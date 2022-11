Arriva anche in Italia il filtro di Apple contro il sexting con minorenni

Apple porta anche in Italia le funzionalità per la sicurezza dei bambini che utilizzano i suoi dispositivi: nelle prossime settimane l’azienda rilascerà un aggiornamento per iPhone, iPad, Apple Watch e Mac che permetterà ai genitori che abbiano configurato una condivisione di famiglia di attivare il filtro per la sicurezza delle comunicazioni e impedire la ricezione o l'invio di immagini contenenti nudità dagli apparecchi Apple. In pratica, una prima linea di difesa contro il sexting, che in Italia riguarda due ragazzi su tre.

La funzionalità, che ora diventa disponibile in Italia e Spagna, è già stata attivata l'inverno scorso negli USA e in altri Paesi di lingua inglese e poi in Francia e Germania. Il meccanismo di protezione riguarda tutte le persone registrate come Bambini nella condivisione di famiglia e che comunque abbiano meno di 18 anni. Per i minori di 14, il linguaggio utilizzato negli avvertimenti riguardo la condivisione di foto contenenti nudità e altre funzionalità è scritto in modo differente e pensato per essere appunto capito meglio dai ragazzini e dai bambini.

La principale funzionalità di sicurezza riguarda l'invio o la ricezione di foto inadatte per un minore, cioè contenenti nudità, attraverso l'app Messaggi, ma non riguarda altre app di messaggeria come WhatsApp e Telegram, o come Direct e Messenger. Le foto contenenti nudità scambiate con le app di messaggistica, soprattutto da parte dei preadolescenti, possono essere sexting, cioè immagini sessualmente esplicite e spesso scattate dai giovani a loro stessi.

Se la funzione viene attivata dai genitori, l'app Messaggi avviserà i bambini o i preadolescenti quando questi ricevono o inviano foto che contengono nudità. L'immagine ricevuta viene sfocata e il bambino avvertito, inoltre il bambino viene informato che è libero di scegliere di non vedere la foto. Protezioni simili a quelle della ricezione sono presenti anche nel caso un bambino provi a inviare una foto che contiene immagini di nudo: in entrambi i casi i bambini possono inviare un messaggio a una persona di fiducia per chiedere aiuto o consigli.

La particolarità di questa funzione è che è stata progettata da parte di Apple cercando di conservare il maggior grado possibile di privacy delle persone: l’azienda ha realizzato un sistema di intelligenza artificiale che è presente nel dispositivo e che è in grado di analizzare e riconoscere le foto senza bisogno di intervento umano e senza bisogno di caricare le foto sui server dell'azienda. In questo modo la trasmissione dei messaggi rimane criptata e inaccessibile da terzi. Insomma: la funzione è stata progettata in maniera tale che nessuna indicazione del rilevamento di nudità lasci il telefono e Apple dichiara online di non aver accesso ai messaggi e di non mandare automaticamente notifiche ai genitori o ad altri.

Oltre a questa nuova funzionalità, che è la principale dell'aggiornamento per la lingua italiana e spagnola, ci sono anche altre novità sempre per la sicurezza dei minori e per aiutare i genitori a stare al sicuro online: per esempio, Siri adesso risponde a domande sulla denuncia di violenze fisiche o psicologiche ai minori indicando come fare a sporgere denuncia. Inoltre, Siri, Spotlight (il motore di ricerca interno dei dispositivi Apple) e la ricerca sul browser Safari sono stati aggiornati per inviare un messaggio quando gli utenti effettuano ricerche relative a sesso e violenza minorile. Nel messaggio viene spiegato che l'interesse per questo argomento è dannoso e problematico e vengono fornite le risorse per ottenere aiuto sul tema.