha segnalato su Twitter.

Il sito di Impegno civico non sembra essere stato violato. Il sito di Di Maio (Luigidimaio.it) invece al momento presenta in home page l’immagine dell’ex M5s e il simbolo del partito. Ma il collegamento diretto al portale rimanda a un casinò cileno.

Secondo Flora gli hacker potrebbero aver bucato una componente di Wordpress, il sistema con cui il sito è stato creato, iniettando un codice che non si sa da quanto sia lì, ma in grado di modificare sia i risultati di Google che il ranking del sito.