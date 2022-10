Licenziamenti, ma più innovazione. I piani di Musk per la nuova Twitter

Ridurre i costi. Aumentare i ricavi. Immaginare una nuova app, capace di smettere di rincorrere gli altri colossi del settore e trovare una propria via. E che sia economicamente sostenibile. Da quanto emerso nelle ultime settimane, il piano di Elon Musk per la nuova Twitter ruota intorno a questi capisaldi. Obiettivi da conseguire, anche facendo a meno del 75% del personale.

Il 28 ottobre, con ogni probabilità, Twitter sarà del numero uno di Tesla. Sarà l'unico proprietario. Quanto svelato dal Washington Post, un messaggio in cui Musk comunica ai potenziali investitori coinvolti nell'acquisizione del social che ha intenzione di tagliare quasi il circa 5.000 dei 7.500 lavoratori della piattaforma, non deve sorprendere. Musk vorrebbe un’azienda con non più di 2.000 dipendenti. Agile. Veloce. Pronta a cambiare pelle. A trovare una nuova via nel mercato delle piattaforme digitali. A inventare nuovi strumenti che la portino all'obiettivo più difficile per Twitter in 16 anni di vita: essere redditizia.

I documenti svelati dal Washington Post

Secondo il documenti visionati dalla testata di Jeff Bezos, l'attuale management di Twitter aveva già pianificato di ridurre il costo del lavoro di circa 800 milioni di dollari entro la fine del prossimo anno. Ovvero, dover fare a meno di quasi un quarto dei dipendenti.

Twitter ha smentito la notizia. Ha precisato che quei piani non esistono più. Forse non sono mai esistiti. Ma tradiscono un quadro da cui emergono tutte le difficoltà dell’azienda. Che Musk pagherà 44 miliardi. Il prezzo pattuito ad aprile. Ma che, come ha ammesso lui stesso, “strapagherà”.

L'entità dei tagli, mai svelata prima, spiega però perché i vertici di Twitter avevano accettato di vendere a Musk: l'offerta di 44 miliardi di dollari, anche se frutto di un’opa ostile, è molto buona. Non solo. Avrebbe smarcato la società dalla necessità di dover ammettere le cattive acque in cui navigava e forse annunciare un periodo doloroso di lacrime e sangue.

Dopo l'acquisto, obiettivo renderla redditizia

Twitter e Musk dovrebbero chiudere sull'acquisizione entro il 28 ottobre. Venerdì prossimo. Le trattative, secondo la testata, stanno procedendo, dopo mesi di battaglie legali. Secondo gli analisti la parte facile per Musk è stata l'acquisto di Twitter, la parte difficile sarà cambiare la situazione interna all'azienda e renderla redditizia.

Una sfida che arriverà al termine di sei mesi di discussioni accesissime, ripensamenti, ripensamenti sui ripensamenti, battaglie legali e insulti via social. Settimane al centro dell’attenzione mediatica, e del nervosismo degli investitori, che hanno lasciato non poche cicatrici sulla società: logoramento dei lavoratori, assunzioni rallentate, progetti in stallo, perdita di valore.

Musk dovrà partire da questa materia prima per costruire la sua Twitter. Ha già lasciato intendere la sua intenzione di fare del social una super app. Una app per ogni cosa, sul modello delle app asiatiche come WeChat. Ma non basterà. Tra le idee in ballo c’è quella di allentare gli standard di moderazione dei contenuti e favorire il ripristino dell'account dell'ex presidente Donald Trump. Gli obiettivi sono raddoppiare le entrate in tre anni, triplicando il numero di utenti giornalieri che possono visualizzare gli annunci nello stesso periodo, anche se ha offerto scarsi dettagli su come li raggiungerà.

I piani per la nuova Twitter

Twitter ha dichiarato che i suoi utenti attivi giornalieri monetizzabili (ovvero il numero di utenti idonei a vedere gli annunci), sono 238,8 milioni, in aumento del 16,6% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Ma, ricorda l’agenzia di stampa Agi, i documenti che sono emersi nella battaglia legale di Twitter con Musk hanno fatto emergere numeri molto più bassi: Musk dice, utilizzando i dati di Twitter, che meno di 16 milioni di utenti vedono la stragrande maggioranza degli annunci. Inoltre, il tempo trascorso da quegli utenti a navigare su Twitter è diminuito del 10% nel corso del 2021 e si è ripreso solo leggermente nel primo trimestre del 2022.

Musk pensa che far dimagrire l'azienda sia il primo passo per eseguire una strategia di turnover. Ciò potrebbe comportare l'arrivo di lavoratori più efficienti. Magari in grado di portare nuove energie, nouve idee, e magari capacità di creare prodotti più innovativi. E più redditizi. Tra i piani, anche un'attività di abbonamento in cui le persone pagano per abbonarsi a contenuti esclusivi di potenti figure e influencer. Difficile pensare che possa bastare per dare a Twitter un nuovo corso.