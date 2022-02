L'insostenibile sostenibilità di Sanremo

Oggi inizia Sanremo ed è subito festa. Questa settimana non si parlerà d’altro e non mi sottraggo. Mi chiedo per esempio quando avremo una edizione del Festival più amato dagli italiani sostenibile, ad impatto zero, o ad emissioni di anidride carbonica zero. Fra un anno, fra cinque, entro il 2030? Qualcuno in Rai ci sta pensando a come farla? Il comune della città dei fiori si sta ponendo il problema? Quest’anno lo sponsor principale ha ottenuto di cambiare il colore del tappeto rosso su cui passano gli artisti e gli ospiti dell’Ariston: sarà verde.

E la SIAE che in una piazza organizza ogni anno un ritrovo per parlare di musica, afferma di aver preparato una edizione green solo perché c’è un giardino. Mi pare un po’ poco. Anzi, pochissimo. Ma volendo guardare le cose con un po’ di ottimismo, il tema almeno quest’anno esiste. Non è banale e non è per puntiglio che ne parliamo. Ma perché Sanremo è lo specchio in cui ogni anno si riflette il paese. Un paese impegnato in una transizione ecologica non facilissima epperò necessaria.

Se il Festival di Sanremo scegliesse davvero con convinzione la strada della sostenibilità sarebbe un esempio per tutti. Non si tratta di fare una edizione “povera”, ma per esempio di eliminare ogni spreco, fare in modo che le eccedenze di cibo e bevande vadano a chi ne ha bisogno, eliminare la plastica usa e getta ove possibile, fare allestimenti riciclando quelli degli anni precedenti e a loro volta riciclabili, attivare nel comune di Sanremo una comunità energetica in modo che la tanta energia elettrica che inevitabilmente si utilizza per un festival sia rinnovabile e pulita. Si può fare, altrimenti quel tappeto verde davanti all’Ariston servirà solo a nascondere la nostra ipocrisia.