Come guadagnare con le criptovalute senza fare trading

Sebbene il valore di Bitcoin, Ethereum e altre crypto sia diminuito negli ultimi mesi, la compravendita di questo tipo di asset può ancora essere un buon modo per guadagnare, ma può essere impegnativo per i nuovi arrivati in quanto il trading di criptovalute è complesso e anche rischioso.

Recentemente, le ricerche su Google su "come acquistare criptovalute" sono aumentate vertiginosamente, anche perché il cosiddetto crypto winter delle criptovalute è in corso e forse le persone vogliono sfruttare il momento per accumulare.

Tuttavia, ci sono molti modi per entrare in contatto con le criptovalute oltre al semplice acquisto o al trading.

Gestire un nodo

Una delle funzioni più importanti delle blockchain è il processo di creazione di nuove criptovalute. Chiunque può gestire un nodo, aiutando questo processo convalidando nuovi blocchi di transazioni e creando nuove criptovalute. Per gestire un nodo è necessario disporre di una certa quantità di criptovalute, ma in cambio si riceve una parte dei nuovi token creati.

Uno degli esempi più noti è proprio Bitcoin, dove chiunque può gestire un nodo e guadagnare nuove monete aiutando a elaborare le transazioni.

Questa operazione è chiamata mining, anche se la quantità di potenza di calcolo richiesta per ottenere una ricompensa è ben al di là di quanto possa fare un computer domestico, quindi bisogna essere attrezzati con hardware e software adatti allo scopo, oppure utilizzare i cosiddetti servizi di cloud mining (si, ce ne sono anche di affidabili).

Fare staking con le criptovalute

Un altro modo per guadagnare criptovalute è attraverso un processo chiamato staking. Questo è ciò che accade quando un determinato numero di token viene bloccato come garanzia, e la rete ricompensa con nuovi token. Si tratta di una sorta di pagamento di interessi per il prestito di token. Lo staking è comune nelle reti decentralizzate che utilizzano un meccanismo di consenso noto come Proof of Stake (PoS).

Sugli exchange di criptovalute è facile fare staking con le criptovalute e ricevere in cambio commissioni anche giornaliere. Ad esempio, Bitget, con il suo token nativo BGB, offre Bitget Earn, un programma per guadagnare fino al 6% di TAEG. Il pagamento giornaliero degli interessi è calcolato sull'importo della sottoscrizione e il tempo di blocco. I calcoli per il pagamento degli interessi iniziano poi il giorno successivo.

Il vantaggio è che in questo caso gli utenti possono riscattare i fondi in qualsiasi momento a partire dal secondo giorno, anche se ovviamente, se i fondi vengono riscattati in anticipo, dopo quel giorno non verranno generati pagamenti di interessi.

Guadagnare giocando: il cosiddetto Play to Earn

Forse vi sorprenderà sapere che uno dei modi più popolari per guadagnare criptovalute è giocare. Ad esempio, potete guadagnare ricompense giocando a giochi basati su blockchain e NFT come i famosi CryptoKitties. CryptoKitties è un gioco in cui si allevano, si collezionano e si scambiano gatti virtuali. Qualche anno fa, il gioco era così popolare che rappresentava quasi il 25% di tutte le transazioni di Ethereum. È possibile guadagnare anche giocando ad Axie Infinity, un gioco simile a Pokémon Go.

Guadagnare recensendo e consigliando prodotti

Uno dei modi più comuni per guadagnare in criptovalute è recensire e consigliare prodotti. Questo include tutto, dalle criptovalute ai prodotti e servizi basati sulla blockchain. Ovviamente per farlo bisogna avere un’ottima conoscenza del settore e saper bene usare i social. È possibile recensire prodotti su piattaforme come Steemit, dove si può anche guadagnare pubblicando contenuti originali.

Potete farlo iscrivendovi a una piattaforma che mette in contatto investitori e imprenditori, come ICOExpert. Un'altra opzione è quella di iscriversi a servizi che aiutano i progetti blockchain ad assumere consulenti.

Conclusione

Per chi ha acquistato Bitcoin o altri token negli ultimi anni, i vantaggi sono stati enormi, visto che con l’inflazione in corso molte persone decidono di sfruttare le crypto per proteggersi. Se da un lato questa è un'ottima notizia per gli investitori, dall'altro è anche un'opportunità per altri di guadagnare criptovalute. Che si voglia gestire un nodo, fare staking di token, giocare, recensire prodotti o consigliare progetti blockchain, ci sono molti modi per guadagnare crypto senza esporsi troppo facendo trading.