L'avvento dei robot capaci di parlare con noi

La robotica tradizionale umanoide in questo momento si concentra principalmente sul movimento e sull’espressività facciale. È importante infatti che queste macchine, nella loro transizione dagli ambienti di fabbrica a quelli casalinghi, assumano sempre più caratteristiche fisiche familiari per gli esseri umani, da un lato per sembrare più “naturali” in termini di relazioni con le persone, e dall’altro per questioni ergonomiche, cioè per adattarsi meglio ad ambienti pensati e realizzati per gli esseri umani.

Quando chiederemo a un robot di caricare la lavastoviglie, e prima o poi accadrà, la macchina sarà avvantaggiata dall’avere un aspetto antropomorfo, perché potrà muoversi nello spazio domestico esattamente come farebbe un essere umano. In questo modo si garantirà, quindi, una compatibilità di spazi con le persone, e questa sarà probabilmente una caratteristica molto apprezzata soprattutto per i robot cosiddetti “generalisti”, cioè macchine in grado di svolgere numerosi compiti diversi nelle nostre case e in grado di muoversi nei nostri spazi esattamente come facciamo noi.

Prima di arrivare alla robotica casalinga generalista, tuttavia, sarà necessario passare per macchine specializzate su singoli compiti e non antropomorfe, e questo genererà qualche inefficienza sia nelle funzionalità disponibili, molto diverse da quelle desiderabili, sia nei costi, sia negli spazi necessari a collocare queste macchine quando non verranno utilizzate.

La comunicazione uomo macchina

Al di là delle caratteristiche meccaniche, robotiche e legate alle funzionalità disponibili, sorge il problema della comunicazione diretta con queste macchine. È naturale pensare che ad esse ci relazioneremo in linguaggio naturale, un po’ come oggi cerchiamo di fare, a volte con poco successo, con gli assistenti vocali più famosi come Siri, Alexa e Google Assistant.

Le tecnologie legate alla voce rappresentano già oggi un ottimo strumento per semplificare alcuni compiti un po’ banali, anche se utili, come impostare timer e sveglie, gestire le liste della spesa, chiedere informazioni o mettere un po’ di musica.

È inevitabile che nel prossimo futuro le due direzioni, robotica casalinga e comunicazione in linguaggio naturale, convergeranno per dotare le macchine di un’interazione con le persone che sia il più simile possibile a quella che avviene tra gli esseri umani.

Sarà quindi possibile chiedere l’ormai fatidico “Alexa, carica la lavastoviglie” avendo la certezza, o almeno la fondata speranza, che la macchina generalista sia in grado di svolgere il compito nel migliore dei modi, e questo varrà per la maggior parte dei compiti casalinghi, noiosi e dissipatori smisurati del nostro tempo.

I robot conversazionali

Si arriverà quindi ai “robot conversazionali”, cioè macchine in grado di compiere azioni fisiche e, contemporaneamente, di conversare in linguaggio naturale con gli esseri umani e ovviamente questa seconda caratteristica potrà essere utilizzata in moltissimi campi, indipendentemente dalle capacità di movimento e di svolgere numerose mansioni nella nostra abitazione o nei nostri uffici.

Uno dei primi a sperimentare questo modello relazionale è stato il Prof. Hiroshi Ishiguro, che lavora al dipartimento di macchine adattive all’Università di Osaka. Tra le varie sperimentazioni di robot antropomorfi Ishiguro già alcuni anni fa ha realizzato i robot CommU e Sota, piccole macchine in grado di comunicare in linguaggio naturale in giapponese e in inglese, talmente efficienti da essere considerate un ottimo strumento per insegnare l’inglese ai bambini giapponesi.

Little Sophia, il robot più promettente

Nel tempo si sono fatti numerosi passi in avanti, fino ad arrivare a una macchina davvero molto promettente, si tratta della versione più piccola del robot antropomorfo Sophia e il suo nome è Little Sophia, realizzata da Hanson Robotics.

Questa versione ridotta di Sophia, indubbiamente uno dei progetti più promettenti in termini di robotica antropomorfa ed espressiva, è in realtà un progetto non recentissimo, parliamo di una progettazione iniziata nel 2019, ma soltanto alla fine di quest’anno dovrebbero vedere la luce i primi esemplari finanziati attraverso un apposito progetto Kickstarter.

Si tratta di una macchina alta circa 35 cm ed è stata concepita per essere una specie di insegnante di supporto per bambini tra i 7 e i 14 anni, e in particolare per aiutarli nello studio delle materie scientifiche. È una macchina che incorpora molte delle funzionalità della sorella maggiore Sophia, in particolare è in grado di camminare, di parlare, di cantare (non sappiamo ancora con quali risultati), di raccontare barzellette.

È in grado di reagire in modo molto empatico ai comandi vocali che riceve ed è in grado di esprimere emozioni e sensazioni, come la tristezza, la felicità e la sorpresa, tutte abilità che contribuiranno a migliorare l’esperienza didattica.

Little Sophia è pensata per insegnare le materie STEM ai bambini, ma in realtà lo stesso modello potrà essere applicato per conversare di qualunque argomento con gli esseri umani, per insegnare qualunque materia, con diversi gradi di complessità, a porzioni eterogenee della popolazione, a cominciare dai bambini con le materie scientifiche, per arrivare all’insegnamento delle materie umanistiche a qualunque tipologia di studenti.

Anche nel campo della robotica conversazionale siamo solo all’inizio.