Virgin Fibra, la fibra ottica "modello Netflix" di Richard Branson arriva in Italia

“Basta con ‘sto cavo di rame”. E’ un vecchio arnese del passato, lento, inefficiente e ad alte emissioni di CO2.

Si presenta così Sir Richard Branson, il vulcanico imprenditore che ha creato il marchio Virgin, per la presentazione della sua ultima creatura, Virgin Fibra. Il nome dice già tutto: solo e unicamente fibra FTTH (fibre to the home).

Il nuovo operatore, che si appoggia alle rete Open Fiber (l’offerta è quindi è disponibile solo per coloro il cui indirizzo è coperto dalla rete FTTH Open Fiber), sbarca in Italia cercando di approfittare delle magagne altrui, soprattutto in termini di trasparenza. “In italia il mercato è confuso, ci sono molti operatori e poca trasparenza. Se ci metto 5 minuti ad abbonarmi devo metterci 5 minuti anche a recedere dall’abbonamento. E senza penali, sul modello Netflix. E senza fee per il modem o altri costi nascosti” spiega . Tom Mockridge, CEO di Virgin Fibra. Con un prezzo nella media: 29,49, ma ora è 26,99 euro per sempre.

E con l'abbonamento a Virgin Fibra è compresa anche come l'iscrizione scontata a Virgin Active.

Branson spinge anche sul tasto ambientale: “La fibra è sostenibile, ha bisogno di molta meno elettricità a rispetto alla rete in rame, quindi non produce emissioni. Abbonarsi alla fibra 100% - è lo slogan di Branson - è anche un atto di consapevolezza ambientale”.

Quanto agli investitori, che hanno messo un Capitale iniziale di 25 milioni, sono per un terzo Virgin, per un terzo una cordata capeggiata da Mockridge e per un terzo investitori italiani, tra cui per l’appunto Open Fiber.