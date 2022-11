Quanto guadagnerebbe Musk se tutte le spunte blu di Twitter pagassero 8 dollari al mese?

“All for $8”. “Tutto per 8 dollari”. Al mese.



Elon Musk, su Twitter, si prende gioco di sè con un meme: da una parte la cifra pensata per chi vorrà la spunta blu (e altre funzioni premium) sul social; dall’altra una foto che lo ritrae nei panni di un guerriero, così come si è presentato alla festa di Halloween della top model Heidi Klum.



Inizialmente l’imprenditore aveva pensato a una sottoscrizione ben più onerosa, pari a 20 dollari. Poi uno scambio di vedute con lo scrittore una sorta di trattativa diventata virale su Twitter - Musk ha cambiato idea, o forse ha solo formalizzato quello che già aveva deciso: “Twitter non può vivere di sola pubblicità. Che ne dite di 8 dollari?”.FacciamoNel 2021, secondo il Guardian, c’erano circa 400mila utenti verificati - dotati dunque di spunta blu - su Twitter. Un articolo più recente di Bloomberg , pubblicato in questi giorni, sostiene che questi utenti siano attualmenteSe tutti quanti fossero disposti a pagare 8 dollari al mese per conservare il loro status,, per un totale di 86,4 milioni di dollari all’anno.Non è molto, se si considera che. E non è molto se si tiene conto dei prestiti che le banche hanno elargito a Musk per acquistare Twitter:. Un debito che le stesse banche congeleranno fino all’inizio del 2023 , in attesa di un business plan del nuovo proprietario da presentare agli investitori.Il calcolo delle, tra l’altro, è sicuramente ottimista: diverse celebrità hanno già lasciato Twitter , dopo l’avvento di Musk, e in molti non si dicono disposti a pagare per conservare la loro spunta blu, che nasce come certificazione dell’identità dell’utente. E che però, nel tempo, si è trasformata in un vero e proprio. Tant’è vero che Musk, nell’annunciare, ha fatto proprio riferimento alla fine di un modello che prevedeva, tra coloro dunque che potevano contare sulla prestigiosa spunta e quelli, invece, che erano considerati spazzatura perché non l’avevano.Proprio questa, in qualche modo, potrebbe generare profitto. Nell’offrire a chiunque paghi una spunta blu, Musk dice: “Power to the people!”. Ma questo potere, effettivamente,. Che in minima parte, come abbiamo visto, l’imprenditore vuole, per fare in modo che i contenuti di qualità restino sulla piattaforma e attirino gli investimenti pubblicitari.