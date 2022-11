TV, proiettori, soundbar e streaming: come vedere al meglio i Mondiali del 4K

Sono fra gli eventi che più spingono le persone ad acquistare nuova tecnologia, a sostituire quella che hanno in casa e anche a provare soluzioni mai provate prima: storicamente, soprattutto in Italia e soprattutto dalla seconda metà degli anni Ottanta, i Mondiali di calcio sono un grande motore per il consumo di tutto quello che è hi-tech.

Sarà così anche per quelli in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre, nonostante le tante polemiche e le accuse (anche di Amnesty International) sullo sfruttamento dei lavoratori e nonostante l’assenza dell’Italia, il cui ripescaggio è un’eventualità talmente remota da essere al limite dell’impossibile.

Per questo, cioè per permettervi di seguirli al meglio (inteso con il meglio della tecnologia secondo noi), abbiamo preparato una lista di dispositivi adatti più o meno a tutte le tasche. Iniziando non dai televisori, ma da un promemoria su dove vedere le partite.

Fra digitale terrestre, streaming, satellitare e ibrido in 4K

Secondo la Rai, che trasmetterà in esclusiva tutte le 64 partite della competizione, questo sarà il Mondiale del 4K: oltre al canonico palinsesto sul digitale terrestre diviso tra Rai 1, 2 e Sport HD, al Tivùsat e allo streaming su RaiPlay, si aggiunge anche un nuovo approccio che porta lo streaming ibrido sul digitale terrestre. Sui canali tradizionali la diretta sarà trasmessa in HD, mentre su Tivùsat tutte le partite saranno disponibili in 4K tramite decoder o (presumibilmente) CAM e antenna satellitare al canale 210. La visione in streaming tradizionale sarà disponibile attraverso l’app RaiPlay su tutti i dispositivi e le smart tv, ma solo in alta definizione.

La vera novità è però lo streaming in 4K sul digitale terrestre: il flusso video su questo canale sarà trasmesso usando HbbTv 2, una modalità di trasmissione ibrida che sfrutta un canale del digitale terrestre per fornire solo streaming. Per vedere tutto basterà sintonizzarsi sul canale 101 con un TV 4K compatibile con HbbTv 2.

Il televisore Sony Bravia XRA95K

La tv, ovviamente con risoluzione 4K

Nonostante la concorrenza sempre più agguerrita da parte dei proiettori (più sotto le nostre segnalazioni su questo), il televisore resiste da decenni come il centro dell’intrattenimento domestico. Ed è quindi ovvio che il televisore sia il primo dispositivo da prendere in considerazione per la visione di contenuti, comprese le partite dei Mondiali 2022. Per i nostri consigli abbiamo scelto pannelli 4K e di dimensioni generose, dando però la precedenza al sistema operativo e puntando su Android TV, che è una garanzia di maggiore durata nel tempo.

Nella fascia alta del mercato c’è la Sony Bravia XR A95K, con schermo Oled da 55” oppure 65”: risoluzione UHD, supporto HDR e refresh sino a 120 Hz (ottimo per videogiocare), prese Hdmi 2.1 e un nuovo Cognitive Processor che dovrebbe rendere l’esperienza di visione più realistica, adattandola alle varie condizioni in tempo reale. È una Google TV e ha la consueta cura per i dettagli tipica dei prodotti dell’azienda giapponese. E non costa poco, ovviamente: il listino parte da 2799 euro, ma online si trova a qualche centinaio di euro in meno.

Decisamente più sotto, a un prezzo che online si aggira intorno agli 800 euro, c’è la Philips Ambilight 58PUS8505/12: schermo UHD da 58”, HDR10+, Dolby Vision e Atmos, comandi vocali (è compatibile anche con Alexa) e la tecnologia di luce diffusa che è in grado di creare un’atmosfera più coinvolgente mentre si guarda.

Infine, la TCL 55C635 QLED 4K, che viaggia nell’orbita dei 500-550 euro e che abbiamo avuto occasione di provare a lungo (qui): un gran bello schermo, un sistema audio realizzato in collaborazione con Onkyo che permette eventualmente di fare a meno di una soundbar, una generosa dotazione di porte sono fra le sue caratteristiche che più abbiamo apprezzato.

