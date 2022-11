Come si usa Mastodon: guida pratica per chi è in fuga da Twitter

Sono passate un paio di settimane dall’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk. Un lasso di tempo relativamente breve, in cui l’uomo più ricco del mondo ha avuto modo di licenziare metà del personale del social network e introdurre una discussa spunta blu a pagamento, al costo prima di 20 e poi di 8 dollari, dopo una singolare negoziazione con lo scrittore Stephen King.

Non è un mistero che a molti la direzione intrapresa da Twitter non piaccia. Tanto che, secondo un report di Bot Sentinel riportato da MIT Technology Review, dal 27 ottobre oltre un milione di persone avrebbe abbandonato il social network dell’uccellino (anche se l’azienda parla di una crescita di utenti “mai vista prima”).

Poche, tante o tantissime che siano, dove sono finite tutte queste persone? Una parte di loro è sbarcata su Mastodon, una piattaforma social open source, decentralizzata ed etica che in effetti ricorda Twitter per molte delle sue funzionalità principali. Dal 27 ottobre, quasi 500mila nuovi utenti sono approdati sul social network, come annunciato dal fondatore, Eugen Rocko. Al momento in cui scriviamo, l’app ufficiale di Mastodon è al numero 6 nella classifica di quelle più scaricate su iOS in Italia.

I numeri sono ancora bassi in senso assoluto, con una media di 1,3 milioni di utenti attivi al mese, contro i quasi 240 milioni di Twitter, ma probabilmente è sbagliato pensare a Mastodon come un sostituto della piattaforma fondata da Jack Dorsey. Lo ricorda, ma è diverso per una serie di motivazioni profonde, che ne definiscono l’identità e gli obiettivi. Per questa ragione, anche i tanti nuovi iscritti stanno facendo un po’ di fatica a orientarsi: qui rispondiamo alla 5 domande che ci è capitato di sentire più spesso.

Twitter e la carica dei putiniani italiani: le (presunte) ragioni e le colpe della pandemia di Emanuele Capone 22 Settembre 2022 L’analisidi Emanuele Capone

Come ci si iscrive a Mastodon?

A contare, nell’atto dell’iscrizione, non è tanto il procedimento tecnico, quanto il modo in cui la piattaforma è organizzata. Mastodon è di fatto una rete di mini social network, chiamati istanze o server. Ogni istanza ha temi, lingue, obiettivi e policy differenti. Questo significa che l’iscrizione riguarda in prima battuta la scelta del server (qui c’è una lista): quelli più celebri in italiano sono Mastodon.uno e Livello segreto. Una volta effettuata la registrazione, si ottiene un nickname simile a un indirizzo mail, con questa forma: @username@nome istanza.

La selezione di un’istanza ha a che fare perlopiù con le politiche di moderazione dei contenuti, la lingua o l’argomento al quale si è maggiormente interessati, ma non condiziona l’esperienza su Mastodon: una volta dentro, l’utente è in grado di interagire e vedere contenuti da qualunque profilo, a prescindere dallo spazio cui è registrato.

Una precisazione: a Mastodon si accede da browser e da app, dove il percorso potrebbe però essere complicato, perché ce n’è più di una. Del resto, il protocollo alla base del social network è pubblico e open source. Quella ufficiale, al momento, pare non essere la scelta migliore: su iOS molti consigliano MetaText, che diventa Tusky su Android.

Cosa si può fare una volta dentro?

L’abbiamo detto: Mastodon è molto simile a Twitter. E molte funzionalità sono repliche di quelle del social network dell’uccellino. Si può costruire il proprio profilo, con foto e immagine di copertina e una bio. Non ci sono tweet, ma toot, che possono essere lunghi fino a 500 caratteri. È possibile mettere like o ritwittare (si chiama boost), così come menzionare un profilo o mandare messaggi privati.

Chi arriva da Twitter noterà l’assenza della possibilità di ricondividere un toot aggiungendo un commento: è una scelta di campo, dettata da una funzionalità che secondo il fondatore “è potenzialmente tossica, perché, anche quando usata con lo scopo di criticare contenuti pessimi, finisce per dargli visibilità”.

