Apple TV 4K, la prova: una vera console per lo streaming e per i videogame

Tre generazioni di Apple TV 4K sono un traguardo importante per un dispositivo che per l'azienda della Mela, appena qualche anno fa, era considerato quasi un passatempo. Dal 2007, anno di introduzione della prima Apple TV a oggi, la "scatolina" nera che porta l'ecosistema Apple sugli schermi delle Tv si è evoluta parecchio. Al punto che questa terza generazione della versione 4K è uno dei prodotti più intriganti e con un fattore di crescita e di espansione di impiego più interessanti tra quelli presentati in questo ultimo scorcio del 2022. Vediamo perché.

Tv in streaming, Netflix rallenta anche in Italia: Amazon e Disney recuperano terreno di Emanuele Capone 16 Luglio 2022 I datidi Emanuele Capone

Anzitutto la nuova Apple TV sono due. Una con memoria interna da 64 Gb e senza connessione Ethernet (solo wifi) e l'altra, come si può immaginare, con tutto quello che il modello base non ha: memoria da 128 Gb e il supporto al protocollo di domotica Threads. Una differenza rilevante tra i due dispositivi, a fronte di una differenza di prezzo quasi insignificante. La versione base costa 169 euro e quella top 189 e per chi vuole godere davvero della terza generazione di ATV 4K, la scelta è sostanzialmente una sola, per venti euro di differenza il modello top ha assolutamente senso. A lato un particolare che non può che far piacere: i prezzi di questa nuova generazione sono più bassi della precedente. Incredibile ma vero.



Entrambi i modelli comunque all'interno hanno il chip A15 Bionic, una bella bestia di processore. Apple TV con questo chip infatti è ora più potente dell'iPad di decima generazione che ha dentro "solo" un A14. Ma a che serve tutta questa potenza? Serve, serve. Serve perché se prima Apple TV era essenzialmente un accessorio per godersi per bene tutti i servizi di streaming, fare da centro di controllo per la domotica HomeKit e ogni tanto godersi qualche giochino, qui le cose cambiano sostanzialmente. Anzitutto dal punto di vista video, ora c'è il supporto a HDR10+ oltre che a Dolby Vision e questo per gli amanti dell'alta fedeltà cinematografica anche in casa è un punto dirimente e non un dettaglio. C'è il supporto all'audio spaziale, se avete degli AirPods che ne permettono l'utilizzo (muovete la testa e l'audio vi "seguirà", a parole rende poco ma in funzione è una caratteristica assolutamente immersiva). Le app di streaming che tutti conosciamo, da Tv+ a Netflix a Prime Video e così proseguendo sono scattanti e rispondono subito al Siri Remote, la potenza dell'A15 fa una differenza netta già dalla navigazione nei menu dei vari servizi. In uso, Apple TV4K 2022 è agile e reattiva e passare dallo streaming a un gioco è questione di istanti. La configurazione di base è semplice, attraverso iPhone addirittura più rapida con trasferimento immediato dei dati, e lo stesso iPhone (o l'iPad) può essere usato come telecomando.



Ma questo processore così potente ha un significato che ora si intravede ma che si svelerà del tutto col tempo: Apple ha deciso di espandersi seriamente nel settore dei videogame. Lo farà attraverso la sua piattaforma in abbonamento, Apple Arcade, che arriverà con ogni probabilità ad avere presto dei titoli "tripla A", ovvero quelli che contraddistinguono le console per videogame come PlayStation e Xbox e che il chip A15 Bionic permette di raggiungere. Parliamo di una qualità di prodotti paragonabile a quella di una PS4 o un Xbox One, una generazione indietro quindi, ma assolutamente in linea col mercato contemporaneo che continua a produrre giochi tripla A anche per queste piattaforme. Su Apple TV già oggi ci sono veri e propri "gioconi" come la saga di Oceanhorn, AG drive, Orizon Chase, Asphalt 8, Dungeon Hunter 5 per citarne solo alcuni. Ovviamente Apple TV 4K supporta i controller per le console (PlayStation e Xbox) e sostanzialmente ogni altro controller wireless compatibile. Il nuovo Siri Remote, il telecomando "smart" di ATV4K è una piacevole evoluzione delle scorse edizioni, e stavolta l'ingresso di ricarica non è più Lightning (come quello degli iPhone) ma USB-C. Qui però c'è una sorpresa meno piacevole: nella confezione non c'è il cavo di ricarica, va bene ovviamente qualsiasi cavetto USB-C.

Il prezzo delle app dell’App Store aumenterà (ma non per colpa di Apple) di Andrea Nepori 21 Settembre 2022 Economiadi Andrea Nepori

La versione top offre poi una caratteristica in più: è compatibile con il nuovo standard per il controllo demotico Threads, che funziona sul protocollo Matter, uno standard in adozione da tutti i principali produttori di tecnologia del mondo, tra cui Google e Samsung e ora anche Apple. È un tipo di connettività che permette un controllo pressoché istantaneo su tutti i dispositivi connessi di casa che lo supportano, dalle luci alle persiane alle porte, agli attuatori per cancelli e altro e insomma è il futuro della connettività della casa intelligente.

Ed è secondo noi proprio questo il senso più marcato di Apple TV 4K oggi: diventare un hub completo per l'intrattenimento domestico, a un prezzo più che aggressivo, e agevolare l'adozione dell'ecosistema della Mela come perno centrale per le attività digitali del singolo e delle famiglie. In questo senso, le possibilità di condivisione dei contenuti (per vederli insieme anche a distanza ad esempio, o con due set separati di cuffie wireless nella stessa stanza) sono al vertice del mercato.



Insomma questa scatoletta nera di Apple è un prodotto altamente tecnologico strategico, ben fatto e al giusto prezzo, con in più un telecomando evoluto e sicuramente quello che offre la migliore gestione possibile di un box Tv oggi. È un prodotto che beneficia appieno - ovviamente - del migliore schermo e impianto audio che ci si possa abbinare. Il supporto HDR10+ e Dolby Vision e Atmos, all'HDR a 60 frame al secondo e (arriverà in un futuro update) al Quick Media Switching senza "buchi" neri sullo schermo ne fa un device in grado di soddisfare tecnicamente per diverso tempo a venire. Il futuro anche qui si chiamerà Apple Silicon e quindi ancora più potenza. Ma la visione della Mela su quello che è la Tv oggi è già limpida.