Il televisore TCL 55C635 QLED 4K

Proiettori, per stare seduti a bordo campo

La magia del grande schermo senza doversi svenare per comprare (e installare) un televisore da 100 pollici: bastano un proiettore con sorgente luminosa laser e ottica ultra corta e uno schermo pieghevole per rivoluzionare il soggiorno senza dover staccare quadri o muovere librerie. I proiettori laser a ottica ultra corta si posizionano a pochi centimetri dallo schermo, su un mobiletto basso ma anche con una staffa sul soffitto, e possono essere collegati a casse wireless o usare quelle incorporate. Una soluzione che permette di trasformare la stanza più grande della casa in un piccolo cinema: la soluzione più ricercata attualmente è il nuovo Cine Laser TV 1 di Leica (sì, proprio quella delle macchine fotografiche) basato sul motore di Texas Instruments con elettronica HiSense. Tuner incorporato, speaker Dolby Atmos, risoluzione 4K, 2500 lumen, proietta l'immagine di uno schermo da 100” a meno di 20 centimetri dalla parete, mentre il sistema laser offre almeno 25mila ore di funzionamento senza necessità di sostituzioni. Non costa poco: 7900 euro, escluso lo schermo.

Gli fanno concorrenza diretta, ma hanno un design meno curato, il modello LSP7T 4K di Samsung con HDR10+ (2600 euro), il Formovie Theater con Dolby Vision (3500 euro) e i proiettori laser di HiSense L9G da 3mila lumen con Dolby Vision (4250 euro). All'opposto, quelli super portatili e quelli a batteria: nella prima categoria spicca il Nebula Apollo di Anker (450 euro) con app Android, che funziona anche da speaker (ma ha una risoluzione di 1080p con 1100 lumen) ed esiste in versione Solar, più costosa ma più performante; fra i tascabili c'è il Kodak Luma 350 Portable Smart Projector (360 euro) con Android 6, che funziona con due pile AAA ma ha una risoluzione mignon (480p) che proietta un'immagine di circa 48” molto poco luminosa. Meglio usarlo in una stanza completamente buia.

Il proiettore Cine Laser TV 1 di Leica

Sonos Ray e subwoofer Sub Mini

Soundbar e subwoofer, per non perdersi i dettagli sonori

La resa sonora è la vittima inevitabile del continuo assottigliamento delle tv: più sono piatte, meno spazio c’è fisicamente per componenti audio di qualità. Che è il motivo per cui una soundbar è sempre un acquisto consigliato: non serve spendere tanto per averne una, come vedremo.

Nella fascia alta dell’offerta non si può non citare la Sonos Arc, la migliore soundbar dell'azienda americana, grande, potente e intelligente grazie all'integrazione con Alexa o Google Assistant. Sonos ha lanciato qualche mese fa anche la più piccola Ray, adatta per ambienti di dimensioni più contenute e priva di funzioni smart, ma dall'ottimo suono. Costa 299 euro e ci si possono abbinare altri diffusori Sonos (o Ikea-Sonos) e per i canali posteriori, ma il cambiamento maggiore nel suono si avrà con il nuovo Sub Mini. È piccolo nelle dimensioni, i bassi che produce sono però di grande potenza: perfetto per le partite come per i film d'azione, molto valido anche con la musica. Costa 499 euro.

Interessante anche la proposta di Xiaomi e della sua Soundbar 3.1, che costa 279 euro e avevamo provato la scorsa primavera: lunga poco meno di 90 centimetri, è abbinata a un subwoofer di dimensioni generose ed è dotata di 3 altoparlanti full-range e 3 tweeter, per una potenza complessiva di 430 W. Fra le cose che più avevamo apprezzato, il fatto che l’installazione sia semplicissima (e con pochi cavi), la resa dell’audio, che è nitido e ben distribuito e pure il design gradevole, che non guasta.

Infine, a conferma del fatto che per migliorare drasticamente l’esperienza sonora non sia necessario investire un capitale, c’è la Sharp HT-SB100 (qui la nostra prova): costa 79 euro, è lunga circa 80 centimetri, è stereo e ha una potenza di uscita massima di 75W.

