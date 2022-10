Il nuovo iPad perde il tasto home e guadagna la porta Usb-C

In dodici anni, l’iPad è cambiato più volte, e oggi la famiglia di tablet Apple conta quattro modelli in varie configurazioni. Ma l’iPad base, fino a oggi, era tutto sommato non troppo diverso dal modello originale, con il pulsante home e i bordi piuttosto spessi. Con la decima generazione, appena presentata, cambia tutto: il display, che passa da 10.2 a 10.9 pollici; la fotocamera frontale, che non è solo un grandangolo da 12 MP ma per la prima volta su un iPad è sul lato più lungo; la porta per la ricarica, che non è più Lightning ma Usb-C. Nuovi i colori, nuovo anche il design con cornice sottile e bordo squadrato, che lo rende assai simile all'iPad Air. All’interno c’è il chip A14 Bionic, invece dell’A13, oltre a Wi-Fi 6 e connettività 5G.

Com'è fatto

Il nuovo iPad è disponibile in quattro colori: blu, rosa, giallo e argento. Il display Liquid Retina da 10,9" si estende fino ai bordi del dispositivo, che mantiene quasi le stesse dimensioni della generazione precedente, ma offre una risoluzione di 2360x1640 pixel, circa 4 milioni di pixel, 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone. Il Touch ID è integrato nel tasto superiore, così è più facile sbloccare il tablet, accedere alle app o usare Apple Pay.

Grazie al chip A14 Bionic, la CPU è più potente del 20% e la grafica migliore del 10% rispetto alla generazione precedente, mentre le funzioni avanzate di machine learning migliorano fino all’80%. Il nuovo chip offre un livello notevole di prestazioni ed efficienza energetica, ideale per attività di tutti i giorni come lavorare a progetti scolastici, editing video ad alta risoluzione, o giochi che richiedono un'elevata potenza grafica.

La fotocamera frontale ora si trova sul lato orizzontale, una novità assoluta per iPad, così l’utente guarderà sempre l’obiettivo durante una chiamata FaceTime o quando registra un video da pubblicare sui social. Il sensore della fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra-grandangolo e l’angolo di campo da 122° supportano la funzione Inquadratura automatica, che segue automaticamente i movimenti del soggetto per mantenerlo al centro dell’inquadratura. La nuova fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo permette di scattare foto ad alta risoluzione e girare video in 4K, e supporta anche i filmati in slow-motion a 240 fps. I microfoni sono due, per minimizzare i rumori di fondo, come gli altoparlanti.

Grazie al Wi-Fi 6, le connessioni sul nuovo iPad sono il 30% più veloci rispetto alla generazione precedente. Nei modelli con connettività cellulare, il 5G permette di raggiungere velocità di picco fino a 3,5 Gbps in condizioni ottimali. Inoltre, grazie al supporto per Gigabit LTE, schede SIM fisiche ed eSIM con attivazione on-device, iPad offre la massima flessibilità quando si tratta di connessioni. La porta USB-C permette di collegare una vasta gamma di accessori e una ricarica più veloce se usata insieme ad alimentatori con una potenza maggiore.

Gli accessori

Progettata appositamente per l’ultimo iPad, la nuova Magic Keyboard Folio ha tasti di dimensioni regolari, con corsa di 1 mm e un ampio trackpad compatibile con Multi-Touch. Ben 14 tasti funzione permettono di accedere facilmente a scorciatoie e azioni utilizzate quotidianamente, come regolare il volume o la luminosità del display. È composta da due parti: una tastiera rimovibile e una cover protettiva che si aggancia tramite magneti all’iPad. La tastiera si aggancia magneticamente allo Smart Connector sul lato dell’iPad, ricevendo alimentazione e dati. La cover posteriore è dotata di un supporto regolabile che la rende ancora più versatile per giocare, guardare video e altro.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad si può ordinare dal 18 ottobre e sarà disponibile da mercoledì 26 ottobre.

