I mondiali in Qatar visti da Facebook

Ha preso il via il mondiale di calcio più contestato di sempre con polemiche (tardive?) sulle migliaia di operai migranti morti durante i lavori di preparazione, i diritti LGBTQIA+ negati, i tanti divieti e la controversa partecipazione dell’Iran.

Al netto delle polemiche la coppa del mondo di calcio resta comunque l’evento sportivo con il maggior pubblico televisivo. Secondo la FIFA , l'audience televisiva media in diretta per le 64 partite della Coppa del Mondo 2018 in Russia è stata di 191 milioni, con lo scontro nella finale tra Francia e Croazia che ha attirato un pubblico televisivo medio di 517 milioni di persone, mentre la copertura in diretta della partita ha raggiunto più di un miliardo di persone in totale.

Per provare a verificare quale sia l’orientamento degli appassionati di calcio abbiamo analizzato la presenza su Facebook delle 32 nazionali presenti in Qatar nell’ultima settimana. Con più di 12, 2 milioni di follower quella della nazionale brasiliana è la fanpage che conta il maggior numero di mi piace. Poco meno di 80mila nuovi follower negli ultimi sette giorni, quando la “febbre” da mondiale naturalmente ha cominciato a salire.

La Federazione di Calcio dell’Arabia Saudita è quella che nell’ultima settimana ha registrato il maggior incremento percentuale di follower: + 6.04%. Con oltre 86mila nuovi follower è invece la pagina Facebook della nazionale di calcio inglese quella che cresce di più come valori assoluti. Nonostante gli inglesi abbiano quasi 3,5 milioni di follower in meno rispetto ai brasiliani sono la squadra la cui fanpage registra il maggior numero di interazioni (like + reaction + commenti e condivisioni). 1,28 milioni negli ultimi sette giorni contro le circa 722mila dei carioca.

Il maggior tasso di coinvolgimento è quello generato dalla Federazione Ghanese, che si attesta ad un engagement rate del 2.69% rispetto ad una media generale dei 32 team al 0.44%. I peggiori invece gli spagnoli solamente al 0.006% di tasso di coinvolgimento. Il post che ha generato il maggior coinvolgimento in assoluto è della FIFA, la cui fanpage conta 50,8 milioni di follower. Si tratta del video della cerimonia di apertura del mondiale che conta, grazie anche a quasi 257mila condivisioni, 51 milioni di visualizzazioni. E 3,2 milioni tra like e le altre reaction. Di questi solamente 2.467 sono reaction di rabbia, a testimonianza che il boicottaggio dei mondiali è cosa per pochi tutto sommato.

E, a conferma, se necessario, che i mondiali di calcio sono anche una grande operazione commerciale, il post riferito a Qatar 2022 che ha generato il maggior engagement è una foto che ritrae Messi e Ronaldo mentre giocano a scacchi, su una scacchiera posata su una valigia di Louis Vuitton. Post pubblicato sulle fanpage di entrambi i giocatori, con quello di Ronaldo che ottiene 8,4 milioni tra like e reaction, più di 435mila condivisioni e oltre 399mila commenti. E quello di Messi con 6,1 milioni tra like e reaction, più di 404mila condivisioni e quasi 391mila commenti

Con una media di 18 post giornalieri, sempre nell’ultima settimana, è la nazionale messicana quella con la maggior frequenza di pubblicazione. I messicani sono anche secondi, dietro al Brasile, per numero di follower. Circa 11,1 milioni ad oggi. Con meno di un post al giorno (0.71 post/die di media) è invece la nazionale di calcio del Marocco quella che pubblica meno di tutti. Infine, i padroni di casa, la Qatar Football Association, conta poco più di 641mila follower, dei quali circa 48mila nuovi nell’ultima settimana (+ 8.1%). Più di 227mila interazioni negli ultimi sette giorni. Pari ad un engagement rate del 0.49%. Di poco al di sopra della media generale sopra riportata.