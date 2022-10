Amazon, prima denuncia penale in Italia contro chi fa false recensioni. "In cambio soldi e prodotti gratis"

Amazon ha presentato in Italia la sua prima denuncia penale contro chi fa false in cambio di denaro o prodotti gratuiti. Due le denunce. Una in Italia, l'altra in Spagna. Due procedimenti che mirano a bloccare gli operatori che attualmente gestiscono più di 11.000 siti web e gruppi sui canali social che alimentano il mercato delle false recensioni sella piattaforma di ecommerce e in altri negozi online in cambio di denaro o prodotti gratuiti.

Da quanto apprende Italian Tech, in Italia si è consolidato negli utlimi anni un sottobosco di false recensioni online. Molte di queste organizzate da broker che attraverso canali social creano reti di falsi recensori di prodotti. Questi sarebbero ripagati in denaro o con gli stessi prodotti recensiti. I broker invece avrebbero altri margini. E il dubbio è che siano in alcuni casi le stesse aziende produttrici a contattarli. Perché migliori recensioni vuol dire un migliore posizionamento nelle classifiche dell'ecommerce e dei risultati durante nelle ricerche.

"Assicurare questi malfattori alla giustizia attraverso azioni legali e denunce penali è una tra le tante iniziative importanti con cui proteggiamo i clienti affinché possano fare acquisti in tutta tranquillità", ha commentato Dharmesh Mehta, vice president of selling Partner Services di Amazon. "Oltre a continuare a innovare i nostri sistemi di rilevamento e prevenzione delle recensioni false nel nostro store - prosegue - Amazon continuerà in modo implacabile a individuare i malfattori che alimentano questo mercato e ad agire contro di essi. Non c'è posto per le recensioni false su Amazon o altrove nel settore".

La denuncia di Amazon contro uno dei principali broker del settore

La denuncia penale di Amazon depositata in Italia (e la prima a livello europeo), prende di mira uno dei principali broker che vendono recensioni false. Il broker identificato avrebbe infatti creato una rete di persone disposte a comprare prodotti su Amazon e a pubblicare recensioni a 5 stelle in cambio di un rimborso completo dei loro acquisti. "La decisione di Amazon di riportare questo caso all'Autorita Giudiziaria dimostra la determinazione dell'azienda a fermare coloro che traggono profitto ingannando i clienti e i partner di vendita. Queste condotte possono integrare reati per i quali in Italia sono previste pene detentive e pecuniarie". Amazon ha anche presentato la sua prima denuncia civile in Spagna contro un broker di recensioni false, Agencia Reviews.

L'operatore comunicava tramite Telegram per non essere rintracciato, viene spiegato dall'azienda. Secondo le indagini di Amazon, il sospetto truffatore rimborsa completamente i clienti una volta che questi pubblicano una falsa recensione a 5 stelle. Negli Usa Amazon ha già intentato diverse azioni legali contro i broker di recensioni false e altri soggetti che tentano di aggirare i sistemi di controllo. Inoltre l'azienda ha inviato lettere di diffida a cinque siti web con sede in Germania che indirizzavano i visitatori a broker di false recensioni. Da allora tutti e cinque i siti web hanno deciso di interrompere questa attività firmando una lettera di cessazione attività.

Atroconsumo avvia quattro azioni penali

Plaude Altroconsumo: “Da tempo denunciamo la crescita delle recensioni abusive, quelle cioè promosse da soggetti che promettono un vantaggio economico in cambio di giudizi positivi, ingannando i consumatori in buona fede. Non possiamo quindi che apprezzare l’iniziativa annunciata oggi da Amazon con l’avvio nel nostro Paese dell’azione penale contro uno dei principali broker di recensioni false", ha detto Federico Cavallo, capo delle relazioni esterne: "Già nel 2019, con una nostra indagine, svolta a livello europeo, avevamo messo in luce il tema chiamando in causa varie piattaforme affinchè contrastassero questi illeciti".

L'associazione in difesa dei consumatori annuncia inoltre di aver presentato denunce contro siti e gruppi social che offrono servizi di rimborsi in cambio di false recensioni positive a quattro procure, Bologna, Ivrea, Milano e Roma: "Il nostro impegno a tutela dei consumatori non si è mai arrestato in questi anni e, anzi, abbiamo deciso di rilanciarlo con quattro esposti depositati presso le procure di Bologna, Ivrea, Milano e Roma nei confronti dei responsabili di siti internet e gruppi che offrono servizi di boosting, cioè lo scambio di rimborsi in cambio di recensioni positive". L'ipotesi è che a questa prima denuncia possano seguirne altre.