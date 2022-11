Verso il Black Friday 2022: la nuova mappa dei marketplace di tutto il mondo

Yocabè è una startup italiana impegnata nell'aiutare le aziende a vendere di più e meglio su marketplace come Zalando, Amazon, Privalia ed eBay e anche quest’anno, come già nel 2021, ha compilato una mappa dei siti di ecommerce mondiali: consultandola (è visibile più sotto), si scoprono alcune notizie interessanti, dalla costante crescita di Zalando in Europa all’ascesa del cosiddetto M-Commerce in Cina, dalle conseguenze della guerra in Russia alla passione per il beauty in India. Sino al rinnovato interesse per i farmaci, comprensibile dopo due anni di pandemia.

3 cose da sapere sul Singles Day, in attesa di Black Friday e Cyber Monday di Emanuele Capone, Andrea Nepori 11 Novembre 2022 Shoppingdi Emanuele Capone, Andrea Nepori

Italia, soprattutto elettronica e moda

Il primo dato che emerge è che le transazioni online sono in calo, che è un’altra cosa che ci si poteva attendere dopo il boom di 2020 e 2021: secondo lo Shopping Index di Salesforce, il commercio digitale a livello globale è calato del 3% su base annua, che è un valore che tiene conto sia della diminuzione complessiva del traffico online (-2%) sia della diminuzione della spesa totale (-12%); a loro volta, gli ordini globali sono calati del 12% su base annua (-17% da computer e -8% da mobile).

Nonostante questo, l’87% degli italiani fa acquisti online (l’anno scorso era meno dell’80%) e l’11% dei prodotti venduti in Italia ricade nell’ecommerce, per un valore di 33 miliardi di euro. Secondo il Report sull’e-commerce italiano 2022 di Idealo, le categorie di maggior successo sono elettronica (54%), moda e accessori (48%) e prodotti per la bellezza e profumi (37%), che vanno a sostituire i prodotti più venduti online nel 2021, che erano abbigliamento e calzature (36%), dispositivi elettronici per la casa (36%) e libri e articoli per l’edilizia (23%).

In termini di traffico, la classifica dei primi 5 marketplace in Italia nel 2022 continua a essere guidata da colossi come Amazon, eBay e Aliexpress, seguiti da Zalando, dominante quando si tratta di abbigliamento, accessori e calzature, che ha fatto registrare una crescita di quasi il 4% in un anno; al quinto posto c’è Manomano, dedicato al fai-da-te.

Che cosa succede in Europa

Fra i Paesi a noi vicini, in Francia i prodotti più acquistati appartengono alla categoria abbigliamento e calzature (50%), libri e media (29%) ed elettronica (25%). Fra i marketplace, ai primi posti c’è Amazon, seguita da CDiscount, eBay, Aliexpress e Fnac, piattaforma francese che in patria resiste. Anche qui, buone performance di Zalando (crescita del 54,4% della media delle visite mensili) e Manomano, con un +14,58% rispetto al 2021.

In Spagna, il cui mercato è cresciuto considerevolmente dal 2017 (il numero di chi acquista online è passato dal 59% al 73%), i prodotti più comprati sono abbigliamento e calzature (64%), elettronica (45%), libri e media (40%), cosmetici e cura della pelle (37%). Anche qui, grande spazio ai marketplace generalisti come Amazon, Aliexpress e lo spagnolo El Corte Inglés.

Il Regno Unito si distingue per il peso occupato dal cibo: secondo l’US Online Grocery Report 2022, un terzo del budget alimentare delle famiglie britanniche viene speso per ordinare online. Fra le categorie di prodotti più acquistate, spiccano comunque abbigliamento e calzature (64%), seguiti appunto dagli alimentari (46%) e da libri e media (40%). Le piattaforme sono più o meno sempre le stesse, cioè Amazon, eBay e Argos, seguite però da Etsy e da Asos.

Infine, la Germania: i prodotti che finiscono maggiormente nei carrelli virtuali tedeschi sono dispositivi elettronici (53%) abbigliamento e accessori (50%), arredamento (39%) e prodotti per la cura della bellezza (21%). Fra i siti, dietro ai soliti Amazon, Real, eBay e Otto, saltano all’occhio Zalando e Houzz, dedicato all'arredamento per la casa.

