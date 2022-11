Disney Plus segue le orme di Netflix: aumenti di prezzo e abbonamento con pubblicità dall’8 dicembre

Poco sorprendentemente, e come già si ipotizzava lo scorso agosto, Disney Plus è pronta a mettersi in scia a Netflix quanto ad aumento dei prezzi e creazione di un abbonamento con pubblicità: nella notte italiana, la compagnia ha annunciato novità che vanno proprio in questa direzione.

Ancora non è chiaro quali Paesi saranno toccati da questi rincari, ma è lecito attendersi che si parta dagli USA e che poi i cambiamenti tocchino via via tutti i mercati in cui il servizio di streaming di Disney Plus è attivo.

Come cambia Disney Plus dall’8 dicembre

Secondo quanto spiegato, le novità entrano in vigore l’8 di dicembre: a partire da quella data, l’attuale abbonamento da 7,99 dollari al mese diventa l’abbonamento Basic e appunto prevede l’inserimento di messaggi pubblicitari; l’altra opzione è l’abbonamento Premium, senza pubblicità e con la possibilità di fare il download dei contenuti a un prezzo di 10,99 dollari al mese o 109,99 dollari l’anno.

Per fare un confronto con i prezzi italiani, attualmente Disney Plus costa 8,99 euro al mese oppure 89,90 euro l’anno; a marzo 2020, quando arrivò nel nostro Paese, ci si poteva abbonare con 59,99 euro per un anno (da subito con i contenuti in 4K), saliti poi a 69,99 euro l’anno.

Che succede ai vecchi abbonati a Disney Plus

Dall’azienda hanno ricordato che “se sei già abbonato, hai la possibilità di trasferire il tuo abbonamento a uno dei nuovi piani”, con pubblicità oppure senza, e che “se non sei abbonato, puoi iscriverti a uno dei nuovi piani a partire dall'8 dicembre 2022”.

Entro il 7 dicembre, insomma, ci si può abbonare ancora alle precedenti (e più favorevoli) condizioni, perché i nuovi prezzi “entreranno in vigore a partire dall'8 dicembre per i nuovi abbonati e alla prima data di fatturazione a partire dall'8 dicembre per gli abbonati esistenti”.

Quanta pubblicità su Disney Plus e quando

Per rispondere alle prevedibili domande sull’arrivo della pubblicità, Disney ha preparato una specifica pagina di FAQ (questo link funziona solo impostando la località su Stati Uniti, come quello nel primo paragrafo del testo), in cui si legge che gli spot potranno essere mandati avanti veloce e soprattutto che “vedrai annunci durante film e serie” e che “gli annunci verranno mostrati prima dell'inizio del video e durante la riproduzione, in modo simile a quello che ti aspetteresti dagli spot pubblicitari durante un tradizionale programma tv”.

Non è specificato quanti saranno e in relazione a quante ore di visione, ma è invece precisato che “indipendentemente dal piano scelto, gli annunci non verranno mostrati nei contenuti visualizzati da un profilo per bambini, in qualsiasi contenuto Disney Junior, nei contenuti per gli under 7 e nei contenuti di cui è stato fatto il download”. Che comunque nel piano con pubblicità sarà impossibile fare.

Abbiamo chiesto a Disney Italia un commento su questa decisione e informazioni sull'arrivo dei nuovi piani nel nostro Paese: aggiorneremo questa pagina quando avremo risposta