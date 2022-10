Dieci libri per sapere tutto su Crypto e Nft

Il mondo delle crypto, degli Nft e della blockchain è un universo in continua espansione, sempre più persone fanno uso della sua tecnologia e di conseguenza aumenta l’esigenza di informarsi e rimanere aggiornati. Con il tempo, diversi e numerosi libri sono stati scritti sull’argomento da figure professionali ed esperte nel settore. Non solo, alcuni dei più famosi libri della storia sono stata trasformati in forma Nft. Tuttavia, procediamo con ordine, cercando di fornire una guida completa ed esaustiva per capire quali sono i migliori libri in ambito di Crypto ed Nft. Libri non solo per chi è già avviato nel settore, ma anche e soprattutto libri per chi approccia per la prima volta a questo mondo.



1. “The Bitcoin Bible” di Benjamin Guttmann

“The Bitcoin Bible - Tutto ciò che devi sapere sui Bitcoin” è un libro di Benjamin Guttmann edito da Books On Demand nel 2013. Come il titolo vuole suggerire, l’intento dell’autore è proprio quello di fornire le basi per una comprensione semplice ma esaustiva dell’universo Bitcoin. Tuttavia, il volume non è aggiornato in merito alle nuove piattaforme.



Guttmann è attualmente tra i massimi esperti di criptovalute, in generale, e di Bitcoin, in particolare. Giornalista, si occupa principalmente di politica ed economia. Il libro è costituito in parte dalla sua analisi e intuizione su Bitcoin e in parte da articoli raccolti dai più importanti e competenti esperti, autori e media su questo argomento.



Infatti, il libro è uno dei più completi a livello di informazioni per quanto riguarda la criptovaluta Bitcoin. Non a caso, tra i collaboratori troviamo figure come Alec Liu, Motherboard.com, Vitalik Buterin, Bitcoin Magazine, Danny Ashton e altri ancora.

2. “Crypto Art-Begins” di ArtRights e Cryptonomist, disponibile su thenftmag.io

“Crypto Art-Begins” è il primo libro edito Rizzoli, anche in inglese, in forma Nft con cinquanta degli artisti migliori al suo interno. Il primo libro Phygital, che si pone quindi in un punto intermedio tra carta stampata e Web3. Il libro, da settembre, è venduto sia in forma cartacea che di Nft. “Crypto Art-Begins” è stata un’idea di Nft Magazine, il primo mensile da leggere e collezionare sulla blockchain di Ethereum, nato dalla collaborazione tra ArtRights e The Cryptonomist. Il libro parla di Crypto Arte, la novità che ha travolto il mondo dell’arte digitale, e non solo, coinvolgendo collezionisti, musei e case d’asta e dando vita ad una vera e propria rivoluzione digitale. Infatti, il modo di fruire dell’arte è cambiato, grazie a visionari artisti che hanno promosso questo inedito movimento, fatto di nuove regole e travolgenti dinamiche.



Il volume racconta del nuovo movimento tramite la storia e le opere di cinquanta crypto artisti, tra i quali Hackatao, Refik Anadol, Kevin Abosch, Osinachi, Federico Clapis, Giant Swan, Dada.Art, che hanno contribuito alla nascita e sono parte con i loro Nft del presente e del futuro di questo nuovo mondo. Caso Nft di Silea, fondatori e tre agenti indagati a Pordenone per truffa aggravata Arcangelo Rociola 17 Agosto 2022 CriptovaluteArcangelo Rociola



3. “The Bitcoin Standard” di Saifedean Ammous

“The Bitcoin Standard- L'alternativa decentralizzata alle banche centrali” di Saifedean Ammous è edito da John Wiley & Sons Inc, per la prima volta nel 2018 e oggi in ristampa anche in lingua italiana.



Il volume è una guida semplice ed essenziale sulla storia, le proprietà, gli usi e le prospettive future della crypto Bitcoin, la più famosa al mondo. Bitcoin appartiene ai suoi utenti e ormai ha una storia di diversi anni che vale la pena essere raccontata e letta. Questo è l’obiettivo che Ammous si pone nel “Il Bitcoin Standard”, accompagnando il lettore attraverso la storia affascinante delle tecnologie che hanno stravolto il mondo, per comprendere i motivi dietro al loro successo.

Ammous spiega quali benefici economici, politici, sociali, culturali, produce una moneta sana come Bitcoin, contrapponendoli ai danni causati dalle monete corrotte, così da poter fornire al lettore gli strumenti per una discussione consapevole sul ruolo potenziale di Bitcoin nell’economia digitale del futuro. Dagli NFT all’uso delle IA: guida per principianti all’arte digitale di Emanuele Capone 28 Settembre 2022 ITW 2022di Emanuele Capone

4. “Homo Crypto” di Gianluigi Ballarani

“Homo Crypto” di Gianluigi Ballarani, uno dei massimi esponenti in Italia per quanto riguarda il mercato delle crypto, è edito da Sperling & Kupfer. Ballarani si propone di spiegare l’apocalisse del Bitcoin, l’economia decentralizzata e gli Nft. Di cosa si parla quando si tratta di criptovalute? Sono solo un gioco speculativo fuori controllo? Uno schema Ponzi, una trovata pubblicitaria o una truffa? Oppure, sono le monete decentralizzate che domineranno il futuro?



