Cos'è una Dao? Vi svelo il mistero

Se alla base della tecnologia blockchain c’è indubbiamente la filosofia libertaria che presuppone la decentralizzazione, e dunque l’idea che ogni cittadino possa compiere una serie di attività senza alcun ruolo da parte delle autorità centrali, la sua essenza tecnologica esprime ben altro. In primis, sicurezza, trasparenza, immutabilità.

La somma di queste caratteristiche fa della blockchain una tecnologia quasi politica: poiché non vi può essere corruzione, in futuro le aziende, e dunque gli stati, potrebbero essere gestiti on-chain. Questa cosa, va detto, è quantomeno un'idea schizoide, se non altro perché gestire una entità centralizzata come un'azienda o uno stato con una tecnologia per sua natura decentralizzata pone dei problemi non facilmente superabili: i tentativi di democrazia diretta cui abbiamo assistito in questi anni non promettono nulla di buono.

Tuttavia le cose si stanno muovendo. Se per ora non sono ancora nati stati decentralizzati, sono però in crescita le Dao: organizzazioni decentralizzate e autonome. In pratica, il superamento del concetto di impresa per come la conosciamo.

Le aziende, normalmente, hanno una sede, un capo, un consiglio di amministrazione, dei soci. Per fondarle si va dal notaio e ogni anno si deposita il bilancio in camera di commercio. La governance è definita nello statuto e per controllare che non vi siano attività illegali da parte degli amministratori sono spesso previsti dei sindaci indipendenti. Di fatto un'azienda è una organizzazione centralizzata: va così da sempre.

Le Dao, al contrario, sono per loro natura decentralizzate, a partire dal fatto che nascono direttamente sulle blockchain. Non si va dal notaio e nemmeno in camera di commercio. Non hanno una sede: una Dao è ovunque perché è on-chain e chi ci lavora può essere ovunque, a patto che vi sia una connessione internet. Per finanziarsi le Dao non fanno aumenti di capitale e non vanno dai VC: creano una loro moneta digitale e cercano di convincere, direttamente su blockchain, le persone ad acquistarla. E le persone lo faranno se pensano che quella Dao potrà avere successo, proprio come si fa quando si decide di investire in una startup o acquistare delle azioni di una società quotata.

Il fenomeno è in crescita al punto che, ultimamente, stanno nascendo vari fondi di venture capital che investono direttamente in token. Raccolgono, poniamo, 100 milioni di dollari. Ma invece di dare questi dollari a delle startup, li convertono in Ethereum (la maggior parte delle Dao e di altri progetti on-chain oggi vive lì) o in stablecoin e poi con queste munizioni acquistano i token delle Dao più promettenti. Una cosa impensabile anche solo quattro o cinque anni fa, quando i soci erano prevalentemente geek e individui privati.

Il punto centrale delle Dao è la governance: è tutto on-chain e, potenzialmente, ogni giorno ci possono essere una o più votazioni su argomenti che i vari possessori del token possono proporre. Chi può votare? Solo chi possiede i token di quella specifica Dao. Essendo tutto on-chain, tutto è trasparente e immutabile. Non c’è bisogno che qualcuno dei soci abbia fiducia nel management: quando una decisione è approvata dalla maggioranza dei possessori del token, le parole stanno a zero.

Qual è dunque il vantaggio di creare una Dao invece di una srl innovativa? Oltre a quanto detto qui sopra, e non è poco, se si vuole operare nel mondo blockchain è più facile farlo operando direttamente in blockchain, con la logica della blockchain. Ad oggi le Dao che conosco operano essenzialmente nel mondo della finanza decentralizzata ma in futuro la forma Dao, ovvero un modo più sicuro ed efficace di gestire la governance di una organizzazione, sarà utilizzato certamente anche per altro. Potremmo probabilmente sostenere che la Dao diventerà - o forse è già diventata - il tipo di organizzazione del modo di fare impresa su blockchain, così come una srl o spa lo è per il mondo tradizionale.

Allo stesso tempo, i token di queste organizzazioni possono essere pensate come delle specie di azioni: sono emesse dalle Dao, servono per finanziarne l’attività, sono acquistate da chi pensa che una determinata Dao possa risolvere un problema e dunque crescere in fretta, come le startup “di una volta”.

Questa cosa non riguarda solo le Dao, ovviamente, ma tutti i soggetti che vivono nelle blockchain, come ad esempio gli exchange decentralizzati. Per questo, quando ci viene voglia di acquistare qualche crypto dovremmo informarci sul “sottostante”, ovvero sul valore tecnologico e sulla capacità del team. Proprio come si fa con le startup. Altrimenti si finisce per acquistare per sentito dire, perché è trendy e, in ultima analisi, solo per superficiale speculazione, come quando si acquista una divertente, ma del tutto inutile, meme-coin.