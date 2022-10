SportEquipe 8: la prima auto con tre “serbatoi”: Gpl, benzina e batterie elettriche

Una cosa del genere non si era mai vista prima: un’auto con tre serbatoi: uno per il Gpl, uno per la benzina e uno a batteria per i motori elettrici. Parliamo della nuova SportEquipe 8, frutto dell’inventiva tutta italiana della giovane casa automobilistica di Dr Automobiles Groupe di Macchia d’Isernia, fondata da Massimo Di Risio. Accenture tra il metaverso e la rivoluzione della mobilità di Andrea Nepori 22 Settembre 2022 Tech4Italydi Andrea Nepori

In pratica la macchina è una ibrida plug-in, cioè ricaricabile come una normale auto elettrica. Ma qui ci sono alcune novità, come ad esempio il fatto che le batterie si ricaricano anche quando l’auto è ferma, con il motore termico acceso.

Il sistema Hybdrid della Sportequipe 8 però ha diverse modalità di funzionamento: con un solo motore elettrico a basse velocità; con entrambi i motori elettrici a velocità intermedie; in parallelo con il motore termico e i due elettrici; in extended mode, con il motore termico e i due elettrici in serie, a velocità più sostenute; con il solo motore termico quando la parte elettrica viene a mancare. Un'alimentazione tri-modale (elettrico, benzina, GPL) che deriva dalla storica tecnologia Thermohybird benzina/GPL di DR Automobiles Groupe (ormai è una delle pochissime marche che propone vetture di serie alimentate a gas) che va a lavorare insieme ai due motori elettrici a magneti permanenti della macchina.