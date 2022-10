Chromecast HD, la prova: una smart tv da tenere in tasca (e da portare in viaggio)

“Se ci fossero anche le batterie per il telecomando, sarebbe perfetto. Peccato che non ci siano”: volevamo scrivere così, parlando del nuovo Chromecast con Google TV HD. Poi abbiamo controllato meglio la confezione, che è un capolavoro di miniaturizzazione e assemblaggio, e abbiamo visto le pile. E possiamo dire che questo dispositivo è (quasi) perfetto. Se si ha necessità di un dispositivo del genere, ovviamente.

Iniziamo da qui, da quello che potrebbe sembrare un dettaglio insignificante e che invece dimostra un’apprezzabile attenzione ai dettagli (soprattutto in questo periodo di packaging sempre più scarsi), perché per il resto il Chromecast è sempre il Chromecast: è quello che si definisce un dongle, sta nel palmo di una mano e si collega alla presa Hdmi di una tv non smart per trasformarla in una tv smart. La novità della versione che abbiamo avuto in prova, appena messa in vendita, è che rispetto a quella del 2020 non supporta il 4K ma solo la risoluzione HD: perde qualcosa, ma anche costa circa la metà, cioè 39,99 euro.

Il Chromecast HD e il suo telecomando all'esterno della confezione

A chi serve un Chromecast

Nato nel 2013, prima con l’aspetto di una chiavetta USB e aggiornato più volte nel corso degli anni sino ad arrivare alla forma che ha ora, più comoda di quella (per esempio) della Amazon Fire TV Stick, il Chromecast permette a un televisore non connesso a Internet di connettersi a Internet e poter riprodurre contenuti in streaming (da Netflix a YouTube, passando per Spotify). In un’epoca in cui è sempre più difficile trovare tv non smart, a chi potrebbe servire? Per esempio: per le seconde case, dove magari ci sono ancora tv a tubo catodico o vecchie tv piatte e senza modulo wifi, per gli irriducibili degli schermi al plasma di una volta, per la cameretta dei figli, per i nonni o i genitori anziani, da avvicinare al mondo dello streaming senza far loro cambiare il televisore.

Non solo: il dispositivo è talmente piccolo e compatto che può essere messo in valigia e portato in viaggio, di vacanza o di lavoro, collegato alla tv dell’hotel per usarla come fosse quella di casa.

Aprendo la confezione ci si trova davanti le scatolette che contengono il Chromecast e il suo telecomando

Sollevando i foglietti si trova tutto il resto: cavo, alimentatore e pure le batterie per il telecomando (in basso a destra)

Come funziona e come va

La configurazione è decisamente semplice: Chromecast nella presa Hdmi della tv, cavo (davvero lungo) alla corrente, pile nel telecomando e accensione. Si seguono le istruzioni sull’app Home (che è questa) per l’accoppiamento con il wifi e con il profilo Gmail, si decide quali delle proprie app di streaming trasferire, si attende l’eventuale aggiornamento software e si è pronti a guardare. Volendo si può anche configurare il telecomando del Chromecast perché prenda il posto di quello della tv, che è una cosa comoda e che funziona molto bene.

L’esperienza d’uso non si discosta da quella che si ha con qualsiasi televisore smart che usi Android TV o Google TV: contenuti che si possono scorrere in orizzontale e organizzati verticalmente per temi, possibilità di fare ricerche con la voce (sul telecomando c’è un pulsante dedicato), di installare nuove app dal Play Store e di accedere a ognuna attraverso la sua homepage specifica, di noleggiare film da Google TV. Fra le cose che non ci sono piaciute abbiamo scritto che “è solo HD”, ma è abbastanza ovvio che sia così: questa versione del Chromecast nasce proprio per questo, cioè per permettere a chi trova sufficiente la risoluzione 1080 di risparmiare qualche decina di euro. Con gli usi che abbiamo immaginato, e in attesa che i contenuti in 4K siano più diffusi, va decisamente bene così.

Che cosa ci è piaciuto

Prezzo contenuto

Confezione completa

Semplice da configurare e piacevole da usare

Che cosa non ci è piaciuto