Bending Spoons ha comprato Evernote. La società milanese, tra i principali sviluppatori di app al mondo, ha trovato un accordo per acquisire la popolare piattaforma californiana per prendere appunti e organizzare le attività lavorative. I numeri dell’operazione non sono stati rivelati. Ma l’acquisizione - che sarà completata entro le prime settimane del 2023 - conferma la crescita a livello internazionale di Bending Spoons, nota in Italia anche per aver creato l’app di tracciamento dei contagi da Covid-19, Immuni.

L’annuncio è stato fatto dall’amministratore delegato di Evernote, Ian Small, in un post sul blog ufficiale dell’azienda. “L'adesione a Bending Spoons ci consente di trarre vantaggio dalla loro esperienza nelle app e dall’ampia gamma di tecnologie che hanno sviluppato negli anni”, ha spiegato.

La software house italiana, che lo scorso settembre ha raccolto 340 milioni di finanziamenti da un gruppo di investitori, tra cui Intesa Sanpaolo e Banco Bpm, ha confermato la notizia: “Abbiamo grandi progetti per servire gli utenti di Evernote”, ha detto un loro portavoce. Ma senza fornire ulteriori dettagli sulle finalità dell’operazione.

Bending Spoons è stata fondata nel 2013. È guidata da Luca Ferrari e oggi conta 140 dipendenti e 500 milioni di app scaricate nel mondo per un totale di 90 milioni utenti attivi ogni mese. Negli anni è diventata uno dei leader globali di sviluppo e commercializzazione di app per smartphone. E una delle principali aziende tecnologiche in Europa.

I suoi prodotti sono focalizzati finora in quella che viene chiamata “Creator economy”, l’economia dei creatori di contenuti per social e app: influencer, appassionati di settori specifici e persone comuni che creano e pubblicano contenuti online. Una delle app più note create è Splice, uno dei primi editor di video al mondo in termini di ricavi.

Evernote invece ha una storia più datata. È stata fondata nel 2002. Tra il 2010 e il 2015 ha raccolto milioni di dollari dai principali investitori della Silicon Valley. Ha raggiunto i 300 milioni di utenti nel mondo e una valutazione di vicina al miliardo di dollari nel 2013. Poi ha cominciato ad attraversare un periodo travagliato. La sua valutazione è scesa e diversi manager hanno lasciato la società negli anni successivi.

Entrando nella galassia Bending Spoons, Evernote potrebbe cercare un nuovo corso, migliorando la parte tecnica e magari innovando parti del prodotto. Difficile dire oggi se riuscirà a tornare ai livelli degli anni d’oro, quando diventò uno dei primi casi di successo della nascente economia delle applicazioni per smartphone.