Come sono organizzati i contenuti?

Come si vede, le modalità di pubblicazione di contenuti non sono poi così diverse. Ciò che cambia molto, rispetto a Twitter, è il modo in cui l’utente accede ai post. Su Mastodon ci sono 3 timeline, i flussi attraverso i quali si vedono i toot. E in nessuna di queste viene utilizzato un algoritmo.

Home : in questa timeline, quella predefinita, compaiono i toot dalle persone che l’utente segue, in ordine cronologico dal più recente.

Locale : qui è possibile vedere tutti i toot del proprio server, sempre a partire dal più recente.

Federata: questa timeline garantisce, insieme a quella Locale, le possibilità di scoperta di nuovi account e argomenti di discussione. Qui è possibile vedere toot che provengono da altre istanze, gli altri piccoli social network che compongono la rete di Mastodon. La lista Federata è composta sulla base delle interazioni dei membri del server di appartenza: ci si trovano i toot da account seguiti da almeno un profilo dell’istanza cui si è iscritti e quelli ricondivisi da almeno un utente del proprio spazio. Sono ordinati sempre a partire dal più recente.

Anche l’assenza dell’algoritmo è figlia di una scelta chiara: Mastodon non raccoglie dati degli utenti, fondamentali per nutrire l’intelligenza artificiale (e non li vende, perché non c’è pubblicità). Questo cambia anche le modalità di interazione: un like significa apprezzamento ma non aumenta la visibilità del contenuto, non è un segnale positivo per l’algoritmo. L’unico modo di diffondere un post è il boost, il gemello del retweet.

Chi modera i contenuti?

Ogni istanza ha i suoi moderatori e le sue regole. Come anticipato, è l’utente a scegliere il server cui iscriversi, anche sulla base di valori e obiettivi. Questo, nelle intenzioni di Mastodon, consente di dividersi i compiti, di distribuire le responsabilità su più persone, contando sul legittimo interesse a tenere puliti questi spazi. In breve, ogni server sceglie le sue regole e si impegna a farle rispettare. In caso di problemi con un’istanza, può intervenire l’intera rete.

Questo approccio può essere raccontato in modo efficace attraverso la storia di GAB, un server di alt-right nato su Mastodon nel 2019, divenuto noto e frequentato anche grazie al linguaggio violento e alle posizioni estremiste: “Mastodon – si legge sul blog del server italiano Mastodon.uno - ha condannato GAB in una dichiarazione ufficiale, ma poiché è decentralizzato, il team era strutturalmente incapace di impedire alla piattaforma di utilizzare il software open-source”. La soluzione è stata il coinvolgimento dell’intero network: i server più diffusi hanno smesso di comunicare con GAB, isolando gli utenti dalla comunità più ampia. Questo ha portato e al progressivo abbandono del server, avvenuto poco più di un anno dopo.

In altre parole, il sistema pare al momento pare funzionare: sarà interessante capire che cosa accadrà quando (e se) gli utenti cresceranno di numero.

Musk, l'apprendista stregone di Riccardo Luna 01 Novembre 2022 di Riccardo Luna

Cos’è il Fediverso e che c’entra con Mastodon?

Mastodon è solo uno di una famiglia di applicazioni decentralizzate, open source e estranee alle logiche di Big Tech. Questo gruppo si chiama Fediverso e comprende una serie di piattaforme basate sul protocollo di comunicazione ActivityPub, completamente interoperabili: fra le altre, ci sono Pixelfed (un’alternativa a Instagram), Feddit (come Reddit ma open source) e Peer Tube per l’hosting di video.

Interoperabilità significa la possibilità, qualunque sia il servizio che si sta usando, di vedere e interagire con post pubblicati su altre piattaforme. Il principio di funzionamento è molto simile a quello delle mail. La casella di posta elettronica è generalmente ospitata su un server proprietario, ma l’uso di protocolli di comunicazione standard permette di comunicare con tutti gli altri servizi.