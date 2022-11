Gli NFT e i Fantamondiali di Sorare, con Leo Messi come ambassador

In vista dei Mondiali 2022 in Qatar, in programma dal 20 novembre (qui c’è la nostra guida a tv, suondbar e altri accessori utili), ci sono novità in arrivo anche nel mondo degli NFT: Sorare, la startup che nel 2018 si è inventata il fantacalcio combinato con la blockchain, ha appena annunciato l’arrivo della sua Global Cup 22.

L’azienda ha firmato una nuova partnership con 18 squadre del torneo (e anche accolto Leo Messi come ambassador), i cui calciatori potranno essere usati dai giocatori di tutto il mondo per sfidarsi fra loro in un un torneo specifico e anche in tornei personalizzati, magari organizzati con un gruppo ristretto di amici.

Un esempio della graduatoria delle card dei vari giocatori impegnati nel Mondiale 2022

Come funziona Sorare Global Cup 22 e cosa si vince

Le squadre presenti, molte delle quali “hanno firmato una partnership a lungo termine, che andrà anche oltre la conclusione del torneo”, sono Argentina, Belgio, Camerun, Canada, Costa Rica, Croazia, Francia, Galles, Germania, Ghana, Marocco, Olanda, Polonia, Qatar, Serbia, Spagna, Stati Uniti e Tunisia.

Gli iscritti a Sorare (si parte da qui) potranno schierare il loro team usando le card di 8 dei giocatori appartenenti a queste 18 squadre e competere per vincere premi dopo ogni giornata di gioco del Mondiale, a seconda della posizione in classifica: nuove carte digitali in edizione speciale e a tiratura limitata, oggetti da collezione, merchandising, maglie autografate, biglietti per le partite ed esperienze nel mondo reale collegate ai loro beniamini.

Come sempre, gli iscritti (definiti manager) creano squadre di 8 giocatori con un budget di 100 punti (le card hanno costi diversi a seconda di chi rappresentano), poi ciascun calciatore è valutato in base alle sue prestazioni reali e alla probabilità che la sua Nazionale passi alla fase successiva del Mondiale. Ed è così che si decide chi ha vinto e chi ha perso un match e si va a comporre la classifica. Come nel fantacalcio, però con gli NFT.

A che cosa si può giocare partendo da Sorare

Sorare, che ormai ha oltre 2 milioni di utenti registrati in 185 Paesi nel mondo, combina le carte digitali da collezione non solo con il fantacalcio, ma con molti altri sport: dalla fondazione a oggi ha stretto accordi con oltre 300 organizzazioni sportive, compresa l'NBA per il basket, la MLB per il baseball, la Bundesliga tedesca e ovviamente la Serie A italiana.

