TikTok si sta prendendo il mondo

Ogni giorno il mondo guarda Facebook e ai suoi guai recenti e passati, mentre il saggio guarda TikTok per capire come saremo. Cosa stiamo diventando. Nel 2021, TikTok, che (ricordiamolo) è cinese, è stata l'app più scaricata davanti a Instagram: 665 milioni di download. Nel 2021, tiktok.com è stato anche il sito più visitato, battendo nientemeno che Google, ovvero il sito che è diventato il simbolo stesso del Web, il motore di ricerca cui ci rivolgiamo ogni giorno da 15 anni come a un oracolo anche per i suoi servizi di mappe, news, foto, traduzioni e quant’altro. Bene, tiktok.com ormai sta davanti a google.com.

Segnatevela questa, perché è come se il Regno Unito avesse detronizzato la regina Elisabetta. E ancora, sempre nel 2021, il posto dove gli utenti di Internet sono stati più a lungo è di nuovo TikTok, circa un’ora al giorno, in media; il gigante YouTube insegue e un po’ copia. Sulla novità dirompente di TikTok è stato scritto tanto: il formato dei video brevi, poi imitato da YouTube e Instagram; e l’algoritmo che magicamente mostra contenuti perfetti per tenerti dentro l'app. Meno attenzione è stata data al fatto che, rispetto ai social network tradizionali, che sono partiti dal principio di connettere tutti offrendo uno spazio per la libertà di espressione, in TikTok la moderazione dei contenuti è rigida. Sempre più rigida.

Quando qualcuno obietta che in certi casi si arriva alla censura, la replica è che l’obiettivo è piuttosto creare un ambiente sicuro e leggero (cioè “a wish to keep the tone light, not censorship”). Intrattenimento. In tutto questo nessuna attenzione viene data a chi c’è dietro TikTok, a chi l’ha fondata e chi la gestisce. Gli ex ragazzi della Silicon Valley sono stati celebrati e raccontati in ogni loro pensiero, mentre di mister TikTok non sappiamo neanche il nome (il fondatore qualche mese fa ha lasciato il posto di amministratore delegato senza dire una parola).