Cos’è GAS, l’app che ha superato BeReal e TikTok nei cuori dei teenager americani

Ha superato TikTok (e pure BeReal) e fra fine ottobre e inizio novembre è stata spesso la più scaricata fra le app gratuite dell’App Store negli USA, ma ovviamente anche GAS ha un suo profilo su TikTok. Perché di questi tempi è difficile non averlo, se vuoi avere visibilità.

GAS non ha nulla a che fare con i continui aumenti del prezzo della benzina (gasoline, in inglese), non aiuta a trovare il distributore di carburante più conveniente né si propone di risolvere il problema della dipendenza dell’Europa dal gas russo: si chiama così perché ha lo scopo di “to gas someone up”, letteralmente far gasare qualcuno, farlo esaltare, aumentare la sua autostima. Che è forse il motivo per cui piace così tanto ai giovanissimi, che appunto la stanno scaricando in massa sui loro iPhone (la versione Android ancora non c’è).

Come fa GAS a fare quello che vuole fare? Semplificando: sull’app si è prevalentemente anonimi (con qualche eccezione) e anonimamente si sottopongono sondaggi agli amici e si risponde ai loro sondaggi sugli argomenti più disparati. Il punto è che si può rispondere solo in modo positivo, o comunque non negativo e non aggressivo. Le domande possono riguardare più o meno qualsiasi tema: il taglio di capelli da fare, chi invitare a cena fuori, quale film guardare, come vestirsi, quale profumo scegliere e così via. Si legge e si clicca su una delle 4 risposte stabilite dall’app e chi è dall’altra parte riceverà un consiglio, un commento, un complimento, senza sapere da chi arriva ma comunque positivo. Così da gasarsi un po’ insomma.

Un successo che parte da lontano

“L'ho fatta in questo modo perché volevo ripetere quello che avevo già fatto 5 anni fa, aumentando l'autostima dei teenager e diffondendo positività”, ha detto il suo creatore, Nikita Bier, chiacchierando con i colleghi di Bloomberg. Il riferimento è a TBH, il tool che aveva sviluppato e che nel 2017 è stato comprato da Facebook e gli ha permesso di trovare un lavoro nella compagnia di Menlo Park.

Ancora è presto per dire se GAS riuscirà a ottenere il medesimo successo, ma i numeri dimostrano che la strada è quella giusta, anche considerando che l’app è disponibile solo in alcuni Stati degli USA e che Bier ha speso pochissimo in promozione e marketing (per quello c’è l’account su TikTok): dallo scorso agosto, GAS è stata scaricata oltre mezzo milione di volte, è stata spesso in cima alle classifiche dell’App Store e ha superato i 100mila utenti al giorno.

Tutto questo mentre BeReal, che sembrava diventata il rifugio preferito per i ragazzi e le ragazze stanchi dell’ansia da prestazione tipica di Instagram, inizia a perdere colpi: secondo i dati di Sensor Tower, nella parte finale del 2022 solo il 9% degli iscritti l’ha aperta e usata almeno una volta al giorno. Per avere un termine di confronto, questo valore è al 39% per Instagram e al 29% per TikTok.

Tocchi di classe e citazioni nascoste

Al di là del messaggio positivo e dell’impostazione gentile, va detto che si capisce che GAS è stata creata con cura e da chi ha esperienza in questo campo: è gratuita ma prevede anche una sorta di abbonamento a 7 dollari alla settimana, che permette a chi paga di avere indizi su chi ha votato i sondaggi, così da aiutare a capire chi ha risposto cosa. Si chiama God Mode, che è un altro termine che strizza l’occhio ai più giovani (nei videogiochi, il God Mode è quello che sblocca tutti i poteri e rende invincibili), ma non è obbligatorio attivarlo.

Anzi, la stessa compagnia consiglia di non farlo: a chi su TikTok ha commentato che “non è che posso spendere 7 dollari alla settimana solo per sapere chi è che mi risponde”, l’account ufficiale ha replicato con un divertente “non farlo, con l’anonimato è tutto più bello”.

Sono probabilmente anche atteggiamenti rilassati come questi (laid back, come dicono gli americani) che i ragazzi apprezzano. I più grandi non potranno invece fare a meno di amare il sito ufficiale dell’app, che ricorda il linguaggio html di trent’anni fa e sembra un errore ma non è un errore.