I modelli Wi-Fi del nuovo iPad partono da €589 , quelli Wi-Fi + Cellular da €789 . Il nuovo iPad, con capacità di 64GB e 256GB, è disponibile in blu, rosa, giallo e argento.

, quelli Wi-Fi + Cellular da . Il nuovo iPad, con capacità di 64GB e 256GB, è disponibile in blu, rosa, giallo e argento. Apple Pencil (prima generazione) è compatibile con il nuovo iPad, ma serve un adattatore da USB-C a Apple Pencil per l’abbinamento e la ricarica; l'adattatore è incluso nella confezione della nuova versione di Apple Pencil (prima generazione), disponibile al prezzo di €119 .

. Esiste anche un adattatore da USB-C a Apple Pencil, che costa €10 .

. La nuova Magic Keyboard Folio per iPad decima generazione costa €299 ed è solo in bianco.

ed è solo in bianco. La nuova Smart Folio costa invece €99 nei colori bianco, blu cielo, anguria e giallo limone.

nei colori bianco, blu cielo, anguria e giallo limone. iPad (nona generazione) rimane disponibile, nei colori argento e grigio siderale, a partire da €439 per i modelli Wi-Fi e da €609 per i modelli Wi-Fi + Cellular.

Un nuovo cervello per l'iPad Pro

Si rinnova anche l’iPad Pro, ma qui il cambiamento è meno radicale: come previsto, arriva il chip M2, lo stesso montato su MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici. La versione per iPad ha una CPU 8-core fino al 15% più veloce rispetto a quella del chip M1 e introduce miglioramenti sia nei performance core che negli efficiency core. Inoltre, la GPU 10-core offre prestazioni grafiche fino al 35% superiori,mentre il Neural Engine 16-core può elaborare 15.800 miliardi di operazioni al secondo, oltre il 40% in più rispetto a M1, rendendo iPad Pro ancora più potente quando impegnato in operazioni di machine learning. Le prestazioni del chip M2 consentono di affrontare senza problemi anche flussi di lavoro più impegnativi, come l’editing di pesanti librerie di foto, la manipolazione di oggetti 3D complessi, ecografie e indagini mediche approfondite o giochi graficamente complessi. Per la prima volta è possibile registrare video ProRes ed effettuare la transcodifica dei file ProRes fino a 3 volte più velocemente.

Senza toccare

Una curiosa novità è la funzione 'hover' di Apple Pencil di seconda generazione, che promette una modalità d’interazione con lo schermo completamente nuova. Ora Apple Pencil viene rilevata già quando si trova a 12 mm dal display, ed è così possibile vedere un’anteprima del tratto prima ancora che venga tracciato. Per esempio, con la funzione Scrivi a mano i campi di testo si ingrandiscono in automatico quando si avvicina Pencil allo schermo e la conversione della scrittura a mano in testo è ancora più veloce. Anche le app di terze parti possono sfruttare questa nuova funzione, aprendo la strada a modi completamente nuovi di annotare e disegnare.

Il nuovo iPad Pro è il primo dispositivo Apple compatibile con lo standard Wi-Fi 6E, che consente di raggiungere la velocità di 2,4 Gbps, il doppio rispetto alla generazione precedente. I modelli Wi-Fi + Cellular con 5G (sub6GHz e mmWave) ora supportano ancora più reti 5G in tutto il mondo.

L’ambiente

Tutti i nuovi modelli di iPad sono progettati in modo da ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e per la prima volta hanno il 100% di oro riciclato nelle placcature di diversi circuiti stampati, oltre ad alluminio, stagno e terre rare riciclati. Tutti i modelli di iPad rispettano i rigidi standard Apple in materia di efficienza energetica e sono privi di mercurio, BRF, PVC e berillio. E il packaging ridisegnato elimina la pellicola esterna in plastica, ed è composto per il 99% da fibre, portando Apple ancora più vicina all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025.

