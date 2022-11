Rog Flow Z13, la prova dell’ultraportatile gaming con tanto stile

A volte i computer sono semplicemente macchine molto potenti con una tastiera che cambia colore e qualche luce piazzata per donare un look aggressivo e colorato. Altre volte sono oggetti in cui percepisci una filosofia differente, un gusto unico e la sensazione che abbiano una identità ben definita. Il Rog Flow Z13 appartiene senza dubbio alla seconda categoria. D’altronde Asus punta sempre a stupire e ad alzare l’asticella, come dimostra lo Zenbook Fold.

Fa strano dirlo per un dispositivo i cui principi di design ci accompagnano ormai da anni, eppure è così. Immaginate una city car preparata come una auto da Gran Turismo o una 500 Abarth di quelle vecchio stile, col motore che quasi spuntava da dietro, il Rog Flow Z13 è esattamente questo, ma virato al mondo laptop: ovvero uno dei primi Surface con tastiera removibile ma riempito di un livello di tecnologia tale da renderlo un pc da gaming, e con un certo stile. Ovviamente tutto questo ha un prezzo, ma un prezzo che spesso è l’ultimo problema per chi cerca dispositivi di questo tipo.

Che il Rog Flow Z13 voglia impressionarti e farti capire che hai fatto una scelta diversa dalla massa lo vedi dai dettagli come la finestra posteriore sulla scheda madre che si colora a piacimento, i disegni sul metallo e la custodia con una grande scritta sulla zip che sembra uscita da una sfilata di una griffe di moda, che per giunta si può agganciare in coordinato con la custodia del modulo esterno Rog XG Mobile, di cui parleremo poi. Sembra un prodotto uscito da un film di qualche anno fa che immaginava un futuro cyberpunk di neon e stile.

Parlando di specifiche tecniche, il modello testato monta una GeForce RTX 3050 Ti inversione portatile con 16GB di RAM e un processore Intel i9 di dodicesima generazione. Questo si traduce in prestazioni più che buone per un ampio gruppo di giochi ma che ovviamente non possono toccare i livelli stellari o le risoluzioni normalmente disponibili con computer ancora più elevati. Certo è che difficilmente potrete trovare un prodotto così portatile che vi permetta di giocare a quasi tutto. Una caratteristica che limita in parte le prestazioni riguarda la CPU, che pur essendo abbastanza recente è limitata per evitare che sviluppi troppo calore in un dispositivo dove la rumorosità e la dissipazione del calore sono cruciali per mantenere la compattezza e la portabilità. È un peccato che non si possa spingere più di tanto la risoluzione perché lo schermo ha una risoluzione di 3840 x 2400, che in uno spazio di 13 pollici vuol dire una nitidezza veramente alta, sia nel gioco che nella riproduzione di filmati. Peccato che in alcuni giochi si notino dei tempi di risposta non elevatissimi, ben lontani ovviamente da un monitor gaming vero e proprio.

Se invece pensate di lavorarci, magari per la grafica o per il montaggio video, la potenza vi basterà, ma con uno schermo così piccolo forse potrebbe essere una buona idea collegarlo a uno schermo esterno quando non volete lavorare in mobilità. Pensate però la comodità di non sentirsi limitati se vi dovesse capitare di restare fuori per qualsiasi motivo, con nello zaino un prodotto che non pesa più di un chilo e mezzo e senza un alimentatore grosso come un mattone. Sempre per quanto riguarda il lavoro in mobilità la tastiera, rimovibile, è sottile; quindi, un po’ si piega quando digitate, ma tutto sommato fa il suo lavoro e lo stesso vale per il trackpad. Ovviamente in una configurazione casalinga una bella tastiera da gaming è la soluzione più indicata.

Ovviamente, come spesso capita con questo tipo di prodotti, il prezzo è alto. Per il Rog Flow Z13 parliamo di una cifra che fluttua attorno a 2000 euro, al netto delle offerte, e che ovviamente lo rende una scelta particolare perché per quella cifra si trovano altri laptop gaming di alto livello, per non parlare dei fissi. Ma ovviamente se vi interessa un prodotto di questo tipo è perché volete controbilanciare una potenza inferiore al portatile da gioco standard per qualcosa che non monopolizzi il vostro zaino e che non vi costringa a faticare per portarlo dietro. Questo rende il Flow Z13 il classico prodotto non per tutti ma pensato per chi ha bisogni specifici o, semplicemente, se ne innamora, cosa abbastanza facile.

C’è poi il discorso della potenza esterna garantita dal modulo Rog XG Mobile. Se infatti mettete sul piatto altri 1300 euro circa vi portate a casa il modulo esterno con una GeForce RTX 3080 che cambia completamente le cose e permette di sfruttare al meglio, ma sempre con un po’ di freno a mano, anche la CPU e avere in casa, o sempre con voi, un portatile in grado gestire praticamente tutto. Ad esempio, si è comportato benissimo come portatile per fare streaming su Twitch con ben due schermi attaccati e un sacco di periferiche esterne, proprio come se fosse un desktop.

Il modulo XG Mobile inoltre contiene un alimentatore, sufficiente per la scheda interne e per il Flow, oltre a 4 USB 3.2, una uscita HDMI e una DisplayPort. Purtroppo, la scheda all’interno non è sostituibile con un modello più avanzato in un secondo momento.

Anche qua è chiaro che confrontando questo esborso con altri modelli disponibili allo stesso prezzo c’è il rischio che il Flow Z13 ne esca male, ma siamo sempre nel campo dei compromessi e delle scelte personali, perché altri portatili forse più spinti non offrono lo stesso livello di versatilità, dipende anche da voi. Per alcuni sarà un esercizio di stile, per altri un favoloso compagno di viaggio.