In “Homo Crypto”, Ballarani risponde a molte delle domande più frequenti e anche complesse del mondo crypto partendo da una prospettiva più ampia e sistemica. Cercando di aiutare il lettore a comprendere la rivoluzione delle criptovalute e il loro slittamento di paradigma epocale già consumato. Le conseguenze ci sono e ci saranno, spiega Ballarani nel libro, nel campo dell’economia, della politica, del mercato dell’arte, del lavoro e nelle nostre stesse vite.

5. “Mastering Bitcoin” di Andreas M. Antonopoulos

“Mastering Bitcoin” di Antonopoulos, tecnologo e imprenditore, si presenta come guida che spiega e semplifica il mondo apparentemente complesso di Bitcoin, fornendo le conoscenze necessarie per partecipare all'internet of money e comprendere pienamente cos'è la blockchain, cos'è bitcoin, come utilizzarlo e la programmazione che ne è alla base.



Oggi il libro ha una seconda edizione, che comprende un'ampia introduzione al bitcoin e alla blockchain che ne è alla base, ideale per utenti non tecnici, investitori e dirigenti aziendali; una spiegazione delle basi tecniche di bitcoin, della crittografia e delle valute virtuali. Inoltre, comprende dettagli sulla rete decentralizzata di bitcoin, la blockchain, dell'architettura peer-to-peer (p2p), il ciclo di vita della transazione e i principi di sicurezza.

6. “Proof of Stake” di Vitalik Buterin

“Proof of Stake” di Vitalik Buterin, programmatore e scrittore russo-canadese, è edito da HarperCollins, uscito per la prima volta a settembre del 2022.



Buterin, da giovanissimo, ha pubblicato un documento visionario che delinea le idee alla base di quello che sarebbe diventato Ethereum. Oggi, Ethereum è la seconda crypto più preziosa e ha aperto le porte al nuovo mondo di opere d’arte Nft. Inoltre, l’autore si propone di comprendere cosa significa davvero la valuta Bitcoin, che ha posto la fine al controllo centrale dei governi e delle società e si è imposta essa stessa nella società.

7. I libri in forma Nft: Novecento di Baricco

“Novecento”, uno dei libri più famosi al mondo e tra i più prestigiosi di Alessandro Baricco, è stato lanciato in formato Nft. Una versione audio di “Novecento” è stata registrata su blockchain ed è stata messa in vendita da marzo 2022 su OpenSea. L’opera prende il titolo di “Novecento-The Source Code”. Si tratta della prima opera letteraria di un autore italiano in formato Nft. Infatti, prima di Baricco, sotto forma di Nft si trovavano immagini, video, ogni tanto musica, ma “Novecento” è il primo caso di libro Nft. Libro che, tra l’altro, ha segnato la storia della letteratura italiana in modo non indifferente.

8. The Infinite Machine di Camila Russo

“The Infinite Machine” di Camila Russo, giornalista e fondatrice di “The Defiant”, è edito nel 2020 da ‎ Harperbusiness. Il volume racconta di Ethereum, la seconda criptovaluta più grande e annunciata come “la prossima Internet”. The Infinite Machine introduce l'idea geniale di Vitalik e svela gli inizi caotici di Ethereum.

Si propone, dunque, di esplorare la brillante innovazione e l'avidità sconsiderata che la piattaforma, una base infinitamente adattabile per la sperimentazione e le nuove applicazioni, ha scatenato e le conseguenze che sono risultate con l'aumento della frenesia che la circondava. La giornalista, nello specifico, spiega come questa nuova base per Internet stimolerà trasformazione e frode, creando e trasformando milionari e criminali e rivoluzionando le comuni idee sul denaro.

9. The Cryptopians: Idealism, Greed, Lies, and the Making of the First Big Cryptocurrency Craze di Laura Shin

“The Cryptopians” di Laura Shin, scrittrice, podcaster e giornalista di criptovalute, è edito da PublicAffairs da marzo del 2022. Nel volume, Laura Shin accompagna i lettori all’interno della nuova rete di criptovalute, in particolare Bitcoin ed Ethereum, le più costose e famose al mondo. Inoltre, si propone di presentare personaggi straordinari come Buterin, il prodigio di Web3; il suo Ceo di breve durata, Charles Hoskinson; e Joe Lubin, un ex vicepresidente di Goldman Sachs che è diventato uno dei più famosi miliardari delle criptovalute.

Il libro descrive in modo dettagliato il mercato delle criptovalute per ciò che è nella sua forma più essenziale: la lotta per accaparrarsi la rivoluzione del denaro, della cultura e del nuovo potere sotto forma di blockchain.

“NFT-La guida completa” di Amelia Tomasicchio

10. In aggiunta, “NFT-La guida completa” è il mio nuovo libro edito da Mondadori in uscita il prossimo 25 ottobre.

Il libro è una guida dettagliata, pratica ed agile che parte dagli albori del mondo NFT fino ad arrivare al successo planetario che i non fungible token hanno avuto nel 2021, dopo una vendita milionaria dell'artista americano Beeple.

Infatti, gli NFT, hanno origine molto prima, come spiego nel libro, e non sono legati solo al mondo dell’arte. Il libro “NFT-La guida completa” si propone di ripercorrere la storia degli NFT, le loro implicazioni economiche quali asset unici e non intercambiabili, le loro fondamenta tecnologiche, i dilemmi e le opportunità nei mercati digitali, i legami con le criptovalute, le storie dei protagonisti e delle aziende che ha incontrato nel settore.