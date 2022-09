Robot e algoritmi alle elementari, a che punto siamo

Il 29 settembre, quattro giorni dopo il voto, una delegazione di funzionari dell’Unione europea si presenterà al ministero dell’Istruzione per chiedere che cosa abbiamo fatto in questi anni per introdurre il pensiero computazionale nella scuola dell’obbligo.

Quando me lo hanno detto, lunedì scorso, nel corso di un convegno al CNR che ha presentato uno studio sul tema, è stato come fare un salto nel tempo. Che fine hanno fatto le battaglie per portare, già alle elementari, lezioni e laboratori che aiutassero i bambini a familiarizzare con i robot, i computer, la programmazione? Che li aiutassero a crescere con la consapevolezza di come funziona davvero il mondo in cui viviamo? Per esempio a capire, giocando, cos’è un algoritmo?

Eppure una decina di anni fa un vento di innovazione sembrava aver contagiato il mondo della scuola: c’era una parola, coderdojo, che indicava quegli insegnanti che autonomamente, senza aspettare niente e nessuno, e senza chiedere nulla in cambio, si erano messi a gestire laboratori di questo tipo con grande successo. Era una rivoluzione cui ho assistito da vicino. Ricordo che alla prima Maker Faire di Roma, nel 2013, dedicammo un intero padiglione al tema e fu letteralmente preso d’assalto dalle famiglie. E un giorno, nel 2014, organizzammo un laboratorio dentro la Camera dei deputati, per fare vedere ai nostri rappresentanti di cosa si trattava: quel giorno una bambina suonò l’inno di Mameli utilizzando frutti su cui erano stati collegati dei sensori. Molti si commossero. Qualcuno presentò un disegno di legge (l’attuale presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza). E la cosa finì lì.

Intanto l’Europa si è mossa: la prima è stata la Slovacchia, poi anche Francia e Inghilterra hanno cambiato i curricula scolastici, in Danimarca è in corso una sperimentazione molto ampia. E in Italia? Abbiamo in programma di farlo. Sono 10 anni che abbiamo in programma di farlo. Il prossimo governo ce la farà a farlo?