Storia del più grande crac della storia delle criptovalute. Cosa è successo a Ftx

“Abbiamo così tanta liquidità che per noi comprare una banca d’affari come Goldman Sachs non è un problema”. Luglio 2021. Sam Bankman-Fried, 31 anni, rilascia al Financial Times una dichiarazione che lascia di stucco il mondo della finanza. Era il momento d’oro delle cripto. E lui, fondatore di una delle principali piattaforme di scambio di asset digitali, Ftx, era considerato il Warren Buffet della nuova finanza.

Oggi, Ftx è fallita. Bankman-Fried si è dimesso. La sua azienda, sede alle Bahamas, gestiva fino a pochi giorni fa quasi un terzo degli scambi di criptovalute nel mondo. Era arrivata a valere 32 miliardi di dollari. Poi la scoperta di un buco da 8 miliardi. Di fatto si tratta del più grosso crac nel mondo cripto registrato finora.

Con conseguenze ancora difficili da calcolare perché in Ftx hanno investito negli anni fondi di venture capital, fondi pensione americani, banche d’affari. Le azioni di Ftx negli Usa erano classificate come blue chip, quindi un’azienda sicura, un riconoscimento che l’ha resa agli occhi degli investitori un buon affare. Fino a poche settimane fa.

Cos’è Ftx. Il ruolo degli gli exchange

Ftx è servizio di compravendita di criptovalute. È popolare soprattutto negli Usa. Gli exchange sono le piattaforme che hanno consentito alle cripto di diventare popolari. Di arrivare al grande pubblico. Dai micro investitori ai fondi istituzionali.

Binance è il più grande exchange al mondo con un volume di scambi intorno ai 25 miliardi. È molto nota soprattuto in Europa, dove ha sponsorizzato decine di eventi del settore, e in Italia è lo sponsor principale della Lazio. Coinbase il secondo con 3,5 miliardi. Ftx era il terzo, poco sotto Coinbase. Nel mondo se ne contano 524.

Sono un tassello fondamentale della scalata delle criptovalute degli ultimi 5 anni, che ha visto il comparto degli asset digitali toccare i 3.000 miliardi di valore un anno fa. Oggi il valore è sceso più di due terzi. E il collasso di Ftx ha innescato un nuovo ribasso della galassia bitcoin che al momento ha bruciato in 12 ore il 4% di capitalizzazione.

L’origine (recente) della crisi di Ftx

La crisi di Ftx è diventata pubblica con un tweet del 7 novembre. L’autore è Changpeng Zhao, fondatore del più grande exchange di cripto al mondo, Binance. Uno dei profili, forse il profilo più autorevole e seguito nel mondo cripto. Changpeng (noto soprattutto come CZ) è una semidivinità per il settore.

Sui social conferma delle indiscrezioni comparse su un giornale di settore qualche giorno prima: Ftx rischia l’insolvenza e lui stesso venderà tutti i suoi token di Ftx.

I token, o gettoni, sono di fatto lo strumento che consentono a un exchange di comprare e vendere cripto. Il suo valore fondante. Un po' come se fossero le azioni stesse per una società che lavora nell'industria delle criptovalute.

È piuttosto comune che un exchange come Binance possegga token di un altro exchange. Quello delle cripto è un mercato piuttosto interconnesso. Per Changeng il valore dei token di Ftx non c’era più.

L'effetto è immediato. Ed è panico. Gli investitori cominciano a vendere le proprie cripto su Ftx: ritirano 6 miliardi in poche ore e condannano la società all’insolvenza. Bitcoin perde il 20%. Scende sotto i 17 mila dollari e l’industria delle cripto brucia 300 miliardi. Ntx (e il suo token Ftt) arriva a perdere il 90% del proprio valore.

Cosa ha causato l'insolvenza di Ftx

Changpeng con quel tweet ha confermato un report di Coindesk pubblicato il 2 novembre. Ftx è insolvente, sosteneva. La causa è la Alameda Research. Altro elemento a complicare un quadro già complicato, ma essenziale per capire cosa è successo.