Tutti pazzi per le medicine

Come si diceva all’inizio, dalla mappa di Yocabè (qui la versione completa) emerge anche lo spazio sempre più grande che stanno prendendo i farmaci, soprattutto nei Paesi scandinavi, in Russia e in India.

Nell’Europa del Nord, la quota di chi compra online tocca addirittura il 98% e le categorie che vanno per la maggiore sono abbigliamento e calzature (55%), prodotti farmaceutici (38%), elettronica (34%) e cosmetici (29%). In Russia, il mercato dell’ecommerce è in crescita (del 50% nel 2022), anche se l'acquisto su siti stranieri ha ovviamente subìto un forte calo (-27%) a causa delle sanzioni occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina: i prodotti più apprezzati hanno a che fare con l’elettronica di consumo, seguita da abbigliamento, medicine e cibo. Infine l’India, che è il secondo mercato online al mondo, con quasi 658 milioni di utenti attivi: i generi più comprati, che hanno anche registrato un aumento significativo, sono bellezza e cura della persona (+143,3%), calzature (+67,8%), occhiali (+66,2%) e appunto i prodotti farmaceutici (+62,4%).

La Cina e l’M-Commerce

L’India è il secondo mercato online al mondo perché il primo è la Cina: il 90% della popolazione che accede al Web fa shopping e spende sempre di più, cioè quasi 300 milioni di dollari in abbigliamento, quasi 400 milioni in elettronica e 190 milioni in giocattoli e hobby. È merito anche del fenomeno dell’M-Commerce (mobile-commerce, cioè chi compra online dallo smartphone), anche questo dominato dalla Cina, con una percentuale pari all’80% contro una media globale del 67%.

Poco sorprendentemente, a guidare il mercato c’è il gruppo Alibaba: il colosso comprende Taobao, piattaforma generalista e tra i siti più visitati al mondo, Tmall, dedicata a prodotti di alta qualità di abbigliamento, cura della persona, arredo e cibo, e Kaola, che molti brand del lusso occidentali utilizzano per presidiare il mercato cinese.

Gli Stati Uniti e il resto del mondo

Se il Paese di Xi Jinping è quello dove si compra di più online, sono gli USA quello più connesso: il numero di persone collegate alla Rete ha superato per la prima volta la soglia dei 300 milioni (+8,4 milioni sul 2021), con un tasso di penetrazione di Internet pari al 92%. Negli States, circa l’80% della popolazione acquista prodotti o servizi online, concentrandosi soprattutto su dispositivi elettronici (che hanno generato un giro d’affari di oltre 161 miliardi di dollari), moda e bellezza e giocattoli e hobby.

Infine, l’area del Medio Oriente, ritenuta dagli analisti “un mercato dalle grandi potenzialità”, caratterizzato però da evidenti disomogeneità in termini di sviluppo delle infrastrutture: il Paese con il maggior numero di abitanti connessi è l’Iran, con oltre 78 milioni di utenti, ma la maggiore penetrazione di Internet è in Kuwait, con una percentuale del 99% secondo i dati di InternetWorldStats. Interessante notare come fra i prodotti più popolari, al di là dei soliti elettronica e bellezza, ci sia il cibo, con un salto di oltre il 250% rispetto a 3 anni fa.

Le tendenze dei social media nel 2023 di Pier Luca Santoro 02 Novembre 2022 di Pier Luca Santoro

Un mercato (globale) ancora in via di definizione

Vito Perrone, CEO di Yocabè, ha ricordato che “nel 2020 e nel 2021 l'ecommerce ha registrato un forte sviluppo” e che “l’emergenza sanitaria e le restrizioni hanno avuto un impatto importante sulle abitudini di consumo degli italiani: molti hanno iniziato ad affidarsi agli shop digitali con più frequenza e per acquisti diversi dal solito, come alimentari, articoli per la casa e cura della persona”.

E però, “terminata la spinta propulsiva del coronavirus, la riapertura dei negozi e l’impennata dei costi hanno portato a un progressivo rallentamento dell’ecommerce soprattutto relativo ai prodotti acquistati abbondantemente nel corso dei due precedenti anni: questo ha portato a un rallentamento della crescita, che in alcuni settori si è trasformato in decrescita”. Che è uno dei motivi per cui “conoscere non solo i principali marketplace in ogni nazione e il relativo peso in termini di traffico, ma anche quali categorie merceologiche sono disponibili per ciascuno di essi, non è mai stato così importante per chiunque voglia espandere le vendite online”.

@capoema