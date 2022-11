Sistema operativo macOS Ventura, 5 funzioni da provare subito

Dopo circa quattro mesi di beta e versioni preliminari, macOS Ventura è finalmente disponibile in versione pubblica. L’aggiornamento del sistema operativo dei Mac, come sempre totalmente gratuito, porta con sé una serie di novità interessanti. Apple ha aggiunto funzioni, corretto qualche bug, e abilitato esperienze d’uso completamente nuove, come Continuity Camera o le librerie di foto condivise, che sfruttano la profonda integrazione dell’ecosistema della Mela. Ecco una selezione di cinque funzioni da provare subito.

Stage Manager

La novità più scenografica di macOS Ventura si chiama Stage Manager. È una nuova modalità di multitasking che Apple ha portato contemporaneamente su Mac e su iPad. È un tentativo, riuscito per ora solo in parte, di avvicinare ancora un po’ l’esperienza d’uso dei computer desktop e dei tablet della Mela.

Si attiva dal Centro di Controllo e funziona mettendo al centro e in primo piano l’app su cui si sta lavorando. Tutte le altre vengono riorganizzate in automatico in una sorta di secondo Dock, di lato. Le app in sottofondo continuano a funzionare normalmente e possono ricevere notifiche e messaggi o proseguire un download. Nei singoli spazi di lavoro si possono poi aprire più finestre da ridimensionare a piacere.



Lo scopo non è di sostituire il sistema di interazione tradizionale a finestre flottanti, ma di offrire un’alternativa per organizzare rapidamente gli spazi di lavoro senza perdere tempo. E se si vuole tornare alla normale modalità di interazione, basta cliccare di nuovo sul pulsante di Stage Manager nel Centro di Controllo per ridistribuire le finestre su uno o più desktop.

L’iPhone come webcam

Con macOS Ventura, l’iPhone si può trasformare in una webcam di alta qualità.

La funzione si chiama Continuity Camera: è disponibile su tutti i Mac compatibili con il nuovo sistema in accoppiata con iPhone XR o modelli successivi.

Basta avvicinare l’iPhone al Mac mentre è bloccato e in posizione orizzontale, e in automatico il sistema suggerirà di usare la fotocamera dello smartphone come Webcam nelle opzioni di FaceTime, Zoom e altre app analoghe.

Con iPhone 11 o successivi è disponibile anche la modalità di tracciamento del soggetto chiamata Inquadratura automatica e la “panoramica scrivania”, che simula l’inquadratura dall’alto per mostrare allo stesso tempo il volto dell’utente e ciò che si trova sul tavolo, davanti al computer.

Per chi ha almeno un iPhone 12 è disponibile anche l’effetto “Luce set fotografico” sul soggetto inquadrato, mentre tutti gli iPhone compatibili possono sfruttare la modalità ritratto per sfocare lo sfondo.

FaceTime da un dispositivo all’altro

La funzione Handoff, che permette di trasferire le attività in corso tra i dispositivi dell’ecosistema Apple, arriva (finalmente) anche per FaceTime. Grazie alla nuova opzione è possibile spostare una chiamata attiva tra un Mac, iPhone o iPad connessi allo stesso Apple ID. Per poter usare Handoff per Facetime, oltre a macOS Ventura, bisogna aggiornare anche tablet e smartphone alle versioni più recenti dei rispettivi sistemi operativi.

Libreria di iCloud condivisa

Su Foto per Mac (ma anche su iPhone e iPad) arriva la possibilità di condividere una libreria dedicata con amici e familiari. L’inclusione delle foto nella libreria può essere manuale oppure automatica, grazie a una serie di regole programmabili sulla base ad esempio della data di scatto o della presenza di un determinato volto nella foto. Sulla base dell’uso, il sistema suggerirà inoltre altri scatti da aggiungere alla libreria, mentre ritocchi, parole chiave, didascalie e altre informazioni delle foto rimangono sincronizzati su tutti i dispositivi di chi condivide la libreria.

Addio alle password

Con l’arrivo di macOS Ventura e iPadOS 16, Apple avvia il supporto alle “passkey”, coppie crittografiche che promettono di sostituire per sempre le password nell’accesso a siti web e applicazioni. Il sistema è basato sullo standard definito dalla FIDO alliance, e in soldoni permetterà di utilizzare FaceID o TouchID al posto delle password per l’accesso diretto ai servizi, grazie a una chiave pubblica e una chiave privata generata dal dispositivo e salvata in locale. Le passkey non sono una prerogativa di Apple e si potranno usare anche al di fuori dell’ecosistema della Mela, su PC Windows o smartphone Android, quando il supporto arriverà sulle altre piattaforme nel corso dei prossimi mesi.

L’unico scoglio all’adozione per ora è l’adesione al sistema da parte di siti e app, ma visto l’interesse congiunto di Apple, Microsoft e Google è molto probabile che fra un paio d’anni parleremo delle password al passato prossimo.

Le altre novità

Il nuovo macOS Ventura porta con sé una lunga serie di altre migliorie e funzionalità minori, che contribuiscono nel loro complesso al miglioramento generale dell’esperienza d’uso del sistema.

Apple ha approntato una lista completa che le elenca tutte. Fra le altre che non hanno trovato spazio nella nostra cinquina, ma che segnaliamo con una menzione d’onore ci sono:

La nuova applicazione Orologio mutuata da iOS e iPadOS: permette di impostare sveglie, timer e tutti ciò che già si può fare con l’omologa app per smartphone e tablet

Il nuovo look delle Impostazioni di Sistema: ora sono organizzate con una tab laterale, proprio come su iOS e iPadOS

Blocco con TouchID del Mac per gli album di foto “Nascosti” e “Eliminati di Recente”

Invio programmato e annullamento dell’invio (fino a trenta secondi dopo la pressione del tasto) dei messaggi di posta in Mail

Funzione suoni di sottofondo per ridurre le distrazioni mentre si lavora, disponibile dal menù Accessibilità

I Mac compatibili

Il nuovo macOS Ventura si può installare tramite la voce “aggiornamento di sistema” nelle impostazioni. È compatibile con: