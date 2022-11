Sempre più video nella pubblicità online in Italia

Stando alle qualificate previsioni di PWC, nel complesso gli investimenti pubblicitari online in Italia passeranno da un consolidato di circa 5 miliardi di euro nel 2021 a poco meno di 7 miliardi. Una crescita del 38.4%.

A dominare sono, e saranno sempre più, gli annunci video, che PWC stima cresceranno del 49%, arrivando nel 2026 a pesare circa un terzo [31.8%] del totale degli investimenti online nel nostro Paese. Crescita della quale in parte beneficeranno anche i broadcaster tradizionali grazie anche alla shoppable TV. Il concetto di "Shoppable TV" non è una novità, ma la convergenza tra TV tradizionale, streaming OTT, pubblicità sulle smart TV e vendita al dettaglio online di massa sta ora gettando le basi per la cosiddetta "Shoppable TV 2.0".

Le emittenti hanno forse dato il via al rinnovato interesse per la shoppable TV, ma sono gli operatori digitali Google e Amazon che sembrano destinati a dettarne le linee guida per il loro futuro. Nel 2021, YouTube ha annunciato le "brand extensions", un nuovo tipo di pubblicità per le smart TV, le quali risultano essere il dispositivo in più rapida crescita in termini di tempo di visione della piattaforma. Le brand extension consentono agli spettatori di utilizzare il telecomando del televisore per inviare una notifica allo smartphone contenente un link a un prodotto pubblicizzato sullo schermo del televisore.

Si tratta di un’operazione simile ai codici QR utilizzati dalle emittenti ma in grado di offrire un’esperienza semplificata sia per gli spettatori che per gli inserzionisti, grazie al dominio di YouTube sui dispositivi mobili. Anche Amazon ha incrementato la propria attività in termini di shoppable TV attraverso il servizio Amazon Freevee AVOD (il rebranding di IMDb TV). Sebbene al momento non sia disponibile in Italia, nell’aprile 2022 Amazon ha annunciato l’introduzione del servizio in altri mercati entro la fine dell’anno. Oltre a una serie di nuovi show originali “ad-supported”, Amazon ha rivelato un nuovo formato pubblicitario interattivo CTV per Amazon Freevee: “actionable video ads”.

Questi consentono agli spettatori di acquistare attivamente un prodotto pubblicizzato con un semplice clic sul telecomando o interagendo con l’assistente virtuale dell’azienda, Alexa. Il potenziale in questo caso è enorme, soprattutto se si considera l’accesso di Amazon ai dati inerenti agli acquisti dei propri utenti e alla vasta infrastruttura di vendita al dettaglio online. Nel maggio 2022, Amazon ha anche annunciato che entrambe le piattaforme Prime Video e Freevee saranno caratterizzate da product placement virtuali. Questa armonica combinazione di Tv, commercio e smart home è il futuro a lungo termine della shoppable Tv.

Questo, in estrema sintesi, quanto emergente dal report di PWC, “Entertainment & Media Outlook in Italy 2022-2026”, rilasciato in questi giorni, dal quale abbiamo estrapolato i dati dell’infografica sottostante con il consolidato 2017 – 2021 e le previsioni 2022 – 2026.