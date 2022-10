Gli ingredienti per il mercato crypto di domani

La performance di molti titoli tecnologici e delle principali crypto nel 2022 sono state generalmente pessime e, in parecchi casi, disastrose. Le Borse sono crollate sotto la spinta, tra l’altro, di inflazione, possibile recessione, guerra, disintegrazione delle catene di fornitura di qualunque settore industriale e temi non banali di geopolitica.

Crypto, nel complesso ancora una goccia nel mare degli asset finanziari, ha performato come performano le imprese a bassa capitalizzazione quotate quando i mercati vanno male. A questo crollo ha contribuito qualcosa di specifico: prima l’attacco a Terra e, a seguire, la fine di fondi speculativi come 3AC e delle aziende CeFi come Celsius e BlockFi che, pur non volendolo, hanno pagato caro il loro modello di business basato sull’opacità.

E’ arrivato dunque il “crypto winter” e migliaia di startup del settore hanno chiesto aiuto a giganti come Binance perché temono di non arrivare a fine mese o a fine anno, mentre i VC hanno rivisto pesantemente al ribasso le valutazioni a cui eventualmente investire.

E poiché non vi è ancora alcuna percezione chiara su come il mondo girerà nei prossimi mesi - c’è anzi un pessimismo diffuso - tutti i mercati continuano a scendere o, nel migliore dei casi, a non invertire la tendenza. Normalmente, in questi casi, assistiamo ad un fenomeno piuttosto interessante: il mondo retail, ovvero i clienti “normali” delle banche commerciali, tende a stare lontano dalle borse mentre, al contrario, la clientela del private banking “fiuta l’affare” e cerca di rientrare ai prezzi più bassi possibili. Insomma, c’è chi segue la corrente e chi, come i salmoni, nuota al contrario. Naturalmente nessuno sa quando è stato, o quando sarà, “il prezzo più basso possibile”.

E’ ciò che sta succedendo anche in crypto, dove in parecchi continuano a chiedersi: “Mi costa di più starne fuori o mettere un piede dentro ed iniziare a capire? E nel caso, come posso evitare passi falsi?”. E’ il dilemma, sorto soprattutto negli ultimi due anni, di milioni di clienti del private banking in tutto il mondo. E dunque: “Prendo posizione su crypto? Ne sto alla larga? E se entro, chi mi può assistere?”. Sì, perché i clienti High Net Worth (elegante termine inglese traducibile in “gente che sta bene”), giustamente ben abituati dai loro consulenti di finanza classica, difficilmente accettano le logiche “fai da te” tipiche dei primi dieci anni del mercato crypto.

Bitcoin, nato per fare la rivoluzione, con il tempo è diventato mainstream. Certo, è ancora una goccia nel mare. Se è per questo, tutto il mercato crypto ancora oggi lo è, se rapportato al valore degli asset globali, ma il segnale è chiaro e molti di coloro che appena due anni fa si ponevano domande del genere oggi sono possessori di crypto asset.

Tuttavia, questo mercato, per crescere davvero, necessita di un significativo cambio di marcia a livello tecnologico, di tipologia di servizi e di approccio in generale. Nello specifico ci sono cinque bisogni che devono essere soddisfatti. Vediamoli.

Il primo e fondamentale bisogno è quello di poter disporre di solide strutture di custodia, così da evitare ciò che è successo nei primi dieci anni di questa industria nata da zero, nel corso dei quali ben il 20% di tutti i Bitcoin sono andati persi per sempre grazie a sistemi rudimentali di custodia.

Il secondo è quello di avere a disposizioni soluzioni semplici da usare: questo pubblico in genere non è “smanettone”, ha poco tempo e desidera confrontarsi con piattaforme e app sicure ed intuitive.

Il terzo importante bisogno consiste nel poter aumentare la quantità del proprio patrimonio crypto giorno dopo giorno, cosa che oggi è possibile grazie a soluzioni come lo staking di alcune criptovalute: un modo per validare i nodi di determinate blockchain ricevendo in cambio un certo numero di monete digitali. Oppure tramite la partecipazione alle pool di liquidità della DeFi, o finanza decentralizzata, dove determinate crypto possono essere prestate in cambio di determinate quantità di crypto stesse. Oppure ancora, ed è quella che a me convince di più oggi, fornendo liquidità crypto agli exchange decentralizzati, ricevendo in cambio buona parte delle commissioni che essi generano per ogni loro transazione.

Il quarto, tipico di un mercato costituito da un pubblico adulto, è legato alla necessità di avere un supporto puntuale per quanto riguarda sia gli aspetti fiscali che quelli relativi a eventuali passaggi di proprietà o successioni.

Il quinto, forse il più importante (disclaimer: è alla base di Anubi Digital, la società di custodia di digital asset da me co-fondata nel 2020 per consentire un possesso sicuro, semplice e remunerativo di digital asset): la trasparenza. I Clienti devono poter scegliere se e dove “far lavorare” le proprie crypto e, nel caso, a quali rischi vanno incontro. Inoltre, cosa fondamentale, i loro digital asset non devono mischiarsi a quelli dell’azienda e dunque non devono far parte del bilancio della medesima come invece succede con quasi tutte le imprese di finanza centralizzata.

Ma per crescere veramente, il mercato deve soddisfare un bisogno ineludibile: una buona regolamentazione di cui abbiamo parlato nel post precedente. Diventeremo il primo luogo multi-nazione al mondo a dotarsi di una regolamentazione per il possesso e la gestione dei crypto asset.: MiCA. Le norme che entreranno in vigore saranno piuttosto severe - troppo, secondo i più. Ma consentiranno finalmente a tutti i soggetti regolati di offrire ai propri clienti varie tipologie di prodotti crypto nel pieno rispetto della compliance.

Non è un caso che banche, Sim e molti soggetti regolati da qualche tempo vogliano capirci di più, mentre più d’uno sta già lavorando alla messa a punto di una propria strategia al riguardo: perché se buona parte dei clienti anziani non dimostra alcun interesse per Bitcoin e le sue sorelle, al contrario più l’età scende più il desiderio di essere esposti a crypto sale e diventa consapevole.

Dopo una decina di anni in cui finanza classica e crypto hanno viaggiato su linee parallele, spesso ignorandosi e talvolta polemizzando, da poco è iniziata una nuova fase: quella della convergenza. Qualcuno pensa che decentralizzazione, l’essenza filosofica prima ancora che tecnologica delle criptovalute, e soggetti centralizzati non possano realmente funzionare insieme.

Altri, tra cui chi scrive, ritengono che questa convergenza sia in realtà già iniziata: un percorso non facile e non breve, ma ciò che serve per far crescere il mercato dei digital asset e portarlo ad una prima, significativa maturità.