Realme 10, la prova: luci, ombre e difetti di gioventù

Dopo avere mosso, con buona soddisfazione, i primi passi nel segmento degli smartphone premium con il GT 2 Pro, il marchio cinese Realme (che fa parte del gruppo BBK Electronics, lo stesso di Oppo e OnePlus) torna nella fascia di mercato per cui si è fatto conoscere, quella dei telefoni che uniscono una buona dotazione tecnologica con un prezzo competitivo.

Il nuovo modello si chiama 10, è appena stato svelato anche per il mercato italiano e abbiamo avuto la possibilità di provarlo in anteprima per un paio di settimane.

Realme 10, le caratteristiche tecniche

Realme 10 ha schermo Amoled da 6.4” con refresh a 90 Hz, processore MediaTek Helio G99, 128 oppure 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM, che secondo l’azienda sarebbero “espandibili in maniera dinamica” per arrivare sino a quota 16 e “garantire una fluidità di sistema anche quando sono in esecuzione fino a 18 app contemporaneamente”. La nostra versione era la 8-128, abbiamo attivato l’opzione Espandi, che pesca dallo spazio di archiviazione per generare RAM virtuale, ma arriva sino a un massimo di 5 GB supplementari e comunque non ci è parso di notare incrementi di performance degni di nota. A prescindere da questo, il telefono ci è sempre sembrato fluido e reattivo in tutte le operazioni quotidiane.

Il Realme 10 pesa 177 grammi (rilevati in fase di test) ed è caratterizzato da una finitura posteriore luminescente che in foto si percepisce poco ma dal vivo abbiamo trovato molto gradevole. Le fotocamere posteriori sono due, quella principale con sensore da 50 MP e una di profondità da 2 MP, mentre quella frontale, ormai sempre più importante, è da 16 MP.

La batteria è da 5mila mAh, ci ha permesso di fare senza problemi oltre due giorni standby con 4-5 ore di schermo attivo e nella confezione è incluso un alimentatore da 33W che ricarica completamente il telefono in circa un’ora.

Il nuovo Realme 10 nell’uso di tutti i giorni

Lo smartphone utilizza il sistema operativo Android 12 come base per l’interfaccia Realme UI, aggiornata alla versione 3.0. È una personalizzazione che non ci è piaciuta molto: abbiamo riscontrato alcuni bug (uno su tutti: entrando in una chat di WhatsApp viene aperta subito la tastiera e non si finisce in fondo alla conversazione ma 2-3 righe prima, cosa che rende impossibile leggere gli ultimi messaggi) e alcune scelte non ci hanno convinti, come la macchinosa procedura per silenziare il telefono o attivare la vibrazione. Soprattutto, in fase di configurazione viene installata una ventina di app non richieste, superflue, inutili e indesiderate che staranno lì a occupare spazio a meno che non vengano cancellate. Una per una.

Inoltre, come già abbiamo fatto notare per altri telefoni, continuiamo a non essere grandi fan del sensore di impronte laterale: in mancanza di altri modi per riattivare lo schermo (non si può fare sollevandolo, il doppio tap a volte funziona e a volte no), ci si ritrova spesso a premerlo, anche con il dito sbagliato, cosa che se fatta più volte ne provocherà la disattivazione temporanea “per ragioni di sicurezza”. Scomodo.

Il problema è che il Realme 10 ha un prezzo concorrenziale, ma non così concorrenziale: la versione 8-128 costa 279,99 euro, che scendono a 249,99 sino al 16 novembre. Ci sono concorrenti che fanno meglio: il Redmi Note 11, che la stessa azienda usa come metro di paragone (e che all’epoca della prova avevamo molto apprezzato), attualmente costa 179,90 euro in versione 4-64 oppure 219,90 nella variante 4-128. È vero che la dotazione di RAM è diversa, ma anche è diverso l’esborso richiesto.

Intendiamoci: il telefono funziona bene, non abbiamo avuto alcuna difficoltà a fare più o meno tutto quello che avevamo bisogno di fare, l’audio delle chiamate è chiaro, lo schermo è gradevole, il sensore di luminosità non è eccessivamente pigro (come spesso succede in questa fascia di prezzo) e le foto vengono tutto sommato quasi sempre bene. Ha pure 3 anni di garanzia. È che forse tutto l’insieme poteva essere più rifinito, più polished come dicono gli americani, cioè più curato prima della messa in vendita: probabilmente molti problemi verranno risolti con un futuro aggiornamento, ma ci sembrava corretto farlo notare.

Cosa ci è piaciuto

batteria di lunga durata e ricarica rapida

la garanzia dura tre anni, anzichè i soliti due

Cosa non ci è piaciuto

troppi bug

troppo bloatware e app indesiderate

prezzo leggermente alto