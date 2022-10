Perché Facebook ci sta chiedendo quali post vogliamo vedere di più

Vuoi vedere più o meno post come questo? Se in questi giorni avete trascorso un po’ di tempo su Facebook, vi sarà capitato di vedere, sotto un contenuto qualunque, due opzioni: “Mostra di più” o “Mostra di meno”. Si tratta di qualcosa in più di un semplice questionario di gradimento. È una delle modalità che il social network fondato da Mark Zuckerberg sta utilizzando per combattere la sua battaglia contro il rivale TikTok.

In concreto, Facebook ha integrato all’interno della piattaforma un sistema di feedback diretti, una sorta di sondaggio per gli utenti che ha l’obiettivo di interpretare con maggiore efficacia le loro preferenze. “Selezionare Mostra di più – spiegano da Meta in un post sul blog ufficiale – aumenterà temporaneamente il punteggio di quel post e di contenuti simili. Mostra di meno, invece, farà il contrario. Integrare questo genere di risposte dirette nei nostri sistemi, consentirà all’intelligenza artificiale di essere più efficace”.

In altre parole, la sfida è provare a offrire agli utenti di Facebook contenuti più adatti ai loro gusti e alle loro esigenze. In questa direzione va anche un’altra delle novità annunciate dal social network, che sta introducendo una sezione delle impostazioni proprio dedicata alla sintonizzazione del proprio feed, la pagina principale del social network.

Già oggi, nella sezione Impostazione e privacy è possibile accedere alle opzioni dedicate alla homepage del proprio Facebook. Qui, attualmente, si può scegliere di inserire qualcuno nella lista dei Preferiti, così da vederlo più spesso, di mettere in pausa un profilo per un po’ o di non seguirlo più. Nel prossimo futuro, Meta promette l’inserimento anche di un’opzione per sintonizzare in modo ancora più accurato il proprio feed, scegliendo quali sono le tipologie di post (da Amici, Pagine o Gruppi) che si vuole vedere maggiormente.

Le novità hanno da un lato l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente ma, dall’altro, lo scopo di addestrare l’algoritmo a riconoscere con maggiore efficacia gusti e preferenze di chi frequenta Facebook. Come ha scritto su Twitter il guru social statunitense Matt Navarra: “Facebook ha bisogno del nostro aiuto per migliorare il suo algoritmo per competere con TikTok”.

Another way of looking at it



Facebook needs your help to teach each its algorithms as they suck compared to TikTok's — Matt Navarra (@MattNavarra) October 6, 2022

Il nuovo Facebook: più video, meno notizie

Questa mossa si inserisce in un contesto di evoluzione per il social network fondato da Mark Zuckerberg. Un’evoluzione che va nel solco di TikTok, con un focus sui video, soprattutto brevi, a discapito di altri contenuti. Una testimonianza di questa strategia è l’interruzione del supporto al formato Instant Articles nell’app a partire dal prossimo anno, rivelato da un articolo pubblicato su Axios. Instant Articles, lanciato nel 2015, è un formato che dà la possibilità di leggere articoli pubblicati su siti web senza uscire dalla piattaforma, incorporati direttamente all’interno dell’esperienza di Facebook.

“Attualmente - hanno fatto sapere da Meta - meno del 3% di quello che gli utenti vedono nel loro feed è rappresentato da post con link ad articoli giornalistici. Come abbiamo detto già quest’anno, non ha senso per noi continuare a investire in aree che non incontrano il favore dei nostri utenti”.

Il futuro: sempre più TikTok?

Cambiamenti che raccontano una strategia di lungo termine, inaugurata dall’annuncio ufficiale dello scorso luglio della nascita del nuovo feed Home. Una ristrutturazione della homepage orientata a inseguire proprio il modello della sezione ‘Per te’ di TikTok: in alto Reel e Stories, e all’interno una serie di post consigliati, soprattutto video e foto, che possono arrivare anche da utenti non seguiti.

Per provare a non scontentare i suoi utenti, il social network ha inaugurato anche una serie di flussi di contenuti alternativi. Vi si accede attraverso un’opzione, in basso, che conduce a feed in ordine cronologico o in cui vedere anche solo i post pubblicati da Amici, Gruppi o Pagine.

Ma la sfida per contrastare TikTok passa soprattutto dalla capacità di consigliare contenuti interessanti. L’obiettivo di Meta è rendere l’algoritmo di Facebook sempre più un sistema di scoperta, in grado di suggerire agli utenti nuovi contenuti, sulla base dei loro interessi. Replicare, in altre parole, la formula magica della sezione Per te di TikTok, in grado di tenere le persone incollate allo schermo anche per oltre 90 minuti al giorno.