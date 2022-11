Lanciati 1800 oggetti nello Spazio solo nell'ultimo anno: perché questo è un momento record

Il 2021 è stato l’anno in cui l’uomo ha lanciato più oggetti nello Spazio: sono stai 1807, comprendono soprattutto satelliti in orbita bassa e geostazionari, ma anche le missioni oltre la Terra, di esplorazione scientifica (come il James Webb Telescope) verso la Luna o altri corpi del Sistema solare.

Sono oltre 10 volte il conto di una decade fa. Le cose, in effetti, sono molto cambiate dal 2012: SpaceX era praticamente al debutto e con il Falcon 9 (due lanci di successo nel 2010) si stava preparando a rivoluzionare l’accesso all’orbita e la nuova space economy. Ora è la compagnia con più decolli all’attivo ogni anno e che lancia il maggior numero di oggetti: principalmente satelliti proprietari della costellazione Starlink.

Non è una sorpresa che il 2021 sia stato l’anno con più lanci effettuati (144) e oggetti portati nello Spazio. Potrebbe sorprendere, invece, sapere che l’anno che deteneva il record precedente di lanci tentati era il 1967. Due anni prima dello sbarco sulla Luna, 139 razzi decollarono per una missione spaziale; di questi, 122 con successo. Era l’effetto della corsa allo Spazio e la spinta per la competizione della Guerra Fredda. I carichi erano pesanti tonnellate, per trasportare astronauti o grandi satelliti. Così è stato per quasi mezzo secolo. Le cose sono cominciate a cambiare quando la tecnologia ha miniaturizzato i componenti e fatto diventare i satelliti più piccoli e leggeri. Il costo del trasporto si è ridotto, e invece di grandi payload ora si rilasciano sciami di micro satelliti, cubesat e nanosat con un singolo lancio.

Come dicevamo, a far impennare il numero di oggetti nello Spazio è stata SpaceX, che sinora ha spedito in orbita oltre 2mila satelliti Starlink: la compagnia di Elon Musk ha iniziato a costruire la sua costellazione per la connessione Internet nel 2019. E solo nel 2021 ne ha rilasciati 990, tanti oggetti quanto tutto il resto del mondo, Stati Uniti compresi. Comunque, gli USA restano la nazione che ha lanciato di più, seguiti dalla Gran Bretagna a quota 289, di cui 284 sono satelliti dell’altra grande mega costellazione, OneWeb. I dati sono quelli dell’archivio dell’Ufficio dell’Onu per gli Affari dello Spazio extra-atmosferico, che per il 2022 ha già registrato 770 oggetti lanciati.

Intanto, SpaceX anche nel 2022 ha fatto registrare nuovi record: nei primi 6 mesi ha totalizzato ben 27 lanci, più di uno a settimana, alcuni a distanza di poche ore uno dall’altro. In attesa che anche Amazon inizi a spedire in orbita attorno alla Terra i suoi, per costruire la rete di satelliti Kuiper, le agenzie spaziali (soprattutto l’ESA) si interrogano su come affrontare il problema del traffico spaziale e dei detriti. In orbita bassa, quella compresa tra i 300 e i mille chilometri di quota, ci sono circa 7400 oggetti classificati, contando satelliti (funzionanti e non), pezzi di razzi anche vecchi di decenni, e stazioni spaziali, di cui 3800 sono stati lanciati negli ultimi tre anni e mezzo. Significa che dal 2019 è raddoppiato il numero di oggetti che possono scontrarsi viaggiando ad altissima velocità (un satellite in orbita bassa sfiora i 28mila chilometri all’ora).

Non c’è ancora un ente che faccia rispettare regole condivise sul traffico orbitale: le collisioni sono (e saranno) sempre più probabili, con un effetto a cascata che si chiama sindrome Kessler e rischia di mettere a rischio l’infrastruttura spaziale sulla quale facciamo affidamento per le nostre attività quotidiane. Oltre alla vita degli astronauti, ovviamente.