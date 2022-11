Amazon: “Non esisteva il furgone perfetto: ce lo siamo fatto da soli”

I furgoni elettrici Amazon sono una realtà: sono più di mille gli esemplari già in servizio di consegne negli Stati Uniti. Ed è solo l’inizio perché il gigante dell'e-commerce ha in programma di metterne in servizio altri 100.000 entro il 2030. Il passaggio ai veicoli elettrici fa parte del Climate Pledge di Amazon, che mira a raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2040. Il furgone elettrico Amazon

Ma quello che colpisce di questa flotta è la sua genesi: sono realizzati dalla Rivian (di cui Amazon è azionista) ma sono stati progettati con il contributo e il feedback dei corrieri e su precise esigenze del colosso dell'e-commerce. Questo perché Amazon, dopo uno studio durato 18 mesi sui modelli presenti sul mercato, ha deciso che nessuno andava bene per le proprie esigenze e così ha deciso di farsene uno in casa. In modo letterale perché i manager di Bezos hanno anche lavorato su modelli nello studio di argilla della sede Rivian di Plymouth, nel Michigan. Per poi passare ai prototipi veri e propri.

In fase di progettazione si è prestata particolare attenzione alla possibilità di montare sui furgono batterie di diverse dimensioni, questo per ottimizzare ogni veicolo per il suo percorso specifico. Una cosa che pochi concorrenti possono offrire, a differenza invece dei diffusissimi sistemi Adas come frenata d'emergenza automatizzata, opzioni di trazione anteriore e integrale, sistema di mantenimento della corsia. Anche qui però i furgoni Amazon puntano a fare la differenza: tutte le versioni avranno il sistema di avviso per i pedoni e uno che rileva e avverte il comportamento dei conducenti distratti.

Quello che conta però è che i veicoli saranno anche integrati nel sistema di gestione logistica di Amazon, in modo tale che gli autisti potranno concentrarsi meglio sulla guida perché non avranno più bisogno di altri dispositivi con informazioni cartografiche o istruzioni di consegna.

Grazie ad Alexa integrata nei veicoli, gli autisti potranno poi utilizzare i comandi vocali per ottenere aiuto durante la guida o lo spostamento dei pacchi nel vano di carico. Amazon afferma poi di aver consultato gli attuali autisti addetti alle consegne sugli aspetti del design: “Sono loro che ci hanno dato le sensazione giuste che bisogna avere sul sedile, sulla facilità di salire e scendere dai veicoli, dal carico e scarico dei pacchi alla visibilità".