Mario + Rabbids Kingdom Battle, come nasce un videogioco di successo

"Quando abbiamo realizzato il primo capitolo di Mario + Rabbids eravamo pressoché sconosciuti. Pochi credevano in quello che stavamo per portare ai giocatori, alla novità di cui eravamo artefici. Quando abbiamo presentato il gioco alla fiera di Los Angeles, l'E3, e poi abbiamo vinto circa 70 premi diversi, per noi fu una gioia totale. In quei giorni la comunità dei giocatori è diventata la nostra casa. Il nostro posto sicuro, il faro, perché sebbene per il nuovo capitolo volevano avventurarci in mari sconosciuti, potevamo sempre contare su quello che era piaciuto. Tenevamo tantissimo a Mario + Rabbids Sparks of Hope, e con questo nuovo progetto il team è cresciuto". A parlare è Davide Soliani, pioniere della game industry italiana e direttore creativo di Ubisoft Milan.

Il prossimo anno gli studi di Ubisoft Milan toccheranno il quarto di secolo. Dopo il grande successo di critica e pubblico che ha avuto Mario + Rabbids Kingdom Battle, titolo del 2017 in esclusiva per Switch, di genere strategico a turni, che affollava l’universo di Mario di esilaranti conigli antropomorfi di casa Ubisoft, il team milanese è realmente esploso.

Cresciuto da circa 70 a 140 persone, di cui quasi un quarto donne, con età media di 30 anni per creare un nuovo capitolo, Sparks of Hope, definito dal Managing Director Dario Migliavacca: “Un gioco umoristico ma tattico dove hanno collaborato cinque studi di sviluppo Ubisoft per la realizzazione. I picchi produttivi hanno impegnato 400 persone, in un periodo molto difficile come è stato quello della pandemia”.

Il primo episodio della serie ha regalato ai giocatori momenti di spassosa italianità, in Sparks of Hope ci dice Davide Soliani: “Il gioco è nato in Italia, quindi ci mettiamo sempre qualcosa di nostro. Nel nuovo capitolo ci sono parecchie citazioni, alcuni personaggi ispirati a figure storiche e… poeti! Anche uno dei nostri protagonisti, Rabbid Mario, ha una caratterizzazione esagerata di quello che poteva essere il macho italiano di 30/40 anni fa”.

Sempre nel primo capitolo, il team ha messo in gioco alcuni personaggi entrati a suon di fanfara nell’immaginario videoludico, tra tutti la super modaiola, ossessionata dai selfie, principessa Rabbid Peach.

Il gruppo ha lavorato su vere icone di Nintendo, casa notoriamente conservativa sulle sue proprietà intellettuali, ci spiega Soliani: “Noi cerchiamo sempre di creare personaggi unici. Rabbid Peach è forse uno dei più famosi, apprezzata quasi quanto Mario che è una vera icona dei videogiochi. Raggiungere questo risultato non è stato facile. Realizzare altri personaggi che potessero stare al fianco di Rabbid Peach, avere la luce della ribalta, è stato complesso”. Davide sorride soddisfatto e continua: “Noi vogliamo far evolvere i Rabbids, staccarci dal passato, da come venivano rappresentati, caotici, rompiscatole… a personaggi che potessero parlare. Quindi partiamo da zero, partiamo da cosa ci colpisce, da Rabbid Rosalina che ha un rapporto padre figlia con uno dei personaggi di Sparks of Hope, fino ad arrivare a Edge, un personaggio completamente nuovo ispirato ai vecchi videogiochi di ruolo giapponesi”.

Per quanto riguarda la libertà creativa, Davide Soliani ci dice: “Nintendo è molto conservativa sui suoi personaggi, ma ci ha dato carta bianca su tutti i nostri. La prima cosa che mi hanno detto è stata: tu chiedi sempre, nel peggiore dei casi ti sentirai rispondere no”. Nel corso di nove anni di lavoro, Davide ha ricevuto qualche no e molti sì.

Ubisoft Milan è uno degli studi più vecchi d’Italia, è stata una palestra, scuola per moltissimi operatori del settore, dice: “Nel tempo tutto è cambiato, moltissimo. Ubisoft stessa è cambiata, è maturata. I processi decisionali al suo interno, il rapporto che si ha con la sede centrale è diventato un rapporto di fratellanza. L’ufficio di Milano è partito da giocatori che avevano una grande passione. Un sogno. Giocatori che si sono affacciati per la prima volta a un mercato internazionale, che dovevano parlare in inglese. Scrivere la documentazione in inglese. Eravamo tutti un po’ impacciati”.

Davide sorride mentre ricorda questi aneddoti e continua: “Negli anni abbiamo sempre lavorato a tantissimi progetti diversi e questo ci ha dato la forza di evolvere, di imparare. Quando poi abbiamo iniziato a specializzarci su Mario + Rabbids, in termini di universo di gioco, proprio come gli artigiani, giorno dopo giorno, abbiamo affinato la nostra arte”. Una progressione che in Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ha coinvolto ben cinque studi Ubisoft a Milano, Parigi, Montpellier, Chengdu in Cina e Pune in India.

Gli studi di Milano occupano giovani professionisti, prevalentemente italiani. In alcuni settori, come quello artistico, hanno una componente femminile del 50%. un grandissimo risultato.

Per intraprendere la carriera in questo settore ci dice Davide: “Prima si poteva entrare nell’industria del videogame anche senza avere fatto un percorso scolastico specifico. Bastavano impegno e passione, se poi si avevano competenze tecniche o artistiche era facile accedervi. Oggi la barriera d’entrata e le richieste sono elevate. Si chiede alla persone di conoscere il proprio mestiere ancora prima di entrare in uno studio. Oggi il consiglio che mi sento di dare è di frequentare una scuola di videogiochi, possibilmente online, perché hanno un format più internazionale. Sono quelle costruite a Londra, in Danimarca o americane che hanno un contatto con la realtà lavorativa forte. Detto questo, molti percorsi formativi anche in Italia stanno crescendo molto, in questi ultimi anni stanno fiorendo”.

Mario + Rabbids Sparks of Hope è disponibile dal 20 ottobre in esclusiva per Nintendo Switch. Il gioco è adatto a tutte le età. Il team di Ubisoft Milano ha pensato anche ai giovanissimi, introducendo un sistema di difficoltà totalmente personalizzabile. Il sistema prevede anche una sorta di “god mode” in cui i personaggi non subiscono danni, un’attenzione dedicata ai più piccoli e ai genitori che possono guidarli nell’avventura senza alcuna frustrazione.