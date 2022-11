Meta licenzia anche in Italia. 22 dipendenti rischiano il posto

Meta licenzierà anche in Italia. Lo conferma l’azienda, che però per ora non ha precisato il numero di dipendenti che potrebbero essere colpiti dal taglio deciso dalla holding. Ma da quanto raccontano fonti sindacali a Italian Tech, sarebbero 22 i dipendenti che potrebbero perdere il posto di lavoro nelle prossime ore. Tutti sarebbero contratti a tempo indeterminato, assunti a Milano. Profili assunti con il contratto collettivo del terziario avanzato.

Ieri sera Meta avrebbe comunicato le proprie decisioni ai sindacati italiani con una lettera firmata dal capo della holding in Italia, Luca Colombo. Oggi si terranno i primi incontri tra sindacati e dipendenti. Mentre nei prossimi giorni le associazioni dei lavoratori incontreranno l’azienda.

“Al momento non possiamo determinare il numero esatto di dipendenti in esubero in Italia”, ha fatto sapere in mattinata un portavoce di Meta a Italian Tech. “Lavoreremo a stretto contatto con i sindacati e avvieremo una consultazione collettiva nei prossimi mesi. Quello fornito ai sindacati non è il numero definitivo ma rappresenta un numero potenziale di persone coinvolte”.

A rischio il 17% dei dipendenti Meta in Italia

Da quanto risulta, Meta al momento avrebbe in Italia 130 dipendenti. Se i numeri dovessero essere confermati, i possibili licenziamenti potrebbero riguardare il 17% del personale. Profili che finora hanno lavorato nelle risorse umane, nel marketing e nella comunicazione.

Ieri l’annuncio di Zuvkerberg in una lettera al personale: “Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13% e di separarci da 11.000 dipendenti di talento”. E ancora: “Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati a questo punto. So che è difficile per tutti e sono particolarmente dispiaciuto per le persone colpite", ha aggiunto. Meta fino a ieri non ha specificato la ripartizione geografica o settoriale dei tagli occupazionali.

Oggi i primi dettagli. I licenziamenti riguardano in realtà tutte le divisioni, da Facebook e Instagram al servizio di messaggistica WhatsApp. Ma saranno colpiti anche i dipendenti che sviluppano il metaverso, l'universo parallelo che dovrebbe essere il futuro di Internet. Anche le assunzioni sono congelate fino alla fine di marzo 2023. I licenziamenti decisi da Meta sono i più corposi fatti finora dalle aziende tecnologiche statunitense. Si aggiungono a quelli già decisi da Twitter (2.500), Stripe (1.100) e al blocco delle assunzioni già disposto da Amazon e Apple.



