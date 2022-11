Perché Mark Zuckerberg ha licenziato 11 mila persone

San Francisco. Giugno 2022. Mark Zuckerberg tiene un incontro con i propri dipendenti. Un ‘Q&A’ in stile americano. Domande e risposte riservate. Una registrazione rompe la segretezza: “Devo confessarvi che con ogni probabilità in azienda c’è un numero di persone che oggi non dovrebbero essere qui”. Il vocale del numero uno di Meta finisce nelle redazioni di diverse testate statunitensi. È il primo segnale di quello che sarebbe successo diversi mesi dopo.

Il più grande piano di licenziamenti della storia della holding di Facebook, Instagram e Whatsapp. 11 persone a casa. In ogni angolo del mondo. Al momento non si sa se il piano ha colpito anche l'Italia, dove Meta ha una cinquantina di dipendenti. Ma il piano dovrebbe ave colpito soprattutto il settore delle risorse del personale. E la divisione che si occupa di Metaverso.

Zuckerberg: "Mi assumo le mie responsabilità"

Indiscrezioni, al momento prive di conferma. Ma nella lettera ai dipendenti Mark Zuckerberg ammette le proprie colpe: “ Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati a questo punto", ha scritto. "So che è dura per tutti e mi dispiace soprattutto per coloro che sono stati colpiti". Segue una serie di dettagli. Di motivi che hanno portato alla scelta più dolorosa da quando l’azienda è stata fondata nel 2004. Da allora licenziamenti centellinati. E un numero di dipendenti in costante crescita. Alla fine di settembre aveva accumulato il maggior numero di lavoratori di sempre, per un totale di 87.314 persone. Poi doccia fredda.

Crollo dell'online dopo la pandemia. L'effetto TikTok

Nella lettera di Zuckerberg è evidente quanto sia cambiato il quadro. E in quanto poco tempo. Il boom della pandemia è finito. I lunghi mesi dei confinamenti, che hanno portato all'esplosione del settore tecnologico e del valore delle sue aziende principali, sono oramai alle spalle. Oggi contano altri fattori: il rialzo dei tassi di interesse, l'inflazione, e il ritorno a una normalità che molti davano per superata.

"Non solo il commercio online è tornato alle tendenze precedenti", ammette Zuckerberg nel testo, "ma la flessione macroeconomica, l'aumento della concorrenza e il calo della pubblicità hanno fatto sì che i nostri ricavi fossero molto più bassi di quanto mi aspettassi", ha aggiunto l'amministratore delegato della holding che comprende Facebook, Instagram e Whatsapp. E per "concorrenza", è chiaro il riferimento a TikTok, il social che più di altri ha eroso la base utenti dell'azienda. Capace di diventare il social più usato dalle nuove generazioni. E attirare inserzionisti e investitori, logorando il business dei social della galassia Meta che devono il 90% delle proprie entrate alla pubblicità.

Quattro mesi di buonuscita. Meglio di Musk con Twitter

Meta pagherà 16 settimane di buona uscita, più due settimane per ogni anno di servizio ai dipendenti licenziati. Oltre a tutte le ferie residue retribuite, come parte del pacchetto di liquidazione. I dipendenti interessati riceveranno anche le azioni che sarebbero maturate il 15 novembre e la copertura sanitaria per sei mesi, ha aggiunto la società. Un trattatamento migliore, anche se non di molto, rispetto a quanto ha fatto Elon Musk con i dipendenti licenziati la scorsa settimana da Twitter, ai quali ha concesso un mese in meno di stipendio. E nessuna buona uscita per i dipendenti africani (lì la legge non prevede tutele di questo tipo, si è giustificata la società).



La scommessa persa sul Metaverso: 9 miliardi bruciati in 9 mesi

Quello di Meta è il più grande taglio di posti di lavoro tra le tech company, dopo quello già avviato da Twitter, Lyft, Stripe e gli altri colossi tecnologici della Silicon Valley. Un taglio annunciato. Previsto. Anche se non in questi termini. Oggi bisogna fare i con fattori inattesi fino a un anno fa, come inflazione e incertezze sul futuro, soprattutto a causa delle tensioni geopolitiche. Ma che nel caso di Meta sembrano pesare di più. Sia per le dimensioni della società. Sia per gli enormi investimenti che ha dovuto fare per supportare la nascita del Metaverso.

A un anno esatto dalla sua creazione, la nuova tecnologia fortemente voluta da Zuckerberg ha bruciato 9 miliardi di cassa. Una scommessa costosa. Sul Metaverso l'azienda puntava di investire 100 miliardi di dollari entro il 2023. Cifre che hanno allarmato gli investitori. Stanchi di finanziare progetti che lo stesso Zuckerberg sa di non poter monetizzare prima di una decina di anni. Forse, in altri tempi sarebbe stata un costo sopportabile. Oggi, in un quadro macroeconomico assai diverso, un peso difficile da reggere.