La soundbar Sharp HT-SB100

Le cuffie Marshall Major IV

Le cuffie, per non farsi distrarre durante l’azione

Il concetto di migliore è molto relativo nel settore delle cuffie Bluetooth, ma le nuove Sony WH-1000XM5 (qui la nostra prova) si avvicinano davvero tanto alla perfezione: basta un gesto (toccare il padiglione sinistro) per silenziare totalmente il mondo circostante e un altro per regolare il volume o rispondere a una chiamata. Quello che conta però è la qualità audio offerta: anche per una partita di calcio, l'esperienza è sempre appassionante e coinvolgente. Non solo: il design è minimalista, ma l'app per smartphone offre qualsiasi genere di personalizzazione funzionale. La ricarica avviene via USB-C e l'autonomia può raggiungere le 30 ore. Dispongono anche di ingresso per il cavo audio ma il prezzo però è davvero premium: poco meno di 400 euro (le precedenti, ancora ottime, costano circa 100 euro in meno).

Scendendo di prezzo, ci sono le Marshall Major IV, che hanno un’anima rock che con il calcio sembra funzionare davvero bene: non hanno la cancellazione del rumore, ma i padiglioni sono confortevoli come due cuscini. La gradevolezza della pelle ecologica martellata è abbinata a una filosofia che bada al sodo: ogni funzione chiave si può gestire tramite il piccolo joystick multidirezionale integrato oppure l’app. La qualità audio è molto buona ed è evidente il desiderio di enfatizzare soprattutto le frequenze medie e basse. Molto pratica la possibilità di ripiegarle e ridurre al minimo gli ingombri, rispettato anche lo spirito analogico: c'è l'ingresso audio e un cavetto spiralato che strizza l'occhio al passato. Autonomia quasi record (circa 80 ore di operatività) e prezzo competitivo: meno di 150 euro.

Infine ci sono le Urbanista Miami (che in realtà vengono da Stoccolma) e sono uno dei modelli di cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore meglio riusciti degli ultimi anni, almeno nella loro fascia di prezzo. Forme essenziali, colori mai banali e tanta consistenza: la qualità audio è molto buona, mentre la cancellazione del rumore è adeguata agli ambienti del quotidiano. Gli ampi padiglioni sono morbidi e la pelle ecologica impiegata appare resistente e piacevole al tatto. Autonomia di circa 50 ore, ma abusando dell’ANC è facile scendere sotto. Per fortuna c'è anche un ingresso audio per il cavo, oltre che alla presa USB-C per la ricarica. Nessuna app per gestire le funzioni (si fa tutto con i tasti integrati) e un costo inferiore ai 100 euro.

Il nuovo Google Chromecast HD

Un dongle per vedere tutto e ovunque

Proprio in occasione dei Mondiali, o comunque a poca distanza dall’inizio, Google, Amazon ed Apple hanno tutte aggiornato i loro hub multimediali, che sono in grado di rendere smart una tv non smart e anche di essere portati in viaggio, così da avere accesso allo streaming ovunque ci si trovi (in un hotel per lavoro, per esempio).

L’azienda di Mountain View ha affiancato al Chromecast 4K la versione HD: la risoluzione si abbassa, ma anche il prezzo quasi si dimezza e scende a 39,99 euro. L’abbiamo provato (qui) e l’esperienza d’uso non si discosta da quella che si ha con qualsiasi televisore che usi Android TV o Google TV: contenuti che si possono scorrere in orizzontale e organizzati verticalmente per temi, possibilità di fare ricerche con la voce, di installare nuove app dal Play Store e di noleggiare film da Google TV.

La proposta di Amazon si chiama invece Fire TV Cube: un nuovo processore octa-core da 2,9 GHz, supporta 4K, Dolby Vision, HDR, l'audio Dolby Atmos immersivo e offre un ingresso HDMI, il supporto Wi-Fi 6E e il Super Resolution Upscaling. Costa 159 euro.

Infine, la rinnovata Apple TV 4K è ora equipaggiata con il chip A15 Bionic, che garantisce più fluidità e velocità, supporta HDR10+ e Dolby Vision, ed è disponibile in due configurazioni: Wi-Fi (con 64 GB di spazio di archiviazione) e Wi-Fi+Ethernet, con il supporto Gigabit Ethernet per connessione in rete veloce e streaming, il protocollo di rete Thread Mesh per collegare ancora più accessori e il doppio dello spazio di archiviazione per app e giochi. Costa 169 euro, con telecomando Siri.