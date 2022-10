La rete di Starlink arriva anche per i camper

Il servizio Internet satellitare di Starlink sarà disponibile per i camper a partire dalla fine dell'anno: ad annunciarlo è un tweet dell'account di SpaceX, l'azienda aerospaziale fondata da Elon Musk che ha lanciato in orbita i satelliti. Sul sito di Starlink è già possibile procedere agli ordini per i nuovi dispositivi che permettono ai veicoli in movimento di connettersi a Internet ad alta velocità e bassa latenza.

L'arrivo del nuovo servizio è stato anticipato lo scorso maggio, dopo aver introdotto l'opzione business Starlink Premium, e con un impiego inizialmente previsto soltanto in caso di camper in sosta e in un parcheggio autorizzato. Dal mese di dicembre, però, anche le vetture in movimento (o veicoli ricreativi) potranno ricevere kit e connettività Internet via satellite per quanto a costi diversi e maggiori.

A ottobre, invece, è stato lanciato Starlink per aeroplani, mentre in estate la connessione satellitare è stata predisposta per l'uso su yacht e navi da crociera come quelle della società Royal Caribbean Group.

Starlink per camper, a differenza di quello standard, richiede una parabola piatta ad alte prestazioni progettata per un utilizzo portatile, facilmente configurabile e smontabile, ma anche installabile in modo permanente sul mezzo: gli utilizzatori avranno peraltro la possibilità di connettersi a più satelliti e sfruttare funzionalità GPS evolute, avendo a disposizione dispositivo e tecnologia adatti a resistere in ambienti difficili e in condizioni metereologiche avverse.

Attualmente, il servizio è prenotabile, senza lista d'attesa, in alcuni mercati del mondo, fra i quali è compresa l'Italia, dove la copertura è garantita e ad alta capacità, come mostra un'apposita mappa di Starlink. Tuttavia, la fornitura è subordinata alla disponibilità di rete e delle apparecchiature: per ciò che concerne le prestazioni di Starlink, la velocità di download registrata è in media di 124,39 Mbps (in upload di 18,90 Mbps) con una latenza di 50 millisecondi.

Stando a quanto indicato online, il costo previsto per accedere a Starlink per camper è di 410 euro relativamente all'hardware più 85 euro di abbonamento mensile. Tra le limitazioni segnalate c'è l'obbligo di utilizzo soltanto all'interno dello stesso continente dell'indirizzo di spedizione registrato e, in caso di uso in Paese straniero per oltre due mesi, il vincolo di spostare l'account nella nuova località o dell'acquisto di un supplemento di abbonamento per mantenere il servizio.