Alameda è una società di trading - un hedge fund - fondata nel 2017 da Bankman-Fried, due anni prima che fondasse l’exchange Ftx. E’ il cuore di tutto l’impero del trentenne americano, che ha cominciato a muovere i primi passi come trader a Wall Street. A giugno 2022 Alameda risultava in possesso di 14,6 miliardi in asset.

Ma gran parte di questi asset, si è scoperto poi, erano token di Ftx (Ftt). Asset che le hanno consentito di accedere a 7,4 miliardi di dollari di prestiti, scrive Reuters. Ma con il crollo del mercato delle cripto, e con il crollo conseguente del valore delle società che offrono servizi di compravendita di criptovalute, quei token (che possiamo considerare come se fossero le azioni di quelle società) hanno cominciato a valere sempre meno. Tanto da rendere impossibile ripagare i debiti.

Crollo dell'impero di Bankman-Fried

Il castello di Bankman-Fried è vicino al collasso. Changpeng poco dopo si dice disposto a comprare Ftx. A salvarla. Per salvaguardare la società, gli investitori, e un po’ forse anche se stesso, perché tutti temevano, e oggi temono ancora di più, l’effetto domino per l’intera industria.

La sua Binance e Ftx - nemici giurati fino a poco prima - trovano un accordo. Non vincolante. Changpeng e i suoi guardano i libri contabili di Ftx. Vedono che tutto ciò che ha riportato Coindesk è vero. Alamanda e Ftx sono un disastro. E poche ore dopo fanno sapere che l’accordo salta. Non si può fare. Ftx non è salvabile.

La Lehman Brothers delle criptovalute

Gli analisti già definiscono Ftx la Lehman Broders di Bitcoin. Paragone non azzardato. Gli exchange come Ftx sono nati per rendere popolari le cripto. È lì i non addetti ai lavori comprano Bitcoin. Salvare gli exchange significa salvare miliardi di risparmi e investimenti: “Il rischio è che comincino fallimenti a catena. E più il prezzo scende più il rischio si fa alto”, commenta a La Stampa Antonio Simeone, capo del fondo Euklid.

“I protagonisti del mondo delle cripto devono salvare se stessi. E cercare in tutti i modi possibili di non fare crollare tutto il mercato”, che oggi vale circa mille miliardi di dollari. Una corsa contro il tempo. Ftx ora cerca aiuto. Arriverà da una piattaforma rivale. Una qualsiasi. Consapevole che il suo salvataggio (servono almeno 4 miliardi) riguarda un po’ anche se stessa. Il problema è più esteso.



Simeone (Euklid): "Il mondo cripto è decentralizzato in astratto"

Al di là di Ftx. Al di là di Binance, riguarda l’intero mondo degli exchange e il mercato delle criptovalute: “Sta venendo meno la fiducia in questi asset. Se il bitcoin scende di prezzo, ci sarebbero ancora giovani disposti a passare una vita davanti lo schermo? Perché quando il prezzo va su è molto più facile fare trading mentre quando sono disposti a perdere i trader del mondo cripto e per quanto tempo?”, ragiona.

Gli exchange hanno popolarizzato il mercato delle cripto. Attori come Coinbase sono diventati sentinelle della nuova finanza. “Quindi, a mio parere”, continua Simeone “cercano di salvare quanto più possibile questo mercato, che è ancora molto poco trasparente, come stiamo notando già da diverso tempo. E si cercano di salvare questi exchange che sembrano fare operazioni poco trasparenti per la propria sopravvivenza”. A volte però non sono salvabili. Oggi l'intero comparto si lecca le ferite. E sa che sarà difficile rialzarsi.

Sintetizza gli umori degli imprenditori che lavorano in questo settore Eric Demuth, fondatore di Bitpanda, la principale piattaforma europea di compravendita di asset digitali: "Quello che è successo farà male. Molto male. E per molto tempo".

