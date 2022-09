Quanto pubblicano su Facebook i leader politici

Con il giorno delle elezioni ormai alle porte abbiamo analizzato la presenza su Facebook dei leader dei principali partiti. Se infatti su Twitter i politici parlano principalmente a opinion leader e opinion maker, con l’obiettivo, quasi sempre centrato, di essere ripresi dai “media tradizionali”, su Facebook invece parlano decisamente alle persone, ai cittadini. La piattaforma social diviene dunque centrale, ancora più del solito se possibile, in campagna elettorale.

Elemento che naturalmente non sfugge ai capi di partito, e a chi si occupa della loro comunicazione. E infatti, rispetto all’analisi che avevamo effettuato a fine 2021 tutti, o quasi, aumentano la pressione sia in termini di investimenti pubblicitari su Facebook che per intensità della comunicazione.

Il leader politico che posta più di tutti è Carlo Calenda. Il leader di Azione a fine 2021 si attestava mediamente a 3,79 post giornalieri. Questi sono diventati ben 14,57 negli ultimi trenta giorni, per poi crescere ulteriormente a 16,14, ovvero circa un post per ogni ora del giorno se si escludono le ore notturne, nell’ultima settimana.

Lo segue a ruota il leader leghista. Matteo Salvini alla fine dell’anno scorso postava in media 8,84 post al giorno. Ora ha pubblicato mediamente 12,93 post/die negli ultimi trenta giorni, per poi, come Calenda, salire ulteriormente, arrivando a 14,29 post al giorno negli ultimi sette giorni.

Medaglia di bronzo in questa poco onorabile competizione il segretario del PD. Letta aveva chiuso il 2021 con una media di 2,70 post al giorno su Facebook. Nell’ultimo mese ha postato mediamente 9,57 volte al giorno. E nell’ultima settimana è arrivato a pareggiare con Salvini a 14,29 post/die.

Seguono via via gli altri capi di partito. Ultimo per numero di post il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. E invece in controtendenza Berlusconi, che diminuisce lievemente l’intensità di pubblicazione negli ultimi sette giorni, anche se pure nel suo caso si è ben al di sopra della media del 2021, che era di 1,08 post giornalieri.

Di tutti i post prodotti dai diversi leader politici, quelli di Salvini hanno ottenuto 159.810 condivisioni negli ultimi trenta giorni. Nonostante la pressione quantitativa le condivisioni dei post pubblicati da Calenda sono state 57.543. E quelle dei post di Letta 16.189. Per stare ai primi tre per numero di post.

Poca cosa anche per Berlusconi e Renzi. Rispettivamente 22.676 e 29.666. Di gran lunga superiori quelle dei post di Giorgia Meloni: 285.739. Mentre è Giuseppe Conte il leader si partito con il maggior numero di condivisioni nell’ultimo mese. Ben 585.328.

Risulta evidente che, al di là di motivazioni di rappresentazione del sé nella propria sfera sociale sulle piattaforme social, le persone condividono contenuti altrui perché, appunto, ne condividono la natura. Per questo abbiamo ritenuto interessante non solo analizzare la pressione esercitata da ciascun capo di partito, ma anche il risultato che questo genera in termini di condivisioni, che in termini di coinvolgimento pesano di gran lunga più dei like e delle altre reaction.