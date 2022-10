Mia Kombucha, la bevanda millenaria che arriva da una startup italiana

Si chiama Mia Kombucha ed è una bevanda millenaria che si produce a Induno Olona, un piccolo comune del varesotto per altro sede dello storico Birrificio Angelo Poretti. Il progetto si deve alla startup Mia, fondata nel 2020 dagli under-35 Mattia Baggiani, Battista Maconi, Gabriele Mezzadri, Simone Vertemati e Ivan Parenti. In realtà è stato proprio Baggiani di ritorno dall'Australia, dove il consumo di kombucha è molto diffuso, a convincere gli amici a partire: "Siamo stati tra i primi produttori in Italia e abbiamo iniziato quando di aziende forse ce n'erano due. Adesso il movimento sta crescendo tantissimo e per questo motivo abbiamo deciso di creare un'associazione per fare squadra con gli altri produttori e diffondere la cultura di questa bevanda".

La storia della kombucha

La (o il) kombucha è ancora piuttosto sconosciuta al consumatore medio italiano, ad eccezione di coloro che hanno un approccio alimentare molto salutista, bio, vegetariano o vegano. Si tratta di infatti di un tè fermentato ricco di probiotici naturali, quindi dovrebbe aiutare la digestione e l'intestino, nonché riequilibrare la flora batterica. D'altronde nasce proprio come bevanda curativa nel 200 a.C. esattamente in Manciuria, ma la leggenda narra che sia stato un tal dottor Kombu a darle notorietà facendola scoprire all'imperatore giapponese Inkyo. Appunto Kombu-cha, dalla crasi di Kombu e chà o chah (tè): il tè di Kombu. Più cuochi per una sola cucina. Come funziona la cloud kitchen di Kuiri di Dario d’Elia 01 Agosto 2022 Fooddi Dario d’Elia

Dopodiché grazie alle vie commerciali si è diffusa in tutto il mondo, ma vi sono almeno tre passaggi storici chiave. Il primo è durante la Seconda guerra mondiale, quando la scarsità di tè costringe a metodi alternativi di consumo. Baggiani ricorda di aver trovato un articolo del Corriere della Sera risalente al 1949 che faceva riferimento a una sorta "di fungo magico". Il secondo è negli anni '60/'70 quando per le sue proprietà curative diventa un prodotto da banco nelle farmacie austriache e tedesche. L'ultimo alla fine degli anni '90 quando in California si alimenta un passaparola sulle sue presunte qualità immunologiche.

Oggi è considerata una bevanda probiotica, alla stregua dello yogurt kyr, miso, kefir e tempeh. Ecco spiegato anche il motivo per cui le lattine di Mia vanno tenute in frigo. "Il nostro è un prodotto vivo che va protetto dalla luce e dal caldo. La consigliamo da bere fresca e idealmente a stomaco vuoto per ottenere i migliori risultati. Non ci sono controindicazioni per i bambini", aggiunge Baggiani.

La ricetta lombarda

Mia usa un mix di tè verde e nero fermentato. "Facciamo l'infusione, aggiungiamo una percentuale di zucchero di canna biologica che serve da nutriente per la madre batterica (scoby - symbiotic culture of bacteria and yeast, ndr.) e poi nei fermentatori con acqua basta attendere dai 10 ai 15 giorni. Dopo la fermentazione la Mia Kombucha original è pronta. Mentre per le versioni zenzero, lampone e limone facciamo una seconda fermentazione a freddo per 2/3 giorni con una percentuale di succhi bio", spiega il co-fondatore della startup.

Il risultato è una bevanda un po' torbida e leggermente frizzante che è contraddistinta da una punta di acidità molto simile a quella del sidro di mele. Ecco, bevendola emerge moltissimo questo dettaglio e nelle versioni aromatizzate si ha semplicemente una nota fruttata in chiusura. "Difficile trovare un paragone ma la fermentazione genera in effetti questa nota acetica che la fa assomigliare al sidro. La parte zuccherina è ridotta proprio perché l'aggiunta è funzionale al processo di trasformazione e al rilascio di acidi organici che fanno bene al nostro intestino. Senza contare le proprietà antiossidanti e la sua leggera capacità energizzante", puntualizza Baggiani.

Mia, il più grande stabilimento italiano

Mia Kombucha nasce dalla fusione delle produzioni di Mia della provincia di Varese e Revolucha Kombucha della provincia di Como. In questi due anni di attività la distribuzione ha raggiunto un centinaio di bar, ristoranti e negozi bio in tutta la penisola, da Milano a Lecce. Il prezzo oscilla tra i 3,60 euro ai 4,5 euro a lattina.

La svolta però si è concretizzata recentemente con un aumento di capitale da 270.000 euro, raccolti sulla piattaforma di equity crowdfunding Mamacrowd. "A giorni inaugureremo lo stabilimento di produzione di kombucha più grande d'Italia: passeremo dagli attuali 2mila litri al mese a ben 10mila, a pieno regime. Adesso abbiamo 65 nuovi soci e l'obiettivo è di crescere velocemente; è un prodotto che merita di essere conosciuto da tutti", conclude Baggiani.

Il mercato europeo della kombucha è stimato da Market Data Forecast circa 250 milioni di euro (2021) ma si prevede che entro il 2026 possa raggiungere i 747 milioni di euro. Nel segmento è leader il Regno Unito ma la crescita più repentina si registrerà in Germania. In Italia però c'è fermento.