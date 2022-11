Serenis raccoglie altri 2,7 milioni. Tutti i round di investimento in startup della settimana

Nuove risorse per Serenis, startup che offre percorsi di terapia online, che ha chiuso un round di 2,7 milioni di euro, estensione dell'ultimo round aperto a giugno: ai 2,6 milioni annunciati in estate, si sono aggiunti 2,7 milioni di euro, con l'ingresso nel capitale di investitori tra cui Angelini ventures, Azimut digitech fund e Invictus capital. Ne parliamo anche QUI.

Perché è importante. Nel 2020, direttamente collegati alla pandemia, secondo Lancet, ci sono stati nel mondo 53 milioni di casi in più di depressione e 76 milioni di casi in più di disturbi d’ansia. Solo in Italia, sono state più di 300 mila le domande di contributo per sessioni di psicoterapia (il bonus psicologo, dati a ottobre 2022), 180 mila delle quali avanzate dagli under 35.

2. Foolfarm, nuove risorse per 3,5 milioni

Foolfarm, “fabbrica di startup” italiana specializzata nella creazione di aziende innovative nel settore dell’Intelligenza Artificiale, ha chiuso un aumento di capitale di 3,5 milioni. Nell’operazione IBL Banca, KPMG ed una cordata di investitori italiani.

Il modello. Foolfarm crea imprese da zero e le porta sul mercato in 36 mesi. Il modello unisce la creazione, il lancio e il finanziamento di startup con le esigenze delle grandi aziende.

3. Lokky: 2,6 milioni su Mamacrowd

Lokky, startup che sviluppa soluzioni innovative per le assicurazioni dedicate a piccole imprese e professionisti, ha chiuso una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd con una raccolta di 2,6 mln di euro, nell’ambito di un aumento di capitale complessivo di 2,9 mln di euro.

Quanto cresce il settore. Nel primo semestre dell’anno l’insurtech ha raccolto 200 milioni di euro a fronte dei 60 milioni nello stesso periodo del 2021.

4. Aworld, 2 milioni da Cdp vc e Telefónica

Aumento di capitale di 2 milioni per Aworld, startup torinese attiva nel settore della sostenibilità. L’operazione è stata sottoscritta da Telefónica, Cdp venture capital, attraverso il fondo Acceleratori, Italian angels for growth, Equiter attraverso il fondo Rif-t, Banca patrimoni sella, Digital magics, Sport horizon holding.

Di che si occupa. L’applicazione sviluppata da Aworld permette agli utenti di monitorare le proprie abitudini in fatto di sostenibilità e visualizzare le metriche dei risparmi generati, come i litri d’acqua consumati, i chilogrammi di Co2 emessi e i rifiuti prodotti. Aworld lancia anche “sfide” collettive, supportate da aziende e istituzioni.

5. WeShort raccoglie 1 milione

WeShort, piattaforma streaming di cortometraggi e serie brevi, frutto di produzioni indipendenti e di giovani registi, ha chiuso un round di 1 milione di euro guidato da Minerva Pictures e partecipata da business angel.

È nata così. Basata a Bari, WeShort è stata fondata nel 2020 da Alessandro Loprieno, 31 anni, anche manager di Crowducers, società che si dedica alla ricerca capitali di rischio per il settore cinematografico.

6. Irreo, sistemi di irrigazione di precisione

Irreo, startup fondata nel 2019 attiva nel settore dell’agricoltura innovativa, ha chiuso un round di 850 mila euro guidato da Primo Space Fund e partecipato da Digital Magics e Lazio Innova.

Che tecnologia utilizza. Irreo sviluppa sistemi di irrigazione di precisione: in particolare utilizza software basati sull'Intelligenza Artificiale e sistemi di controllo satellitare per valutare il fabbisogno irriguo.

7. Condeo, la piattaforma per il condominio

Aumento di capitale di 700 mila euro per Condeo, startup che ha implementato una piattaforma per semplificare la comunicazione e il coordinamento della vita condominiale. Nell’operazione anche Svicom, società attiva nel real estate.

I numeri. In Italia ci sono circa 1 milione di condomini, un decimo del totale degli edifici presenti sul territorio nazionale. A vivere in questa tipologia di abitazione sono 14 milioni di famiglie italiane con in media un nucleo familiare composto da quattro persone.

8. Il bando

Sistemi alimentari sostenibili. Fino al 16 febbraio 2023 è aperto Sustainable food systems, bando promosso dal Comune di Milano, capofila del progetto europeo Horizon 2020 Food Trails, e Cariplo Factory. Si cercano startup e pmi che sviluppano soluzioni innovative con cui migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari. QUI per applicare.

9. Che succede in Europa

Computer quantistici. La startup tedesca eleqtron ha raccolto 50 milioni di euro. Tra gli investitori Earlybird e Siegerlandfonds. Spinoff del Dipartimento di Ottica Quantistica dell'Università di Siegen, eleqtron sviluppa, produce e vende computer quantistici.

Case vacanze. La startup spagnola Lodgify ha raccolto 30 milioni di euro in un round guidato da Octopus Ventures con la partecipazione di Bonsai Partners, Aldea Ventures e ICF. Lodgify sviluppa strumenti per gli host delle case vacanze.

