Chiude Z-Library, addio a 11 milioni di ebook gratis

"Questo dominio è stato sequestrato dalla United States Postal Inspection Service secondo un ordine del tribunale", si legge sul sito di Z-Library. Questo per chi riesce ad accedere al sito, che offriva gratuitamente (e illegalmente ebook) coperti dal diritto d’autore), in molte lingue, tra cui l’italiano. Nato come mirror di Libgen, un sito che raccoglieva articoli scientifici, offriva secondo gli ultimi dati oltre 11 milioni di libri e 84 milioni di articoli, con milioni di visitatori da tutto il mondo.

Oggi la polizia postale americana ne ha sequestrato i domini web e li ha resi irraggiungibili, ma un mese fa Z-Library era stato bloccato in India e in Francia, con l’accusa di aver violato le leggi sul diritto d’autore. Tra gli appassionati della lettura gratuita su Twitter, però, in parecchi danno la colpa a TikTok, che qualche giorno fa aveva vietato tutti gli hashtag che si riferivano a Z-Lib. Erano diventati popolarissimi con il moltiplicarsi dei Booktok, le recensioni video di libri: spesso, nei commenti ho negli hashtag si indicava il modo più semplice ed economico di accedere al volume di cui si era discusso, e molto spesso si trattava di Z-Library. Che offriva un catalogo ricco e in costante aggiornamento, con moltissimi ebook di editori famosi, e soprattutto era veloce e facile da usare grazie a un'interfaccia intuitiva e alla possibilità di scaricare i libri direttamente dal sito, senza utilizzare altre piattaforme, come BitTorrent. A differenza di siti simili, su Z-Library non c'erano annunci pubblicitari, e tutto il sito sopravviveva in virtù delle donazioni degli utenti. Che potevano scaricare fino a cinque libri al giorno senza registrazione, e fino a dieci se erano registrati. Per i sostenitori, i download erano illimitati in cambio di una donazione annuale.

Z Lib didn't just have novels, it had important textbooks & research materials that would otherwise be hard to find anywhere else on the internet or cost hefty price for physical copies. People in developing countries esp. relied on it. This is burning of Library of Alexanderia. https://t.co/NLPvOLrIT5 — ???????? (@KatOutoftheBag_) November 4, 2022

Su Twitter, dove qualcuno paragona la chiusura di Z-Lib alla distruzione della biblioteca di Alessandria d'Egitto, è molto popolare uno degli argomenti a sostegno del sito: il costo degli ebook, che limita l’accesso alla cultura ai soli Paesi e alle classi più abbienti. Non c’erano solo novelle e romanzi, infatti: erano disponibili anche milioni di saggi e testi di studio, a volte anche difficili da trovare nei canali legali. C’è chi invoca il fair use, chi richiede un ripensamento del diritto d’autore. E chi suggerisce di usare Tor, dove Z-Lib è ancora raggiungibile. Intanto comincia a circolare una mail dove i responsabili del sito promettono che torneranno online e che allungheranno di 14 giorni il periodo di download gratuiti e illimitati per gli utenti premium.

Ma la fine di Z-Lib, che sia definitiva o provvisoria, lascia paerta la questione del copyright e della pirateria, e segnala ancora una volta che per i libri non c'è stata la rivoluzione che per la musica fu iTunes, dove in cambio di un prezzo basso e costante, era possibile accedere a milioni di canzoni. Al download è seguito lo streaming, e così l'industria musicale ha di nuovo cambiato pelle, ma per i libri una piattaforma come Spotify ancora non si vede.