Il team italiano Polimove batte tutti in Texas nella gara per auto a guida autonoma

E' andata - per la seconda volta- alla monoposto dal team PoliMove del Politecnico di Milano la vittoria sul circuito del Texas dell'ultima gara del campionato del mondo riservato alle auto senza pilota, il famoso Indy Autonomous Challenge che sta suscitando sempre più interesse: le monoposto vanno davvero forte (sfiorano i 300 orari) e le gare sono sempre più spettacolari.

Così per il prossimo appuntamento del campionato, il 7 gennaio a Las Vegas, gli organizzatori si aspettano il pubblico dei grandi eventi.

E, ancora una volta, in quell'occasione, la macchina italiana sarà fra le favorite fra i vari i team universitari - organizzati per la gara da Energy Systems Network.

Sulla pista del Texas Motor Speedway si sono sfidati 21 team di oltre 500 studenti universitari appartenenti a 39 atenei di 11 Paesi. A rappresentare l’Italia il team PoliMOVE del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, guidato dal prof. Sergio M. Savaresi, uno dei principali gruppi internazionali nel campo nei settori del controllo automobilistico, dei veicoli intelligenti e della smart mobility.

Le scuderie arrivano da tutto il mondo e all'Indy Autonomous Challenge competono per far avanzare il più possibile la tecnologia dell'auto a guida autonoma. E, di conseguenza, accelerare la commercializzazione di veicoli completamente autonomi con l'implementazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). I concorsi sono una piattaforma per gli studenti per eccellere in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM).

Le squadre programmano le auto da corsa autonome Dallara AV-21. Si, le italianissime Dallara: le macchine sono tutte uguali, cambia solo il software. Ci sono una serie di sensori lidar, radar e telecamere ottiche, insieme ad algoritmi di intelligenza artificiale. Sono queste "cose" che governano le macchine. E sono proprio "queste cose" che il team Polimi ha fatto meglio degli altri.

Nessuna ulteriore modifica meccanica, aerodinamica o al motore è concessa. Anche l’elettronica e la sensoristica sono uguali per tutte le squadre. Questi sono i vincoli tecnici della prima Indy Autonomous Challange: la competizione è focalizzata al 100% sugli algoritmi di intelligenza artificiale che sono sviluppati dalle squadre. Per vincere, insomma, bisogna innovare proprio nel settore più importante per le auto a guida autonoma.