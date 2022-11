La presenza su Facebook & Instagram di viceministri & sottosegretari

Il 31 ottobre scorso il Governo presieduto da Giorgia Meloni ha nominato 8 viceministri 31 e sottosegretari. Dopo aver analizzato la presenza su Facebook e Instagram dei 24 nuovi ministri, e quella dei due Presidenti di Camera e Senato, abbiamo analizzato la presenza su due delle piattaforme social con il maggior numero di utenti in Italia, e nel mondo, dei 39 membri del Governo dalla loro nomina a ieri 13 novembre. Di 39 tra viceministri e sottosegretari 3 non hanno una propria presenza su Facebook e altri 3 hanno invece solamente un proprio profilo personale ma non una pagina Facebook o un profilo verificato.

Tra i rimanenti 33 che invece hanno una propria fanpage su Facebook colpisce la foto di copertina di Augusta Montaruli. Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Università e della Ricerca, di Fratelli d’Italia. Immagine caricata il 23 febbraio di quest’anno che ci pare decisamente poco consona per chi ricopre una carica istituzionale. Tra i 33 Vittorio Sgarbi è nettamente quello che ha il maggior numero di follower. Poco meno di 2,4 milioni. Nessuno dei viceministri o dei sottosegretari ha registrato un incremento significativo di follower dal giorno della nomina.

Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Wanda Ferro, di Fratelli d’Italia, è il soggetto che posta più di tutti. Nel periodo preso in esame, in media, 4.31 post giornalieri. Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, la leghista Lucia Borgonzoni, quello che invece posta meno di tutti. In media 0.08 post/die, ovvero meno di un post ogni dieci giorni.

Essendo Sgarbi, come abbiamo visto, di gran lunga il soggetto con il maggior numero di follower, inevitabilmente è anche chi genera il maggior numero di interazioni (like + reaction + commenti e condivisioni). Però, rispetto ad un tasso medio di engagement del 5.287%, Sgarbi si attesta al 0.153%. Uno dei più bassi fra i 33.

Il Viceministro alla Transizione Ecologica, la leghista Vannia Gava, è invece chi genera il maggior tasso di coinvolgimento. Ben il 10.74%. Circa il doppio della media. Ma i valori assoluti di numero di follower e di interazioni sono davvero scarsi.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio per ciascuno dei 33 soggetti presenti su Facebook.

Su Instagram sono invece 6 coloro che non hanno un account, ai quali si aggiunge Maria Tripodi, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, che l’account privato, “lucchettato”.

Colpisce che uno di coloro che non ha un account Instagram sia proprio il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Innovazione, Alessio Butti, di Fratelli d’Italia. Se già, non senza polemiche, il nuovo Governo pare aver ridimensionato quello che prima era un’area presidiata da un Ministro, Pisano prima e Colao poi, l’assenza da Instagram del neo sottosegretario lascia ulteriormente perplessi, diciamo.

Comunque sia, sono dunque 31 in totale coloro che sono presenti sulla piattaforma social di foto e video.

Anche in questo caso è Vittorio Sgarbi colui che ha il maggior numero di follower. Ma siamo a valori di circa un quarto rispetto a Facebook. Così come nel caso di Facebook anche su Instagram nessuno dei 31 tra viceministri e sottosegretari registra un incremento significativo di follower dalla nomina del 31 ottobre in poi.

Nel complesso la frequenza di pubblicazione è decisamente più diradata rispetto a Facebook. Ben cinque non hanno pubblicato ancora nulla dal giorno della loro nomina. Tra coloro che hanno postato qualcosa, la maggior frequenza di pubblicazione è per il Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, figlia dell'ex segretario del Movimento Sociale Italiano Pino Rauti, nonché ex moglie dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, Isabella Rauti.

Come su Facebook anche su Instagram la minor frequenza di pubblicazione è sempre di Lucia Borgonzoni, ma anche il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, ha la medesima, scarsissima, frequenza.

In generale pochi post, pochi follower e dunque poche interazioni. Interazioni che peraltro, come sappiamo, su Instagram sono limitate a like e commenti.

Al top con circa 63mila interazioni in 14 giorni sempre Sgarbi. Anche in questo caso, scarso però il coinvolgimento generato che si attesta ad un engagement rate del 2.109% contro una media generale del 5.361%. Sorprende che un critico e storico dell’arte non sfrutti adeguatamente una piattaforma visiva.

Se si esclude Sandra Savino, che oltre a postare pochissimo ha altrettanto una manciata di follower, il maggior tasso di coinvolgimento è generato dal Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, al 10.134%. Il doppio della media.

Anche nel caso di Instagram, l’infografica sotto riportata fornisce il dettaglio per ciascuno dei 31 soggetti attivi sulla piattaforma social di foto e video.